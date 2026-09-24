Το G9 είναι η πιο καθαρή δήλωση προθέσεων της XPENG απέναντι στην ευρωπαϊκή premium κατηγορία, στην οποία κερδίζει τη θέση του με το -ηλεκτρικό- σπαθί του.

Το XPENG G9 είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που καταλαμβάνουν άμεσα το χώρο γύρω τους. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού απλώνεται σε σχεδόν πέντε μέτρα μήκους και δύο μέτρα πλάτους, αλλά ο κύριος λόγος δεν είναι αυτός. Είναι ότι έρχεται φορτωμένο με την αυτοπεποίθηση μιας εταιρείας που αποφάσισε να μπει με αξιώσεις απευθείας στο σαλόνι των μεγάλων premium SUV. Μεγάλο, επιβλητικό και πιο προσεγμένο απ’ όσο ίσως περιμένεις από μια μάρκα που μόλις τώρα συστήνεται στο ευρωπαϊκό κοινό, το G9 έχει από την πρώτη στιγμή τον αέρα αυτοκινήτου που ξέρει πολύ καλά πού θέλει να σταθεί.

Η XPENG ανήκει στη γενιά των κατασκευαστών που γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν μέσα στο περιβάλλον της καθαρής ηλεκτροκίνησης. Αυτή η αφετηρία καθορίζει ολόκληρη τη δομή του αυτοκινήτου, το οποίο λειτουργεί ως ένα προηγμένο, ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα όπου λογισμικό, ηλεκτρονικές μονάδες και μηχανολογικά μέρη λειτουργούν ως ένα σύνολο. Στην κορυφαία έκδοση AWD Performance, η εταιρεία συγκεντρώνει την αιχμή της τεχνολογίας της, προσφέροντας έναν συνδυασμό ισχύος, κορυφαίας αρχιτεκτονικής φόρτισης και εξοπλιστικής πληρότητας.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν με ακρίβεια τις δυνατότητες της πλατφόρμας. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνδυαστικά 575 ίππους και 695 Nm άμεσης ροπής, αντλώντας ενέργεια από μια συστοιχία μπαταριών ωφέλιμης χωρητικότητας 93,1 kWh με προηγμένη αρχιτεκτονική 800 Volt. Η διαδικασία της επιτάχυνσης από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,2 δευτερόλεπτα, ενώ η θεωρητική ισχύς ταχυφόρτισης DC αγγίζει τα 525 kW. Πρόκειται για ένα σύνολο προδιαγραφών που εντυπωσιάζει, ειδικά όταν καλείται να διαχειριστεί ένα αμάξωμα βάρους περίπου 2,4 τόνων.

Καθαρές γραμμές και έντονη προσωπικότητα

Η αισθητική του αμαξώματος ακολουθεί τη λογική της απλότητας και των ισορροπημένων επιφανειών. Οι σχεδιαστές επέλεξαν λείες επιφάνειες με ελάχιστες ακμές, δημιουργώντας ένα ομοιογενές οπτικό αποτέλεσμα. Στο εμπρός μέρος, η φωτεινή ταυτότητα διαμορφώνεται από μια συνεχή οριζόντια μπάρα LED, κάτω από την οποία βρίσκονται τα κύρια φωτιστικά σώματα και οι διακριτικά ενσωματωμένοι αισθητήρες. Το χαμηλό ρύγχος συμβάλλει στη μείωση του αεροδυναμικού συντελεστή, διατηρώντας παράλληλα κομψή τη σιλουέτα.

Στο προφίλ, η γραμμή της οροφής εκτείνεται ομαλά προς τα πίσω, εξασφαλίζοντας επαρκές εσωτερικό ύψος για τους επιβάτες. Οι πόρτες διαθέτουν παράθυρα χωρίς πλαίσιο, ενώ οι χειρολαβές αναδύονται ηλεκτρικά όταν ο οδηγός πλησιάσει το όχημα, ενισχύοντας τη ροή του αέρα κατά μήκος του αμαξώματος. Οι μεγάλες ζάντες (21 ιντσών στην έκδοση Performance) γεμίζουν σωστά τους μεγάλους θόλους, τονίζοντας το ανάστημα του αυτοκινήτου. Στο πίσω μέρος, η ενιαία λωρίδα LED ενώνει τα φωτιστικά σώματα, υπογραμμίζοντας το πλάτος και την οριζόντια διάταξη του σχεδιασμού.

Κατά την κίνηση στον αστικό ιστό, ο όγκος του αυτοκινήτου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του οδηγού. Το μέγεθος και το βάρος απαιτούν προσοχή σε στενούς δρόμους και υπόγεια γκαράζ. Η ορατότητα προς τα εμπρός είναι καλή χάρη στα λεπτά κολονάκια, ενώ για τους ελιγμούς στάθμευσης η εικόνα υποστηρίζεται από το σύστημα περιμετρικών καμερών 360 μοιρών. Οι κάμερες προσφέρουν εξαιρετική ευκρίνεια και σωστή κλίμακα απόστασης, διευκολύνοντας σημαντικά την τοποθέτηση του οχήματος σε περιορισμένους χώρους.

