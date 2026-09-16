Η δοκιμή διαρκείας του Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI ολοκληρώνεται, δίνοντας καθαρές απαντήσεις για την ουσία, την καθημερινή πρακτικότητα και την αξία του δημοφιλούς SUV.

Η επιστροφή των κλειδιών -και του αυτοκινήτου, φυσικά- σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός ουσιαστικού κεφαλαίου αξιολόγησης για το Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI. Μια εκτεταμένη συμβίωση αποκαλύπτει όλα εκείνα τα στοιχεία που μένουν κρυμμένα πίσω από τη βιασύνη μιας τυπικής ολιγοήμερης δοκιμής. Το γερμανικό crossover κλήθηκε να αντιμετωπίσει την ωμή πραγματικότητα των ελληνικών δρόμων: ατελείωτες ώρες σε συνθήκες ασφυκτικού μποτιλιαρίσματος στον Κηφισό, κακοτεχνίες και λακκούβες στο κέντρο της Αθήνας, απαιτητικές οικογενειακές εξορμήσεις με πλήρες φορτίο και γρήγορα ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο.

Διαβάστε ακόμα

» Ζώντας με το Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG: Το (δεύτερο) πρώτο ραντεβού

» Ζώντας με το Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 150 PS: Η ώρα της αλήθειας στο δρόμο

» Ζώντας με το Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI: Πώς κερδίζεται η μάχη της καθημερινότητας

Η συνεχής τριβή έφερε στην επιφάνεια τον βαθμό ωριμότητας του μοντέλου, επιβεβαιώνοντας τους λόγους για τους οποίους φιγουράρει σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των ευρωπαϊκών πωλήσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τους συμβιβασμούς που επέλεξαν οι μηχανικοί της μάρκας σε συγκεκριμένους τομείς. Ο τελικός απολογισμός προσφέρει ξεκάθαρες απαντήσεις σε όποιον εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του, μακριά από θεωρητικές προσεγγίσεις και διαφημιστικά τερτίπια.

Η τεχνολογία eTSI στην αντλία

Στην καρδιά του T-Roc βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.5 eTSI των 150 ίππων και των 250 Nm ροπής, εξοπλισμένος με ήπια υβριδικό σύστημα 48V και τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων (ACT). Το συγκεκριμένο κινητήριο σύνολο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την αποδοτικότητά του. Στην καθημερινή αστική μετακίνηση, με συνεχή χρήση του κλιματισμού και έντονη κίνηση, η κατανάλωση καυσίμου σταθεροποιήθηκε κοντά στα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η ηλεκτρική υποβοήθηση της μίζας-γεννήτριας εξασφαλίζει άμεση επανεκκίνηση του θερμικού κινητήρα χωρίς κραδασμούς, κάνοντας τη λειτουργία του συστήματος Start-Stop ανεπαίσθητη στις διαρκείς στάσεις στα φανάρια.

Στον ανοιχτό δρόμο, η τεχνολογία του κινητήρα αναδεικνύει πλήρως τις δυνατότητές της. Η λειτουργία ελεύθερης κύλισης (coasting) απενεργοποιεί πλήρως τον κινητήρα όταν ο οδηγός αφήνει το πόδι από το γκάζι σε ταχύτητες ταξιδιού. Η μετάβαση ανάμεσα στη λειτουργία δύο κυλίνδρων και στην πλήρη τετρακύλινδρη λειτουργία γίνεται ομαλά, με μοναδική ένδειξη τη σχετική πράσινη επισήμανση στον πίνακα οργάνων. Με σταθερό ρυθμό στα 120 με 130 χλμ./ώρα στην εθνική οδό, η κατανάλωση περιορίζεται στα 6,0 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Σε πιο σβέλτο ρυθμό σε ορεινό επαρχιακό δίκτυο με πλήρες φορτίο, η ένδειξη του υπολογιστή ταξιδιού ανέβηκε -όπως ήταν αναμενόμενο- αρκετά. Η μέση κατανάλωση για ολόκληρο τον κύκλο της δοκιμής σε μεικτές συνθήκες διαμορφώθηκε στα 7,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, τιμή άκρως ικανοποιητική για βενζινοκίνητο οικογενειακό SUV αυτής της ισχύος.

Λειτουργία του κιβωτίου DSG και οδική συμπεριφορά

Η συνεργασία του βενζινοκινητήρα με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG επτά σχέσεων χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και γραμμικότητα στις αλλαγές όταν το όχημα κινείται. Το ήπιο υβριδικό σύστημα ομαλοποιεί τις εκκινήσεις από στάση, περιορίζοντας τους στιγμιαίους δισταγμούς που εμφάνιζαν οι παλαιότερες γενιές του κιβωτίου σε χαμηλές ταχύτητες. Στο πρόγραμμα Sport η απόκριση του γκαζιού γίνεται πιο άμεση και οι στροφές διατηρούνται ψηλότερα, ενώ τα paddles πίσω από το τιμόνι προσφέρουν άμεσο χειροκίνητο έλεγχο για ένα ασφαλές προσπέρασμα σε επαρχιακό δρόμο.

