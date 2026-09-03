Οδηγήσαμε το νέο MG HS Hybrid+: Σε τροχιά κορυφής

Ένας δρόμος με ιστορία και μέλλον

Όπως όλα τα μεγάλα έργα στη χώρα μας, έτσι και ο πολύ σημαντικός Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας ανακοινώθηκε το 2005 και έπρεπε να περάσουν 21 χρόνια, πριν δοθεί όλο το τμήμα του στην κυκλοφορία. Η ολοκλήρωση του έργου αρχικά προβλεπόταν το 2012. Έπρεπε να μεσολαβήσουν ακόμα 14 για να φτάσουμε στο ευτυχές τέλος.

Όπως διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού μας, η παράδοση όλου του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου των 181,5 χιλιομέτρων υπήρξε εσπευσμένη, για πολιτικούς προφανώς λόγους. Δύο ΣΕΑ στο βόρειο και νεότερο τμήμα του δεν βρίσκονται ούτε καν στη φάση της κατασκευής, ενώ πολλά πρανή του δρόμου δεν έχουν καμία υποστήριξη και έχουν μόνο χώμα, με αποτέλεσμα σε μια σοβαρή νεροποντή αυτό τα να καταλήξει στα σημεία απορροής.

ΣΕΑ Σοφάδων.

Η ανυπαρξία ΣΕΑ στο βόρειο τμήμα του Ε65 δημιουργεί ένα πρόβλημα, καθώς ο τελευταίος εντός του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Εγνατία Οδό είναι στο 70ό χιλιόμετρο, ο ΣΕΑ Σοφάδων. Υπάρχει ένας ακόμα Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, αυτός του Σταυρού στα 12 χιλιόμετρα από την έναρξη του αυτοκινητοδρόμου. Έτσι για 111 περίπου χιλιόμετρα, από Σοφάδες μέχρι Εγνατία, δεν υπάρχει πρόσβαση σε ΣΕΑ -και κυρίως σε καύσιμο και ρεύμα. Όπως επίσης δεν έχει και στο κομμάτι που ενώνει τα Ιωάννινα μέσω της Εγνατίας, αλλά και τα Γρεβενά. Όπερ σημαίνει ότι από τον Ε65, αν θες να πας Ιωάννινα πρέπει να υπολογίζεις 195 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου χωρίς ΣΕΑ, ενώ προς Γρεβενά 130 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό.

ΣΕΑ Σταυρού.

Ειδικά για κατόχους μικρών σχετικά μοτοσικλετών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων με περιορισμένη αυτονομία, η κάλυψη απόστασης 200 περίπου χιλιομέτρων χωρίς δυνατότητα ανεφοδιασμού είναι απαγορευτική. Το θετικό είναι ότι περίπου κάθε 20 χιλιόμετρα στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας υπάρχει parking με τουαλέτες και για ΑΜΕΑ. Στην Εγνατία οδό όμως, όχι.

Καλαμπάκα και Μετέωρα. Τέτοιες υπέροχες εικόνες δεν είναι σπάνιες στα 181,5 χιλιόμετρα του Ε65. Ευτυχώς.

Επίσης η χρήση του δρόμου, παρότι πιο οικονομική σχετικά με την επιλογή της Ιόνιας Οδού για την προσέγγιση της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου, έχει κόστος διοδίων 0,074 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Συνολικά, για τη διάσχιση του αυτοκινητοδρόμου θα πρέπει ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου να πληρώσει σε τέσσερα μετωπικά διόδια, το ποσό των 13.5 ευρώ.

Το κυρίως όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο είναι τα 120 χλμ./ώρα, το οποίο με τις σημερινές τουλάχιστον συνθήκες και με καλό καιρό θα μπορούσε εύκολα να αυξηθεί σχεδόν σε όλα τα τμήματά του στα 130 χιλιόμετρα. Ευτυχώς δεν υπάρχουν πολλά τούνελ, ακόμα και στο βόρειο τμήμα, οπότε ο χρόνος της διάσχισής του είναι σύντομος, καθώς δεν υπάρχουν πολλά σημεία όπου ο οδηγός να χρειάζεται να μειώσει στα 100 ή στα 90 χλμ./ώρα.

Μεγάλες πόλεις, όπως τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, αλλά και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί όπως η Καλαμπάκα και το Καρπενήσι, πλέον προσεγγίζονται σε πολύ μικρότερο χρόνο και -το κυριότερο- με σημαντικά αυξημένο δείκτη ασφάλειας, καθώς όλη σχεδόν η διαδρομή πραγματοποιείται εντός κλειστού αυτοκινητοδρόμου υψηλών προδιαγραφών. Αυτά που άμεσα πρέπει να ολοκληρωθούν είναι τα δύο ΣΕΑ στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.