Test Drive Suzuki eVitara GL 61 kWh: Σαν έτοιμο από καιρό

Άργησε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Suzuki, αλλά βρήκε το στόχο του.

Η γνωστή φιλοσοφία της Suzuki που συνοψίζεται στη φράση «ουσία χωρίς υπερβολές», έχει καταστήσει την εμπορική της πορεία στη χώρα μας ένα σπάνιο case study επιτυχίας. Ελάχιστα ήταν τα μοντέλα της μάρκας που πέρασαν απαρατήρητα στην ελληνική αγορά. Τα περισσότερα, έγιναν σχεδόν αυτόματα επιτυχίες στις κατηγορίες τους. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, το eVitara πιθανότατα θα είναι ένα από αυτά.

Η Suzuki είναι από τις τελευταίες εταιρείες που παρουσίασαν ένα ηλεκτρικό μοντέλο. Περίμενε, παρακολούθησε την αγορά να εξελίσσεται και, τελικά, αποφάσισε ότι η στιγμή είχε έρθει. Το αποτέλεσμα είναι το eVitara, το οποίο στην έκδοση της δοκιμής έρχεται με τη μορφή ενός B-SUV, ισχύ 174 ίππων, μπαταρία 61 kWh και μια γνώριμη συνταγή πρακτικότητας, επιχειρώντας να μεταφέρει τη φιλοσοφία της ιαπωνικής μάρκας στη νέα εποχή. Η οποία φιλοσοφία έχει να κάνει με την μηχανική απλότητα, την αξιοπιστία και την πραγματική χρηστικότητα.

Το eVitara που δεν είναι... Vitara

Το Vitara αποτελεί μία από τις ισχυρότερες εμπορικές και ιστορικές ταυτότητες της Suzuki, συνδεδεμένο με τα μικρά SUV, την ευελιξία και –στις τετρακίνητες εκδόσεις του– με μια πραγματική ικανότητα να κινηθεί και πέρα από την άσφαλτο. Το νέο eVitara, ωστόσο, δεν είναι απλώς ένα συμβατικό Vitara στο οποίο αντικαταστάθηκε ο κινητήρας εσωτερικής καύσης από έναν ηλεκτροκινητήρα. Πρόκειται για ένα νέο αυτοκίνητο, σχεδιασμένο εξαρχής ως ηλεκτρικό.

Η έκδοση που συγκεντρώνει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά είναι αυτή της δοκιμής, καθώς τοποθετείται ακριβώς στο σημείο της γκάμας όπου η αυτονομία, οι επιδόσεις και το κόστος αγοράς φαίνεται να βρίσκουν την καλύτερη μεταξύ τους ισορροπία. Το ερώτημα, όμως, παραμένει απλό: κατάφερε η Suzuki να μεταφέρει τις παραδοσιακές της αξίες στην ηλεκτρική εποχή;

Η πρώτη επαφή με το eVitara ξεκαθαρίζει αμέσως ότι η Suzuki δεν προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με «ουδέτερη» σχεδίαση. Σε μια εποχή όπου πολλά ηλεκτρικά SUV μοιάζουν μεταξύ τους, το eVitara διαθέτει έντονη προσωπικότητα. Με μήκος 4,275 μέτρα, πλάτος 1,80 μέτρα και ύψος περίπου 1,64 μέτρα, κινείται στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών και compact SUV. Το μεταξόνιο των 2,70 μέτρων, όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποκαλύπτει τη διαφορετική αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου και βοηθά στην αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων.

Οι μικροί πρόβολοι, οι έντονοι θόλοι των τροχών, η σχετικά μεγάλη απόσταση από το έδαφος και η στιβαρή παρουσία δίνουν στο eVitara μια εμφάνιση που ταιριάζει με την παράδοση της Suzuki. Ταυτόχρονα, τα λεπτά φωτιστικά σώματα, η κλειστή εμπρός επιφάνεια και οι σύγχρονες λεπτομέρειες προσπαθούν να υπογραμμίσουν τον ηλεκτρικό χαρακτήρα του. Το αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο. Το eVitara δεν είναι ένα αυτοκίνητο που θα αρέσει απαραίτητα σε όλους, όμως διαθέτει ταυτότητα. Και αυτό αποτελεί πλεονέκτημα σε μια αγορά όπου η σχεδιαστική ομοιομορφία έχει αρχίσει να γίνεται εμφανής.

