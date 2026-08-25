Η δοκιμή μακράς διαρκείας του gmotion συνεχίζεται και αναλύουμε τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος, την κατανάλωση και την οδηγική εικόνα του νέου Volkswagen T-Roc σε όλες τις συνθήκες.

Στο πρώτο μέρος της δοκιμής μας μακράς διαρκείας, θέσαμε τις βάσεις της συμβίωσής μας με το Volkswagen T-Roc, αναλύοντας τις αισθητικές αλλαγές της ανανεωμένης γενιάς, την αναβαθμισμένη ποιότητα της καμπίνας και την κορυφαία πρακτικότητα, που τονίζεται από το χώρο αποσκευών των 475 λίτρων. Τώρα, έχοντας γράψει αρκετές εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα στο κοντέρ, περνάμε στο πιο ουσιαστικό κομμάτι της αξιολόγησης: τη μηχανολογική του συγκρότηση, την πραγματική κατανάλωση και την οδηγική του ταυτότητα.

Κάτω από το καπό φιλοξενείται ο τετρακύλινδρος 1.5 eTSI των 150 ίππων και 250 Nm ροπής, ένας κινητήρας που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της γκάμας του γερμανικού ομίλου. Η ειδοποιός διαφορά στη συγκεκριμένη εκδοχή κρύβεται στο γράμμα «e», το οποίο σηματοδοτεί την παρουσία του ήπιου υβριδικού συστήματος (Mild Hybrid) 48V. Στην καθημερινή πράξη, ο ηλεκτροκινητήρας/γεννήτρια (BSG) λειτουργεί υποστηρικτικά στον θερμικό κινητήρα. Κατά την εκκίνηση και τις χαμηλές στροφές, γεμίζει ακαριαία το μικρό «κενό» μέχρι να ανεβάσει πίεση το τουρμπίνα, προσφέροντας εξαιρετικά γραμμική και πολιτισμένη απόκριση στο γκάζι.

Παράλληλα, το σύστημα Start/Stop ενεργοποιείται και απενεργοποιείται εντελώς αθόρυβα και χωρίς τις ανεπιθύμητες δονήσεις των παλαιότερων συστημάτων, κάτι που εκτιμάς άμεσα στο ασταμάτητο σταμάτα-ξεκίνα της πόλης. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η διαχείριση της ενέργειας στις μεσαίες και υψηλές ταχύτητες. Το σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων (ACT) θέτει εκτός λειτουργίας τον 2ο και 3ο κύλινδρο όταν το φορτίο είναι χαμηλό, χωρίς ο οδηγός να αντιλαμβάνεται την παραμικρή αλλαγή στην ποιότητα λειτουργίας. Όταν αφήνεις το γκάζι στον αυτοκινητόδρομο, το σύστημα σβήνει εντελώς τον κινητήρα (λειτουργία coasting), επιτρέποντας στο T-Roc να ρολάρει ελεύθερα με μηδενική κατανάλωση.

Κιβώτιο DSG7, κατανάλωση και επιδόσεις

Η συνεργασία του 1.5 eTSI με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων είναι υποδειγματικά ρυθμισμένη στις περισσότερες συνθήκες. Αν αναζητήσει κανείς μια μικρή αδυναμία, αυτή εντοπίζεται σε μια στιγμιαία υστέρηση στην απόκριση κατά την απότομη επιτάχυνση από πλήρη στάση, ειδικά στο πρόγραμμα Eco. Ωστόσο, μόλις το αυτοκίνητο ξεκινήσει να ρολάρει, η ακαριαία εμπλοκή του υβριδικού συστήματος εξαλείφει κάθε δισταγμό, ενώ στο πρόγραμμα Sport ή με τη χρήση των paddles στο τιμόνι, οι αλλαγές πραγματοποιούνται ταχύτατα και με απόλυτη ομαλότητα.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, τα 8,6 δευτερόλεπτα για την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα και η τελική ταχύτητα των 205 χλμ./ώρα επιβεβαιώνουν ότι το T-Roc διαθέτει παραπάνω από επαρκές γκάζι για κάθε προσπέραση ή ταξίδι με πλήρες φορτίο. Η μέγιστη ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη μόλις από τις 1.500 στροφές, χαρίζοντας εξαιρετική ελαστικότητα χωρίς να χρειάζεται να πιέζεις το μοτέρ στα ψηλά.

Στη διάρκεια των εκατοντάδων χιλιομέτρων της δοκιμής μας, η πραγματική μέση κατανάλωση σταθεροποιήθηκε στα 7,1 με 7,4 λίτρα/100 χλμ. σε μεικτό κύκλο. Στο απαιτητικό αστικό περιβάλλον, με αυξημένη κίνηση, η τιμή κυμαίνεται γύρω στα 7,8 λίτρα/100 χλμ., επίδοση ιδιαίτερα ανταγωνιστική για ένα αυτόματο SUV 150 ίππων. Στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο, όμως, με σταθερή ταχύτητα 120-130 χλμ./ώρα, η συνέργεια του ACT με την 7η σχέση του DSG ρίχνει την τιμή με άνεση κάτω από τα 6,0 λίτρα/100 χλμ., καθιστώντας το εξαιρετικά οικονομικό ταξιδιώτη.