Ποιοτική προσέγγιση και ψηφιακό περιβάλλον

Η είσοδος στην καμπίνα αποκαλύπτει έναν χώρο με έντονη έμφαση στην άνεση και την προσεγμένη κατασκευή. Το ταμπλό διατρέχει οριζόντια το εσωτερικό σε χαμηλό ύψος, ενισχύοντας την αίσθηση ευρυχωρίας. Τα υλικά που έχουν επιλεγεί για το επάνω μέρος του ταμπλό και τα πάνελ των θυρών αποτελούνται από μαλακά αφρώδη πλαστικά και επενδύσεις ευχάριστης αφής. Στην έκδοση Performance, τα καθίσματα είναι ντυμένα με διάτρητο δέρμα Nappa, προσφέροντας εξαιρετική υφή και σωστή συναρμογή.

Στα χαμηλότερα τμήματα της καμπίνας, γύρω από τη βάση της κεντρικής κονσόλας και τις θήκες στις πόρτες, η παρουσία σκληρών πλαστικών είναι αισθητή, αποτυπώνοντας σημεία όπου η κατασκευή επέλεξε πιο ανθεκτικές και απλές λύσεις. Η γενική συναρμογή παραμένει στιβαρή, με πλήρη απουσία τριγμών κατά την κύλιση. Ο περιμετρικός κρυφός φωτισμός διαθέτει πολλαπλές ρυθμίσεις έντασης και αποχρώσεων, δημιουργώντας καλαίσθητη ατμόσφαιρα κατά τη νυχτερινή οδήγηση, ενώ η μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή διαθέτει αποτελεσματική θερμομονωτική επίστρωση.

Στο επίκεντρο του ταμπλό βρίσκονται τρεις ψηφιακές οθόνες. Ο οδηγός λαμβάνει τις βασικές πληροφορίες κίνησης από έναν πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, ο οποίος διακρίνεται για τη λιτή και ευανάγνωστη γραφική του απεικόνιση. Δίπλα του, κάτω από ένα ενιαίο γυάλινο πλαίσιο, φιλοξενούνται δύο οθόνες αφής 14,96 ιντσών τεχνολογίας 2K. Το σύστημα υποστηρίζεται από ισχυρό επεξεργαστή, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση στις εντολές αφής και ομαλή ροή των γραφικών.

Η κεντρική οθόνη συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα των λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού των αεραγωγών, της ρύθμισης των εξωτερικών καθρεπτών και της επιλογής των προγραμμάτων οδήγησης. Η διάταξη των μενού είναι λογική, ωστόσο η εκτέλεση απλών καθημερινών ρυθμίσεων απαιτεί περισσότερα αγγίγματα στην οθόνη σε σύγκριση με τα παραδοσιακά φυσικά πλήκτρα. Η δεύτερη οθόνη, τοποθετημένη μπροστά από τον συνοδηγό, περιλαμβάνει ειδικό πολωτικό φίλτρο που περιορίζει τη γωνία θέασης προς τον οδηγό. Ο συνοδηγός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ταινίες, να διαχειρίζεται τη μουσική ή να επιλέγει προορισμούς πλοήγησης, διατηρώντας τον οδηγό απόλυτα προσηλωμένο στον δρόμο.

Χώροι υψηλών απαιτήσεων

Τα εμπρός καθίσματα προσφέρουν εξαιρετική άνεση στις μεγάλες διαδρομές. Διαθέτουν πλήρως ηλεκτρική ρύθμιση πολλαπλών κατευθύνσεων, μνήμες, καθώς και ενσωματωμένες λειτουργίες θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ με διάφορα προγράμματα έντασης. Το κάθισμα του συνοδηγού περιλαμβάνει επιπλέον ηλεκτρικά ανακλινόμενο υποπόδιο. Η θέση οδήγησης τοποθετείται σε σωστό ύψος, επιτρέποντας καλή αντίληψη του δρόμου.

Στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, το μακρύ μεταξόνιο μεταφράζεται σε άπλετο χώρο για τα πόδια των επιβατών, ακόμη και όταν τα εμπρός καθίσματα είναι ρυθμισμένα για ψηλούς. Το πάτωμα είναι πλήρως επίπεδο, διευκολύνοντας την άνετη φιλοξενία τρίτου επιβάτη στο κέντρο. Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση κλίσης έως και 37 μοίρες, ενώ τα δύο ακριανά καθίσματα περιλαμβάνουν θέρμανση, εξαερισμό και λειτουργία μασάζ, στοιχεία που σπάνια συναντώνται στον βασικό εξοπλισμό αυτής της κατηγορίας.

Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 660 λίτρων, διαθέτοντας απόλυτα ορθογώνιο σχήμα, επίπεδο δάπεδο και χαμηλό κατώφλι φόρτωσης. Κάτω από το κύριο πάτωμα υπάρχει βαθύς αποθηκευτικός χώρος για μικροαντικείμενα. Με την ηλεκτρική αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων μέσω διακοπτών στον χώρο αποσκευών, η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται στα 1.576 λίτρα. Επιπλέον, κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας ανεξάρτητος χώρος αποθήκευσης (frunk) 71 λίτρων, ο οποίος προσφέρει την ιδανική λύση για την τοποθέτηση των καλωδίων φόρτισης.

Στον τομέα της ηχομόνωσης, η καμπίνα του G9 διακρίνεται για την ησυχία της. Τα διπλά ακουστικά κρύσταλλα σε όλα τα παράθυρα απομονώνουν αποτελεσματικά τους εξωτερικούς αεροδυναμικούς θορύβους. Σε αυτό το ήσυχο περιβάλλον, το ηχοσύστημα Xopera αποδίδει εξαιρετικά. Διαθέτει 22 ηχεία συνολικής ισχύος 2.250 Watt και επεξεργασία Dolby Atmos, προσφέροντας εξαιρετική τονική ακρίβεια, ισχυρό χαμηλό βαθέων συχνοτήτων και ηχεία ενσωματωμένα στα προσκέφαλα για τις φωνητικές οδηγίες της πλοήγησης.

Επιδόσεις και οδική συμπεριφορά

Η επιτάχυνση του G9 AWD Performance είναι -προφανώς- άμεση. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν τη ροπή τους γραμμικά και ακαριαία, ωθώντας το βαρύ αμάξωμα από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,2 δευτερόλεπτα. Στην πράξη, η δύναμη εκδηλώνεται γραμμικά, ολοκληρώνοντας κάθε διαδικασία προσπέρασης σε ελάχιστο χρόνο και χώρο.

Η απόκριση στο δεξί πεντάλ ρυθμίζεται μέσω των προγραμμάτων οδήγησης. Στις επιλογές Comfort και Standard, η παροχή ισχύος εξελίσσεται προοδευτικά, επιτρέποντας ομαλή εκκίνηση και εύκολο έλεγχο στην καθημερινή χρήση. Στο πρόγραμμα Sport, η απόκριση γίνεται αισθητά πιο άμεση, με τους κινητήρες να αντιδρούν στο παραμικρό πάτημα του ποδιού. Το ηλεκτρονικό σύστημα τετρακίνησης διαχειρίζεται διαρκώς την κατανομή της ισχύος ανάμεσα στους δύο άξονες, εξασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια πρόσφυσης σε κάθε είδος ασφάλτου.

Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και διάταξη πολλαπλών συνδέσμων πίσω, συνδυασμένη με αεροελατήρια δύο θαλάμων και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ (CDC). Στον αυτοκινητόδρομο, το σύστημα προσφέρει εξαιρετική ποιότητα κύλισης, απορροφώντας αποτελεσματικά τις μακριές κυματοειδείς ανωμαλίες και διατηρώντας το αμάξωμα σταθερό στις υψηλές ταχύτητες. Στις χαμηλές ταχύτητες της πόλης, η λειτουργία της ανάρτησης είναι εξίσου υποδειγματική και δεν επηρεάζεται ούτε από το χαμηλό προφίλ των ελαστικών στις ζάντες των 21 ιντσών.

Σε ορεινές διαδρομές με συνεχείς στροφές, το G9 κινείται με ακρίβεια και υψηλή ουδετερότητα. Η αερανάρτηση περιορίζει τις κλίσεις του ψηλού αμαξώματος, διατηρώντας την κατευθυντικότητα. Το βάρος των 2,4 τόνων παραμένει παρόν στις απότομες αλλαγές πορείας, ορίζοντας ουσιαστικά το ρυθμό. Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει καλή ακρίβεια και σωστή υποβοήθηση, διατηρώντας μια ξεκούραστη αίσθηση που ταιριάζει στον ταξιδιωτικό προσανατολισμό του μοντέλου, με την πληροφόρηση από το οδόστρωμα να παραμένει διακριτικά φιλτραρισμένη.

Η επιβράδυνση ανατίθεται σε τέσσερις μεγάλους αεριζόμενους δίσκους. Η αίσθηση του πεντάλ των φρένων είναι γραμμική και προβλέψιμη, με τη μετάβαση από την ανάκτηση ενέργειας στη μηχανική πέδηση να πραγματοποιείται ομαλά. Το σύστημα διαθέτει επιλογή λειτουργίας One-Pedal, επιτρέποντας την πλήρη επιβράδυνση και ακινητοποίηση του οχήματος στην κίνηση με την απλή άρση του ποδιού από το γκάζι.