Εσωτερικό νέας κοπής

Αν κάποιος γνωρίζει τα προηγούμενα μοντέλα της Suzuki, θα διαπιστώσει ότι το νέο eVitara βάζει τέλος στην αναλογική εποχή -και μάλιστα με το μαχαίρι. Η διάταξη με τις δύο μεγάλες οθόνες –μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων– δημιουργεί μια εικόνα που δεν είχαμε συνηθίσει από τη Suzuki. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, όπως αρμόζει σε ένα SUV, προσφέροντας καλή εποπτεία προς τα εμπρός και στα πλάγια.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 10,25 ίντσες και βρίσκεται σε μια ενιαία επιφάνεια (αλλά σε διαφορετικό ύψος) με την οθόνη αφής του συστήματος πολυμέσων, διαγωνίου 10,1 ιντσών. Το τελευταίο υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay, ενώ διαθέτει επίσης σύστημα πλοήγησης και ένα σχετικά εύκολο και κατανοητό interface.

Η Suzuki ανέπτυξε επίσης νέες λειτουργίες για την εφαρμογή SUZUKI CONNECT, κάνοντας την οδήγηση του e Vitara ακόμη πιο πρακτική και άνετη, με πληροφορίες για την κατάσταση της μπαταρίας, δυνατότητα διαχείρισης φόρτισης, απομακρυσμένο έλεγχο κλιματισμού, εντοπισμό οχήματος, προγραμματισμό διαδρομής και προσαρμογή του wallpaper στην οθόνη.

Πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι κάτω από το σύστημα πολυμέσων υπάρχουν διακόπτες άμεσης πρόσβασης στον κλιματισμό, όπως επίσης και για τα προγράμματα οδήγησης και το σύστημα one pedal. Ο επιλογέας του κιβωτίου είναι περιστροφικός και βρίσκεται ανάμεσα από τα εμπρός καθίσματα.

Η πρακτικότητα αποτελεί ένα από τα ισχυρά σημεία του αυτοκινήτου. Οι χώροι για τους επιβάτες είναι μεγάλοι και το μεταξόνιο αξιοποιείται αποτελεσματικά. Οι πίσω επιβάτες έχουν αρκετό χώρο, ενώ η δυνατότητα μετακίνησης και ρύθμισης του πίσω καθίσματος σε μήκος 16 εκατοστών αυξάνει τη λειτουργικότητα. Η καθημερινότητα, λοιπόν, βρίσκεται στο επίκεντρο της σχεδίασης. Το eVitara δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια φουτουριστική εμπειρία που θα απαιτεί χρόνο εξοικείωσης. Οι βασικές λειτουργίες είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμες και η γενική εργονομία ακολουθεί μια λογική περισσότερο παραδοσιακή.

Υπάρχουν, ωστόσο, και συμβιβασμοί. Η ποιότητα των υλικών δεν δείχνει ανάλογη των σύγχρονων κινεζικών υλοποιήσεων της κατηγορίας. Και αναφερόμαστε στις κινεζικές μάρκες, διότι σε αυτή την κατηγορία τιμής η ποιότητα τόσο των υλικών, όσο και της συναρμογής στο εσωτερικό τους, ξεχωρίζει από αυτές των ευρωπαϊκών -κυρίως- υλοποιήσεων. Σε αρκετά σημεία χρησιμοποιούνται σκληρά πλαστικά και η αίσθηση πολυτέλειας δεν αποτελεί το δυνατό σημείο του eVitara. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατασκευή δείχνει πρόχειρη. Αντίθετα, η συναρμογή και η γενικότερη στιβαρότητα κινούνται σε καλά επίπεδα. Απλώς, η καμπίνα δεν δημιουργεί την αίσθηση ενός premium ηλεκτρικού SUV.