Εργονομία καμπίνας και οδική συμπεριφορά

Στην καθημερινή συμβίωση μέσα στην πόλη, η καμπίνα του T-Roc αποδεικνύεται ευχάριστη, αν και απαιτεί μια μικρή περίοδο προσαρμογής στα χειριστήρια αφής του τιμονιού και του κλιματισμού, τα οποία δεν προσφέρουν την ίδια απτική σιγουριά με τους κλασικούς διακόπτες. Παρ' όλα αυτά, η εξαιρετική απόκριση της κεντρικής οθόνης MIB3 και η άμεση ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto αντισταθμίζουν γρήγορα την όποια αρχική ένσταση. Αντίστοιχα, ενώ τα σκληρά πλαστικά στα χαμηλότερα τμήματα του ταμπλό και στις πίσω πόρτες υπενθυμίζουν την κατηγορία του μοντέλου, η στιβαρή συναρμογή ακυρώνει κάθε τριγμό, ενώ το αφρώδες υλικό στο επάνω μέρος του ταμπλό χαρίζει την απαιτούμενη ποιοτική αίσθηση.

Στο αστικό περιβάλλον, το T-Roc ξεδιπλώνει μια ιδιαίτερα ευχάριστη και χρηστική προσωπικότητα. Ο κύκλος στροφής των 11,1 μέτρων, σε συνδυασμό με την ψηλή θέση οδήγησης και τις λεπτές εμπρός κολόνες, διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς και το παρκάρισμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα κορυφαία περιφερειακή ορατότητα. Η ρύθμιση της ανάρτησης στην έκδοση Style έχει σαφή προσανατολισμό προς την άνεση. Παρότι στις έντονες, εγκάρσιες ανωμαλίες της πόλης (όπως τα βυθισμένα φρεάτια) ο πίσω άξονας θα μεταφέρει μια φιλτραρισμένη μεν, αλλά υπαρκτή αντίδραση στην καμπίνα, η συνολική αποσβεστική ικανότητα παραμένει υποδειγματική. Στην πλειονότητα των κακοτεχνιών των ελληνικών δρόμων, το T-Roc σιδερώνει τις ανωμαλίες διατηρώντας το αμάξωμα απόλυτα συγκρατημένο, χωρίς τάσεις πλεύσης.

Στον αυτοκινητόδρομο, το γερμανικό SUV αναδεικνύει τον ώριμο ταξιδιωτικό του χαρακτήρα, προσφέροντας ποιότητα κύλισης που παραπέμπει σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Ταξιδεύοντας στα 130 χλμ./ώρα, η προσεγμένη ηχομόνωση σφραγίζει την καμπίνα από τους εξωτερικούς θορύβους, με μόνο ένα πολύ διακριτικό αεροδυναμικό «σφύριγμα» από τους καθρέπτες να κάνει την εμφάνισή του αν ο ρυθμός ανέβει αισθητά. Η στιβαρότητα του πλαισίου MQB είναι αισθητή σε κάθε μέτρο, προσφέροντας εξαιρετική ευθυβολία και αίσθημα ακλόνητης σταθερότητας ακόμα και όταν φυσούν ισχυροί πλευρικοί άνεμοι, ενώ η συνεργασία της ανάρτησης με τα συστήματα υποβοήθησης διαμορφώνει ένα ξεκούραστο και ασφαλές περιβάλλον για πολύωρες μετακινήσεις.

Όταν η διαδρομή αποκτήσει στροφές στο επαρχιακό δίκτυο, το T-Roc Style επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένα από τα πιο ισορροπημένα και συγκροτημένα SUV της αγοράς. Μπορεί το σύστημα διεύθυνσης να διατηρεί μια ελαφρώς τεχνητή αίσθηση γύρω από την ευθεία, όμως μόλις σημαδέψεις την είσοδο της στροφής αποκτά το σωστό βάρος και μεταφέρει με ακρίβεια τις εντολές του οδηγού. Οι κλίσεις του αμαξώματος παραμένουν εντυπωσιακά περιορισμένες για το ύψος του, ενώ τα περιθώρια πρόσφυσης είναι υψηλά ακόμα και σε ολισθηρά οδοστρώματα. Ακόμη κι αν πιεστεί πέρα από το όριο, το αυτοκίνητο αντιδρά με μια απόλυτα προβλέψιμη, προοδευτική υποστροφή, με το ESP να επεμβαίνει διακριτικά, χαρίζοντας στον οδηγό μια διάχυτη αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς.

Παρότι η αρχική τιμή της έκδοσης Style 1.5 eTSI (από 33.890 ευρώ) το τοποθετεί στο πάνω άκρο της κατηγορίας, η πληρότητα του εξοπλισμού, η πολιτισμένη λειτουργία του υβριδικού συνόλου και η ώριμη οδική του συμπεριφορά δικαιολογούν απόλυτα το κόστος. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας επιβεβαιώνει ότι οι ελάχιστοι συμβιβασμοί αντισταθμίζονται από μια συνολικά ολοκληρωμένη πρόταση. Η συμβίωσή μας με το Volkswagen T-Roc συνεχίζεται και στο επόμενο μέρος της δοκιμής μας, θα εστιάσουμε αναλυτικότερα στα συστήματα υποβοήθησης ADAS και στην αντοχή των υλικών στη μακροχρόνια καθημερινή χρήση.