Test drive Fiat Grande Panda 1.2 100 PS: Ο oδηγός στη θέση του οδηγού

Ο «απλός» βενζινοκινητήρας των 100 ίππων και το εξάρι μηχανικό κιβώτιο δίνουν στο Grande Panda μια οικονομική και -ίσως- πιο ουσιαστική οδηγική πλευρά.

Το Fiat Grande Panda το έχουμε ήδη γνωρίσει ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα νέα B-SUV. Η βενζινοκίνητη έκδοση, όμως, με τον 1.2 Turbo των 100 ίππων και το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, δίνει στο ιταλικό μοντέλο έναν χαρακτήρα που αξίζει ξεχωριστή αναφορά: απλούστερο, πιο προσιτό και πιο άμεσο στην επαφή του με τον οδηγό.

Δεν υπάρχουν εδώ ηλεκτρική υποβοήθηση, μπαταρία ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Η συνταγή είναι παραδοσιακή: ένας τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1.199 κ.εκ., μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Σε μια εποχή όπου η αυτοματοποίηση κερδίζει έδαφος ακόμη και στις μικρότερες κατηγορίες, η Fiat προσφέρει μια εκδοχή που αφήνει τον οδηγό να επιλέξει ο ίδιος πότε θα αλλάξει σχέση, πότε θα κατεβάσει και πότε θα αξιοποιήσει τη ροπή του κινητήρα. Αυτή είναι, τελικά, η βασική διαφορά του Grande Panda ICE: προσπαθεί να γίνει το πιο άμεσο και ίσως το πιο κοντινό στην παραδοσιακή φιλοσοφία του ονόματος Panda.

Γνώριμη ταυτότητα

Το Grande Panda παραμένει ένα αυτοκίνητο με ισχυρή οπτική ταυτότητα, τετραγωνισμένες επιφάνειες, χαρακτηριστικά pixel φωτιστικά σώματα και διακριτικές αναφορές στο Panda του 1980. Είναι από τα αυτοκίνητα που δεν περνούν απαρατήρητα, είτε αρέσει σε όλους είτε όχι και αυτό, σε μια κατηγορία γεμάτη από σχεδιαστικά ασφαλείς προτάσεις, έχει τη δική του αξία.

Με μήκος 3.999 χλστ. διατηρεί το πλεονέκτημα των συμπαγών εξωτερικών διαστάσεων. Στην πόλη, η όρθια θέση οδήγησης, η καλή ορατότητα και το ελαφρύ τιμόνι διευκολύνουν την καθημερινή χρήση. Το αμάξωμα δεν δείχνει μικρό στο εσωτερικό, καθώς το μεταξόνιο των 2.540 χλστ. βοηθά στη δημιουργία επαρκών χώρων για τέσσερις επιβάτες, ενώ το πορτμπαγκάζ των 350 λίτρων είναι απόλυτα ανταγωνιστικό για την κατηγορία.

Η καμπίνα ακολουθεί την ίδια, έξυπνα απλή λογική. Τα υλικά δεν έχουν premium προδιαγραφές —υπάρχουν αρκετά σκληρά πλαστικά—, αλλά το ταμπλό δεν είναι άχαρο. Η σχεδίαση, οι λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο Lingotto και η ευχάριστη χρωματική προσέγγιση στις πλουσιότερες εκδόσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον με περισσότερη προσωπικότητα από όση συνήθως συναντάς σε αυτή την κατηγορία.

Ο 1.2 Turbo στην πιο απλή του μορφή

Ο τρικύλινδρος 1.2 Turbo, που αποτελεί τη βάση της πλειονότητας των προτάσεων της Stellantis, εδώ αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής. Συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και προσφέρει επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 10,6 δλ., με τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα. Δεν είναι αριθμοί που τοποθετούν το Grande Panda σε σπορ διάσταση, είναι όμως επαρκέστατοι για έναν αυτοκίνητο αυτής της λογικής και αυτών των διαστάσεων.

Η αξία του συγκεκριμένου μοτέρ βρίσκεται περισσότερο στον τρόπο που παραδίδει τη δύναμή του. Η ροπή εμφανίζεται χαμηλά και από περίπου τις 2.000 σ.α.λ. το Grande Panda κινείται με άνεση, χωρίς να χρειάζεται να πιέζεις διαρκώς τον κινητήρα. Αυτό το χαρακτηριστικό το κάνει ευχάριστο στην πόλη, όπου είναι εύκολο να ακολουθήσει τον ρυθμό της κυκλοφορίας, αλλά και χρήσιμο στον ανοιχτό δρόμο, όπου δεν νιώθεις ότι πρέπει να αναζητάς συνεχώς μία ή δύο σχέσεις πιο κάτω.