Το πορτμπαγκάζ, επίσης, δεν αποτελεί πλεονέκτημα του αυτοκινήτου. Μπορεί η χωρητικότητά του να μεταβάλλεται χάρη στη δυνατότητα μετακίνησης των πίσω καθισμάτων, ωστόσο τα 310 λίτρα της μέγιστης τιμής, με όλα τα καθίσματα στη θέση τους, είναι κάτω του μετρίου με βάση τα δεδομένα του ανταγωνισμού. Αυτό το γεγονός έχει να κάνει, προφανώς, τόσο με τη σχεδίαση του πλαισίου που πρέπει να δέχεται και πίσω κινητήρα στις 4WD εκδόσεις, όσο και με το γεγονός ότι η Suzuki επέλεξε να μεγιστοποιήσει την ευρυχωρία των πίσω επιβατών, με συμβιβασμό στον όγκο του χώρου αποσκευών.

Σύστημα κίνησης με ουσία

Κάτω από το αμάξωμα της έκδοσης GL 61 kWh βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη, με ισχύ 174 ίππων και ροπή 193 Nm. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω μιας μονάδας eAxle, η οποία συγκεντρώνει βασικά στοιχεία του ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης.

Οι 174 ίπποι, με βάση τον ανταγωνισμό της κατηγορίας, είναι ένα εξαιρετικό νούμερο. Υπάρχουν ωστόσο ηλεκτρικά SUV της ίδιας κατηγορίας που προσφέρουν μια πιο άμεση αίσθηση επιτάχυνσης και μεγαλύτερη μέγιστη ταχύτητα. Παρότι η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,7 δευτερόλεπτα, η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 150 χλμ./ώρα και στις ταχύτητες των 100 χλμ./ώρα και πλέον, η αίσθηση επιτάχυνσης δεν είναι αυτή για την οποία προϊδεάζουν οι 174 ίπποι, καθώς η Suzuki έχει επιλέξει μια συντηρητική ρύθμιση απόδοσης της ισχύος, που προκρίνει τη γραμμικότητα αντί του δυναμισμού.

Το eVitara δεν εκτοξεύεται με τη βίαιη αμεσότητα που χαρακτηρίζει αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα. Η απόδοση της ισχύος είναι πιο προοδευτική, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα από τον οδηγό που αναζητά εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά αποτελεί πλεονέκτημα για εκείνον που θέλει ένα αυτοκίνητο χρηστικό και προβλέψιμο. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τόσο η μεγάλη ροπή όσο και η ισχύς, όταν μαστιγώνουν αλύπητα τους εμπρός τροχούς, οδηγούν σε απώλεια πρόσφυσης που επιφέρει αντιδράσεις στο τιμόνι και έντονη υποστροφή σε κλειστές στροφές. Στοιχεία που στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του προγράμματα Eco, Normal, Sport και Snow, τα οποία προσαρμόζουν ανάλογα την απόκριση του γκαζιού και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου της πρόσφυσης και της δυναμικής συμπεριφοράς. Στην πόλη με τα προγράμματα Eco ή Normal η απόκριση είναι άμεση και επαρκής, ενώ την ενεργειακή αποδοτικότητα ενισχύει η ύπαρξη e-pedal. Στις προσπεράσεις, επίσης, οι 174 ίπποι δεν αφήνουν περιθώρια για παράπονα -ειδικά στο πρόγραμμα Sport.

Η άνεση στο προσκήνιο

Η οδική συμπεριφορά αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του αυτοκινήτου. Η Suzuki έχει επιλέξει μια ανάρτηση με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, μια λύση που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Στην καθημερινή οδήγηση, το eVitara είναι ευχάριστο. Η ανάρτηση έχει σχετικά μαλακή ρύθμιση και απορροφά αποτελεσματικά τις περισσότερες ανωμαλίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ελληνικούς δρόμους, όπου οι κακοτεχνίες και οι λακκούβες αποτελούν συχνό φαινόμενο.

