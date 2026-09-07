Moto Guzzi The Trip 500: Το ταξίδι στα μικρομεσαία κυβικά ξεκινά

Μετά από 105 χρόνια ζωής το ιταλικό εργοστάσιο είναι έτοιμο να παρουσιάσει την πρώτη τoυ μοτοσικλέτα με δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα!

Έως τώρα οι απόπειρες της θρυλικής φίρμας του αετού στα 500 κυβικά είχαν εγκάρσιας διάταξης δικύλινδρους κινητήρες, με τα μοντέλα V50, ανάμεσά τους και το πλέον επιτυχημένο V50 Monza, να χάνονται από τη γκάμα της εταιρείας πριν τέσσερις περίπου δεκαετίες. Και σήμερα, η νέα φέρλεπις απόπειρα εγκαταλείπει την κλασσική πλέον V2 διάταξη όλων των σύγχρονων Moto Guzzi και ασπάζεται τη μόδα των εν σειρά τοποθετημένων κυλίνδρων.

H διαφορά του σήμερα με το χθες όσον αφορά στη φίρμα του Μαντέλο ντελ Λάριο έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που έχει περάσει στα χέρια του ομίλου της Piaggio από το 2004. Όπερ μεταφράζεται σε οικονομική ευρωστία αφενός και χρήση κοινών πλατφορμών ανάμεσα στα brands του ομίλου, ένα εκ των οποίων είναι και η Aprilia. Και όπως βλέπουμε στις “κατασκοπευτικές” φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μοτοσικλέτα modern classic που χρησιμοποιεί τον κινητήρα των Tuono και RS 457. Από εκεί και πέρα, πέραν κάποιων ηλεκτρονικών βοηθημάτων και των φρένων, ο δανεισμός λαμβάνει τέλος και όλα τα υπόλοιπα θυμίζουν ξεκάθαρα μοντέλο της Guzzi.

Η σχεδίαση που βλέπουμε στο πρωτότυπο είναι κάτι ανάμεσα σε V7 και V100 Mandello. Το σίγουρο είναι πως οισκληροπυρηνικοί “Γκουτσίστι” θα διαμαρτυρηθούν κατηγορώντας το εργοστάσιο για ..προδοσία, κάτι αντίστοιχο δηλαδή και στην περίπτωση της Ducati όταν στο πρόσφατο Monster κατήργησε τόσο το πλαίσιο χωροδικτύωμα όσο και το δεσμοδρομικό σύστημα στις βαλβίδες. Άξια αναφοράς τεχνικά χαρακτηριστικά του επερχόμενου μοντέλου είναι σίγουρα η τελική μετάδοση με αλυσίδα (άλλη μια μίνι επανάσταση για την εταιρεία) και το μονό αμορτισέρ στη δεξιά πλευρά του ευμεγέθους αλουνινένιου ψαλιδιού. Πριν δύο μήνες η Piaggio κατοχύρωσε το όνομα «The Trip 500», ξεκινώντας προφανώς ένα νέο ταξίδι (Trip) στην ιστορία της Moto Guzzi.

Μάλλον δεν θα ιδρώσουν τα αυτιά της εταιρείας

Καλά, χρυσά και άγια τα μοντέλα της Moto Guzzi, αλλά με τη γκάμα να αφορά σε 850 και πάνω κυβικά χάνονται πωλήσεις. Τα τελευταία χρόνια η κατηγορία των 500 κ.εκ. έχει αποκτήσει πολλούς εκπροσώπους και οι πωλήσεις τους ανθούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οπότε λογική η κίνηση των Ιταλών να μπουν σε μια κερδοφόρο κατηγορία και τα χρήματα που θα εισπράξουν είναι ικανά να τους κλείσουν τα αυτιά στις γκρίνιες και στις διαμαρτυρίες.

Και εδώ τολμώ να προβλέψω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις της Moto Guzzi με τον κινητήρα των 457 κυβικών και 48 ίππων. Ο χρόνος θα δείξει αν έπεσα μέσα. Περισσότερα και λεπτομερέστερα σε δύο περίπου μήνες, όταν και θα δούμε τι θα δούμε στην έκθεση του Μιλάνου. Υπομονή και θα τα μάθουμε όλα.