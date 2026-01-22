Η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή της Benda στην Ελλάδα, φέρνοντας ATV και μοτοσικλέτες με έμφαση στον σχεδιασμό και την ποιότητα.

Την έναρξη συνεργασίας με τη Benda ανακοίνωσε η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ A.E., αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της κινεζικής εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η συμφωνία έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για την ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ, η οποία συμπληρώνει 13 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενη στον χώρο της αυτοκίνησης και των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η εταιρεία αποτελεί μέρος του Ομίλου Β.Ν. Θεοχαράκης και ενισχύει με τη συγκεκριμένη κίνηση τη θέση της και στον τομέα των ATV και των δίκυκλων.

Είσοδος της Benda στην ελληνική αγορά

Η Benda δραστηριοποιείται διεθνώς στον σχεδιασμό και την παραγωγή τετράκυκλων και μοτοσυκλετών, με έμφαση στον σχεδιασμό, την ποιότητα κατασκευής και την τεχνολογική εξέλιξη. Τα προϊόντα της τοποθετούνται σε ανταγωνιστικό επίπεδο τιμών, με στόχο την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος χρηστών.

Η παραγωγή των μοντέλων γίνεται από τη Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd., εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016 και διαθέτει σήμερα δύο εργοστάσια. Η Hangzhou Saturn Power Technology δραστηριοποιείται τόσο στην έρευνα και ανάπτυξη όσο και στην παραγωγή κινητήρων και οχημάτων ATV και δικύκλων, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης και ψηφιακής προσομοίωσης.

Σχεδίαση και φιλοσοφία προϊόντων

Ο σχεδιασμός των μοντέλων Benda συνδυάζει μοντέρνα και κλασικά στοιχεία, διαμορφώνοντας μια ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα. Στη συνολική εικόνα συμβάλλουν η στιβαρή δομή, το προσεγμένο φινίρισμα και ο πλήρης LED φωτισμός, στοιχεία που ενισχύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ, η ελληνική διάθεση των προϊόντων Benda θα συνοδεύεται από οργανωμένη υποστήριξη after sales, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες.

Η γκάμα της Benda στην Ελλάδα

Η αρχική γκάμα της BENDA στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει μοντέλα τόσο στην κατηγορία των ATV όσο και σε αυτή των δικύκλων.

Στην κατηγορία των τετράκυκλων διατίθενται:

Redstone 550

Redstone 1000

Στην κατηγορία των δικύκλων, η γκάμα περιλαμβάνει:

Chinchilla 350 CVT

Chinchilla 500

LFC 700 Pro

Τα συγκεκριμένα μοντέλα καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες χρήσης, από αναψυχή και μετακίνηση έως πιο απαιτητικές εφαρμογές, με κοινό παρονομαστή την έμφαση στην αισθητική και την ποιότητα υλικών.