Ενεργειακή διαχείριση, φόρτιση 800V και αυτονομία

Το τεχνολογικό επίκεντρο του G9 είναι η αρχιτεκτονική των 800 Volt. Η υψηλή τάση επιτρέπει τη λειτουργία με χαμηλότερα ρεύματα, περιορίζοντας τις θερμικές απώλειες και επιτυγχάνοντας ταχύτερους ρυθμούς φόρτισης. Σε σταθμούς υπερταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC), το G9 υποστηρίζει ισχύ έως 525 kW, προσφέροντας αναπλήρωση από το 10% στο 80% σε 12 λεπτά υπό κατάλληλες συνθήκες. Στις υφιστάμενες ευρωπαϊκές υποδομές ταχυφορτιστών ισχύος 150 kW έως 300 kW, το πλεονέκτημα των 800V γίνεται άμεσα αντιληπτό. Το ηλεκτρικό σύστημα απορροφά τη μέγιστη δυνατή ισχύ που παρέχει ο σταθμός και διατηρεί μια ιδιαίτερα επίπεδη καμπύλη φόρτισης μέχρι το 70-75% της χωρητικότητας. Αυτό σημαίνει ότι μια τυπική στάση για ανάκτηση ενέργειας στον αυτοκινητόδρομο διαρκεί μεταξύ 15 και 20 λεπτών.

Η μπαταρία των 93,1 kWh εξασφαλίζει επίσημη αυτονομία 540 χιλιομέτρων κατά το πρότυπο WLTP. Στη διάρκεια της δοκιμής σε πραγματικές συνθήκες, η μέση κατανάλωση σε μεικτό κύκλο διαμορφώθηκε στις 22,5 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Σε κίνηση στον αυτοκινητόδρομο με ταχύτητες 120-130 χλμ./ώρα, η κατανάλωση κυμαίνεται στις 24 με 25 kWh/100 χλμ., εξασφαλίζοντας μια ασφαλή πραγματική αυτονομία της τάξης των 380 έως 400 χιλιομέτρων. Σε αστικό περιβάλλον, η εκτεταμένη αξιοποίηση της ανάκτησης ενέργειας ρίχνει την κατανάλωση κάτω από τις 20 kWh/100 χλμ., επιτρέποντας την προσέγγιση ακόμα και των 500 χιλιομέτρων με μία φόρτιση, αν ο οδηγός είναι προσεκτικός.

Για την οικιακή ή ημι-δημόσια φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), το μοντέλο διαθέτει ενσωματωμένο τριφασικό φορτιστή ισχύος 11 kW. Μια πλήρης φόρτιση από το 10% στο 100% σε συμβατό wallbox απαιτεί περίπου 9 ώρες, καθιστώντας την καθημερινή διαδικασία φόρτισης εύκολη και οικονομική κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο απολογισμός

Το XPENG G9 AWD Performance είναι μια πλήρης επίδειξη των δυνατοτήτων μιας εταιρείας που έχει αποφασίσει να διεκδικήσει θέση στην υψηλή κατηγορία της ηλεκτροκίνησης. Προσφέρει πολύ μεγάλους χώρους, κορυφαία άνεση, ισχυρές επιδόσεις, εντυπωσιακή τεχνολογία φόρτισης και ένα επίπεδο εξοπλισμού που δύσκολα αφήνει ανικανοποίητο τον απαιτητικό αγοραστή. Πάντα υπάρχει ακόμη περιθώριο για εξέλιξη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύει, η ποιότητα της καμπίνας, η φροντίδα στους χώρους και η ωριμότητα της ηλεκτρικής του τεχνολογίας κρατούν την τελική εντύπωση σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Με τιμή 73.990 ευρώ για την έκδοση AWD Performance, το G9 περιλαμβάνει στον βασικό του εξοπλισμό στοιχεία που στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό αποτελούν ακριβές προαιρετικές επιλογές, όπως η αερανάρτηση, οι δερμάτινες επενδύσεις Nappa, τα καθίσματα με εξαερισμό και μασάζ, το ηχοσύστημα 22 ηχείων και η πλήρης σουίτα ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση που απευθύνεται στον αγοραστή της μεγάλης κατηγορίας ο οποίος αξιολογεί πρωτίστως τις τεχνολογικές δυνατότητες, την απτή ποιότητα κατασκευής και την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις - και το G9 καλύπτει απόλυτα αυτές τις απαιτήσεις. Η XPENG έχει φτιάξει ένα αυτοκίνητο με ουσία και χαρακτήρα. Και αυτή είναι, τελικά, η πιο πειστική μορφή επίδειξης δύναμης.