Στον δρόμο, η στιβαρότητα του πλαισίου της πλατφόρμας MQB αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Στον αυτοκινητόδρομο το T-Roc επιδεικνύει υποδειγματική ευθυβολία και αίσθηση ασφάλειας που παραπέμπει σε μοντέλο μεγαλύτερης κατηγορίας. Στις καμπές οι κλίσεις του αμαξώματος παραμένουν περιορισμένες και η πρόσφυση των εμπρός τροχών εμπνέει σιγουριά. Στον πίσω άξονα, η προσθιοκίνητη έκδοση χρησιμοποιεί ημιάκαμπτο άξονα, επιλογή που εξηγεί τις κάπως κοφτές αντιδράσεις του πίσω μέρους στις συνεχείς εγκάρσιες τομές των αστικών δρόμων, διατηρώντας πάντως ακλόνητη την τροχιά της ουράς. Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει σωστό βάρος, ενώ τα φρένα αποδείχθηκαν ανθεκτικά και ακριβή σε αίσθηση ακόμα και μετά από παρατεταμένη καταπόνηση.

Η ζωή στην καμπίνα: Χώροι, ποιότητα και εργονομία

Η ανανέωση του εσωτερικού έφερε μαλακά αφρώδη υλικά στο επάνω τμήμα του ταμπλό, βελτιώνοντας σημαντικά την απτή ποιότητα σε σύγκριση με το αρχικό μοντέλο. Τα πλαστικά στα χαμηλότερα σημεία της κεντρικής κονσόλας και στις επενδύσεις των θυρών παραμένουν σκληρά και εκτεθειμένα σε σημάδια καθημερινής χρήσης. Στον τομέα της πρακτικότητας, η καμπίνα εξυπηρετεί άνετα τέσσερις ενήλικες επιβάτες με επαρκή χώρο για τα γόνατα και τα κεφάλια. Ο χώρος αποσκευών των 445 λίτρων ξεχωρίζει για το απόλυτα εκμεταλλεύσιμο σχήμα του, το διπλό δάπεδο και το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης που διευκολύνει την τοποθέτηση βαριών αποσκευών.

Στον τομέα της εργονομίας, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια και πληθώρα επιλογών διαμόρφωσης των πληροφοριών οδήγησης. Οι επιφάνειες αφής για τη ρύθμιση του κλιματισμού δυσκολεύουν τη χρήση κατά την κίνηση, απαιτώντας από τον οδηγό να πάρει το βλέμμα του από τον δρόμο για να επιβεβαιώσει τη ρύθμιση. Η ρύθμιση της ανάρτησης διατηρεί έναν συγκρατημένα σφιχτό προσανατολισμό. Στις έντονες ανωμαλίες και κακοτεχνίες της πόλης αντιδρά κάπως απότομα, μεταφέροντας κραδασμό στο εσωτερικό, όμως σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει άριστο έλεγχο του αμαξώματος.

Το τελικό συμπέρασμα

Η δοκιμή ανέδειξε ένα σύνολο με ξεκάθαρη μηχανολογική ταυτότητα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Ο συνδυασμός του κινητήρα 1.5 eTSI με το κιβώτιο DSG προσφέρει εξαιρετική ισορροπία επιδόσεων και κατανάλωσης, ενώ η συμπεριφορά στο ταξίδι θέτει μέτρα σύγκρισης για την κατηγορία. Οι παραχωρήσεις αφορούν τη σφιχτή απόσβεση στις έντονες αστικές λακκούβες, τα σκληρά δευτερεύοντα υλικά στα χαμηλά μέρη της καμπίνας και τη συνήθεια που απαιτεί ο χειρισμός των διακοπτών αφής.

Τοποθετημένο στο ανώτερο τιμολογιακό όριο των συμπαγών crossover (η έκδοση Style της δοκιμής κοστίζει 33.890 ευρώ), το Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG ζητά ένα υπολογίσιμο ποσό κτήσης, πλησιάζοντας προτάσεις από τη μεγαλύτερη κατηγορία. Το αντίκρισμα αυτής της επιλογής έρχεται μέσα από τη συνολική στιβαρότητα κατασκευής, την άνεση στις μεγάλες διαδρομές και τη διαχρονικά ισχυρή μεταπωλητική αξία. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον οδηγό που αναζητά ένα ευέλικτο αυτοκίνητο για την πόλη, ικανό να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μιας οικογένειας στο ταξίδι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά & μετρήσεις δοκιμής