Ο τρικύλινδρος χαρακτήρας ακούγεται λίγο στις χαμηλές στροφές και γίνεται πιο αισθητός όταν ο οδηγός επιλέξει να ανεβάσει τον ρυθμό. Στον φυσιολογικό τρόπο οδήγησης, ωστόσο, λειτουργεί πολιτισμένα και χωρίς ενοχλητικούς κραδασμούς. Η Fiat έχει συνδυάσει τον κινητήρα με άμεσο ψεκασμό, κύκλο Miller, turbo μεταβλητής γεωμετρίας και καδένα χρονισμού, αντί για ιμάντα σε λάδι. Πέρα από το τεχνικό ενδιαφέρον της διάταξης, αυτό που μετρά στην πράξη είναι ότι ο 1.2 Turbo έχει την ελαστικότητα που χρειάζεται ένα καθημερινό B-SUV.

Το κιβώτιο έχει τον πρώτο λόγο

Το χειροκίνητο κιβώτιο, εκτός από μια φθηνότερη εναλλακτική απέναντι στην υβριδική αυτόματη έκδοση, είναι το στοιχείο που δίνει στο Grande Panda 1.2 Turbo τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα. Ο επιλογέας έχει ελαφριά αλλά σαφή αίσθηση, με αρκετά σωστή ακρίβεια στις αλλαγές. Το πεντάλ του συμπλέκτη είναι ελαφρύ και το σύνολο δεν κουράζει στην πόλη, ακόμη και όταν οι στάσεις και οι αλλαγές σχέσεων είναι συνεχείς.

Η κλιμάκωση των έξι σχέσεων δείχνει σωστά μελετημένη για τον χαρακτήρα του κινητήρα. Οι πρώτες σχέσεις βοηθούν στις εκκινήσεις και στις χαμηλές ταχύτητες, ενώ οι μεσαίες αξιοποιούν την ελαστικότητα των 205 Nm. Η έκτη είναι ουσιαστικά σχέση ταξιδιού: κρατά χαμηλά τις στροφές στον αυτοκινητόδρομο, μειώνει τον θόρυβο και συμβάλλει στη συγκράτηση της κατανάλωσης.

Εδώ βρίσκεται και ένα από τα στοιχεία που εκτίμησα περισσότερο. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να κυνηγά συνεχώς το στροφόμετρο (που δεν υπάρχει). Με το μοτέρ να αποδίδει τη ροπή του χαμηλά, οι αλλαγές μπορούν να γίνονται έγκαιρα, χωρίς να εξαντλείται κάθε σχέση. Αν κινηθείς ομαλά, κρατώντας τον κινητήρα στη μεσαία περιοχή λειτουργίας του και αξιοποιώντας τη ροπή αντί να ζητάς συνεχώς στροφές, το Grande Panda δείχνει έναν πολύ οικονομικό χαρακτήρα.

Στην πράξη, η «έξυπνη» χρήση του κιβωτίου κάνει απτή διαφορά. Στην πόλη, η έγκαιρη επιλογή μεγαλύτερης σχέσης και το προοδευτικό άνοιγμα του γκαζιού περιορίζουν την κατανάλωση, αρκεί να μη βρεθεί ο κινητήρας σε πολύ χαμηλές στροφές, όπου θα χρειαστεί περισσότερη πίεση στο γκάζι για να ανταποκριθεί. Στον επαρχιακό δρόμο ή σε μια πιο ελεύθερη διαδρομή, το μοτέρ επιτρέπει να επιλέγεις νωρίς την επόμενη σχέση και να ταξιδεύεις ήσυχα, χωρίς να χάνεται η δυνατότητα άμεσης επιτάχυνσης.

Αντίθετα, στην προσπέραση, σε ανηφορικό κομμάτι ή σε πιο γρήγορη οδήγηση, ένα κατέβασμα στην πέμπτη ή στην τέταρτη είναι η σωστή κίνηση. Έτσι ο κινητήρας τοποθετείται αμέσως στην ωφέλιμη περιοχή του και αποδίδει χωρίς καθυστέρηση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να φαίνεται αυτονόητη σε όποιον έχει συνηθίσει χειροκίνητα κιβώτια, όμως γίνεται ολοένα πιο σπάνια στα καινούργια αυτοκίνητα. Στο Grande Panda όμως δεν μοιάζει με αγγαρεία και αποτελεί μέρος της ευχάριστης, συμμετοχικής πλευράς του.