Το ελαφρύ τιμόνι και η μικρή ακτίνα στροφής, περίπου 5,2 μέτρα, κάνουν το eVitara εύχρηστο σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης. Στον ανοιχτό δρόμο, η εικόνα παραμένει θετική. Το αυτοκίνητο είναι σταθερό και προβλέψιμο, ενώ η τοποθέτηση της μπαταρίας στο κάτω μέρος του αμαξώματος συμβάλλει στο χαμηλό κέντρο βάρους και στη σωστή κατανομή του.

Η σχετικά μαλακή ρύθμιση της ανάρτησης επιτρέπει ορισμένες κινήσεις του αμαξώματος, ενώ σε δρόμους με συνεχόμενες ανωμαλίες μπορεί να εμφανιστεί μια ελαφρά πλεύση. Σε πιο γρήγορες καμπές, το eVitara παραμένει ασφαλές και ουδέτερο. Η Suzuki φαίνεται να έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή. Προτίμησε την άνεση από τη σπορ συμπεριφορά και αυτό, ειδικά στις ελληνικές οδικές συνθήκες, δεν είναι διόλου μεμπτό.

Ο θόρυβος από τα ελαστικά και τον αέρα σε ταχύτητες άνω των 100 χλμ./ώρα είναι ακουστός, όχι όμως σε βαθμό που να γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικός. Σε αυτό το σημείο η Suzuki θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερη δουλειά, πάντα με τα μέτρα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σε σχέση με τα συμβατικά, ο θόρυβος στην καμπίνα είναι σαφώς μικρότερος.

Με απόσταση από το έδαφος στα 18 εκατοστά, το ηλεκτρικό Suzuki Vitara δεν θα διστάσει να πατήσει οποιοδήποτε χαραγμένο δρόμο εκτός ασφάλτου. Φυσικά, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της τετρακίνητης έκδοσης ALLGRIP-e του αυτοκινήτου, αλλά και η δικίνητη της δοκιμής τα καταφέρνει εξαιρετικά. Εννοείται, φυσικά, με τους περιορισμούς που θέτει η κίνηση μόνο εμπρός, αλλά και τα 100% ασφάλτινα ελαστικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως η απόσταση από το έδαφος επαρκεί απόλυτα για κίνηση σε χώμα, ενώ και η ρύθμιση της ανάρτησης εξασφαλίζει καλή απόσβεση των πολύ πιο έντονων ανωμαλιών.

Καλή αυτονομία, μέτρια ισχύς φόρτισης

Το Suzuki eVitara διατίθεται σε έκδοση με μπαταρία 49kWh με μέση αυτονομία 344 χλμ., ενώ η έκδοση της δοκιμής διαθέτει την μεγαλύτερη μπαταρία των 61kWh, με μέγιστη αυτονομία 426 χλμ., τεχνολογίας LFP, δηλαδή φωσφορικού λιθίου - σιδήρου. Οι μπαταρίες LFP χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή στους κύκλους φόρτισης, αυξημένη θερμική σταθερότητα και μικρότερη ευαισθησία στην καθημερινή φόρτιση σε υψηλό ποσοστό. Πρόκειται για μια τεχνολογία που ταιριάζει στη φιλοσοφία της Suzuki: λιγότερη εντυπωσιακή τεχνολογία, μεγαλύτερη έμφαση στην αντοχή και τη μακροχρόνια χρήση.

Η επίσημη κατανάλωση στην έκδοση της δοκιμής είναι 15,1 kWh/100 χλμ. Αρκετά χαμηλή, γεγονός στο οποίο βοηθά και η στάνταρ αντλία θερμότητας για τη θέρμανση και την ψύξη του οχήματος. Ως συνήθως όμως, στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Σε ένα μικτό κύκλο χρήσης, η κατανάλωση ρεύματος είναι γύρω στις 18 kWh/100 χλμ. Οπότε η πραγματική αυτονομία βρίσκεται στο εύρος των 330 έως 380 χιλιομέτρων, που συνθέτει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για μικτή χρήση. Τέτοια, άλλωστε, υποστηρίζει και το αυτοκίνητο, το οποίο με βάση τις διαστάσεις και τους χώρους του μπορεί να παίξει το ρόλο του πρώτου οχήματος μια ολιγομελούς οικογένειας.