Η Fiat ανακοινώνει κατανάλωση WLTP 5,7 λτ./100 χλμ., όμως η πραγματική τιμή εξαρτάται περισσότερο από τον τρόπο χρήσης σε σχέση με την υβριδική έκδοση. Σε μικτή διαδρομή, με ήπιο ρυθμό και σωστή αξιοποίηση του κιβωτίου, μια μέση τιμή γύρω στα 6,5–7,0 λτ./100 χλμ. είναι λογική. Η αυξημένη αστική κίνηση, οι συχνές εκκινήσεις και η πιο βιαστική χρήση του γκαζιού μπορούν εύκολα να μεταφέρουν τη μέση κατανάλωση πάνω από τα 7,5 λτ./100 χλμ. Με άλλα λόγια, το Grande Panda δεν υπόσχεται οικονομία ανεξάρτητα από τον οδηγό, του επιτρέπει, όμως, να τη διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό.

Άνεση με αστική λογική

Η ανάρτηση δίνει σαφή προτεραιότητα στην άνεση. Στην πόλη, το Grande Panda περνά λακκούβες και σαμαράκια με ικανοποιητική απόσβεση, χωρίς να γίνεται νευρικό ή να μεταφέρει κάθε ανωμαλία στην καμπίνα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος λειτουργεί επίσης υπέρ του στην ελληνική καθημερινότητα, ειδικά σε ράμπες ή στους δρόμους με κακοτεχνίες. Οι κοφτές εγκάρσιες ανωμαλίες γίνονται περισσότερο αισθητές, ιδιαίτερα για τους πίσω επιβάτες ή στις πλουσιότερες εκδόσεις με μεγαλύτερους τροχούς. Δεν πρόκειται, όμως, για κάτι που αλλάζει τον συνολικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το Grande Panda είναι ξεκάθαρα ρυθμισμένο για να διευκολύνει την καθημερινότητα.

Στον ανοιχτό δρόμο δείχνει πιο ώριμο από όσο προϊδεάζουν οι διαστάσεις του. Το τιμόνι παραμένει ελαφρύ και δεν δίνει ιδιαίτερα πλούσια πληροφόρηση, όμως το αυτοκίνητο είναι σταθερό, προβλέψιμο και εύκολο στην τοποθέτησή του. Αν κάποιος ψάχνει για hot hatch δεν έχει έρθει στη σωστή διεύθυνση, αλλά σίγουρα το Grande Panda δεν θα προβληματίσει τον οδηγό που θέλει να κινηθεί με φυσιολογικό, ασφαλή ρυθμό. Εκεί που κερδίζει είναι στην αίσθηση απλότητας. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει είναι το γεγονός ότι το Grande Panda κάνει σχεδόν κάθε καθημερινή μετακίνηση λίγο πιο εύκολη από ό,τι περιμένεις: από την κίνηση στο κέντρο και την αναζήτηση στάθμευσης, έως μια εκτός πόλης διαδρομή ή ένα Σαββατοκύριακο με αποσκευές.

Εκδόσεις και τιμές

Το Fiat Grande Panda 1.2 Turbo 100 PS με το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: Pop, Icon, Tech και La Prima. Η Pop περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία άνεσης και ασφάλειας, όπως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, χειροκίνητο κλιματισμό και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, αλλά δεν διαθέτει κεντρική οθόνη αφής· στη θέση της υπάρχει βάση για smartphone.

Η Icon είναι η έκδοση που εμπλουτίζει πιο ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία, προσθέτοντας οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, προβολείς LED, cruise control και επιπλέον θύρες USB-C. Η Tech τοποθετείται ανάμεσα στην Icon και τη La Prima, ενώ η κορυφαία La Prima διαθέτει, μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ενσωματωμένη πλοήγηση και πιο προσεγμένες επενδύσεις.

Έκδοση Προτεινόμενη λιανική τιμή Grande Panda 1.2 100 hp MT6 Pop 17.890 ευρώ Grande Panda 1.2 100 hp MT6 Icon 19.390 ευρώ Grande Panda 1.2 100 hp MT6 Tech 20.090 ευρώ Grande Panda 1.2 100 hp MT6 La Prima 21.190 ευρώ

Το Grande Panda με τον 1.2 Turbo και το χειροκίνητο κιβώτιο έχει μια απλότητα που τελικά του ταιριάζει πολύ. Ο κινητήρας έχει τη ροπή για να κινείται άνετα χωρίς να τον πιέζεις, ενώ οι έξι σχέσεις δίνουν στον οδηγό τη δυνατότητα να βρει τον δικό του ρυθμό και να κρατήσει την κατανάλωση σε λογικά επίπεδα όταν το θελήσει. Σε ένα αυτοκίνητο που έτσι κι αλλιώς ξεχωρίζει από την εμφάνισή του και κάνει εύκολη την καθημερινότητα, αυτή η βενζινοκίνητη έκδοση προσθέτει λίγη από την παλιά, γνώριμη επαφή με την οδήγηση: ένα μικρό SUV με χαρακτήρα, που σου επιτρέπει να συμμετέχεις αντί απλώς να μετακινείσαι.