Στην κάλυψη μεγάλων αποστάσεων με το Suzuki eVitara, ο πιο σημαντικός περιορισμός δεν αφορά στην αυτονομία, αλλά στη δυνατότητα ταχυφόρτισης DC με ισχύ μόλις 70 kW και χρόνο φόρτισης από το 10% έως το 80% σε περίπου 45 λεπτά. Στη σημερινή αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και είναι σαφώς κάτω από το μέσο όρο των περίπου 100 kW. Σύμφωνα με την Suzuki, η επιλογή αυτή έχει να κάνει με την αξιοπιστία τις μπαταρίας η οποία, πάντα με βάση τους ισχυρισμούς της, είναι κορυφαία. Μάλιστα για να το αποδείξει αυτό προτείνει τη φόρτιση της μπαταρίας επί καθημερινής βάσης έως το 100%, σε αντίθεση με τους περισσότερους κατασκευαστές, που συστήνουν φόρτιση έως το 80%.

Ασφάλεια και εξοπλισμός

Η Suzuki έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού. Το eVitara διαθέτει ένα πλήρες πακέτο 14 σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων υπό την ομπρέλα του Suzuki Safety Support, ενώ η συνολική εικόνα του στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας είναι θετική.

Στις δοκιμές του Euro NCAP το eVitara απέσπασε τέσσερα αστέρια, με πολύ καλή εικόνα στους επιμέρους τομείς. Η αξιολόγηση αυτή είναι θετική για την κατηγορία -πολλοί ανταγωνιστές αξιολογούνται επίσης με 4 αστέρια, όπως τα Peugeot 2008 και Opel Mokka- χωρίς όμως να το τοποθετεί στην κορυφή -το BYD Atto 2 για παράδειγμα έχει 5 αστέρια. Πιο σημαντικό για τον αγοραστή είναι ότι η έκδοση GL διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό και δεν δημιουργεί την αίσθηση μιας «γυμνής» βασικής εκδοχής.

Έντιμος ηλεκτρικός χαρακτήρας σε προσιτό κόστος

Το Suzuki eVitara GL 61 kWh 174 ίππων δεν είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα κυριαρχήσει σε κάθε συγκριτικό πίνακα με βάση τους ψυχρούς αριθμούς. Δεν διαθέτει την ταχύτερη φόρτιση, τη μεγαλύτερη πραγματική αυτονομία, ή τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις. Έχει όμως κάτι που συχνά λείπει από αρκετά σύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα: συνοχή.

Η μεγάλη μπαταρία των 61 kWh προσφέρει μια ρεαλιστική αυτονομία που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της πλειονότητας των οδηγών. Οι 174 ίπποι είναι περισσότερο από αρκετοί. Η θέση οδήγησης είναι καλή, οι χώροι των επιβατών εξαιρετικοί, ο εξοπλισμός πληρέστατος και η ανάρτηση ταιριάζει στους ελληνικούς δρόμους.

Πολύ ταιριαστή είναι και η τιμή αγοράς, η οποία στα 27.670 ευρώ για την έκδοση της δοκιμής, με Electric Bonus και την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά, αποτελεί μια από τις χαμηλότερες στην κατηγορία του. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ένα ηλεκτρικό Peugeot 2008 στη βασική του έκδοση κοστίζει με όλα τα bonus από 28.600 ευρώ, το Opel Mokka Electric από 28.200 ευρώ και το BYD Atto 2 Comfort, από 29.900 ευρώ.

Στα παραπάνω προσθέστε τις πολύ μεγάλες εγγυήσεις της Suzuki, οι οποίες με το πρόγραμμα Suzuki Care+ μπορούν να φτάσουν τα 10 χρόνια ή τα 200.000 χλμ. και έχετε την εικόνα ενός ηλεκτρικού B-SUV με έμφαση στην αστική χρήση, το οποίο αποτελεί μια από τις πλέον «έξυπνες» αγορές στην κατηγορία.