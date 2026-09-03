Οδηγήσαμε το νέο MG HS Hybrid+: Σε τροχιά κορυφής
Στις 24 Ιουλίου 2026 παραδόθηκε το τελευταίο, βόρειο, τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας. Μετά από 19 χρόνια, καθώς η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε το μακρινό πλέον 2007, ένας σύγχρονος, κλειστός αυτοκινητόδρομος μήκους 181,5 χιλιομέτρων συνδέει τη νότια με την κεντρική Ελλάδα, δίνοντας εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε περιοχές όπως η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Καλαμπάκα, το Καρπενήσι, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Καστοριά και τα Ιωάννινα.
Η ολοκλήρωση του έργου και η διάθεσή του στην κυκλοφορία, η οποία είχε ξεκινήσει τμηματικά από το 2017, συνέπεσε με την έλευση στη χώρα μας του νεότερου μοντέλου στη γκάμα της MG, του MG HS Hybrid+.
Η ιδανική αυτή συγκυρία, μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε το οδοιπορικό από την Αθήνα στα Ιωάννινα και πίσω, με διπλό στόχο: να δοκιμάσουμε για περισσότερα από 1.000 χλμ. σε όλες τις συνθήκες το νέο μοντέλο και ταυτόχρονα να κάνουμε μια αυτοψία στο νέο αυτοκινητόδρομο, που υπόσχεται σημαντικό κέρδος χρόνου και ασφάλειας.
Εν αρχή το MG HS Hybrid+
Το μεγάλο SUV της MG με μήκος 4,670 μέτρα, πλάτος 1.890 μέτρα και μεταξόνιο 2,765 μέτρα τοποθετείται στην άνω κλίμακα των μικρών - μεσαίων SUV της κατηγορίας C, στη χώρα μας όμως ταξινομείται ως D-SUV. Γνωστό ήδη από την plug-in Hybrid εκδοχή της δεύτερης γενιάς του, που γνωρίσαμε στη χώρα μας στα μέσα του 2025, απέκτησε πλέον και Full Hybrid έκδοση, χωρίς ανάγκη αλλά και δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης, η οποία αποτέλεσε και το αντικείμενο της δοκιμής μας.
Η πρώτη εικόνα λοιπόν μπορεί να μην είχε κανένα στοιχείο έκπληξης, η πρώτη όμως αίσθηση από την οδήγησή του, είχε. Με γνώση του συστήματος Hybrid+ από τα MG3 και MG ZS, η υλοποίηση στο HS έχει κάνει πολλά βήματα εμπρός, κυρίως στο επίπεδο της λειτουργικής ποιότητας και της αποδοτικότητας. Περισσότερο σχετικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια ενώ, για να κλείσουμε την ενότητα των πρώτων εντυπώσεων, να πούμε ότι τόσο η σχεδίαση του αμαξώματος όσο και του εσωτερικού, σε κερδίζουν με την πρώτη ματιά.
Εξαιρετική είναι επίσης και η αίσθηση ποιότητας και στιβαρότητας. Οι πόρτες κλείνουν με ένα πειστικό μπάσο γδούπο, το ταμπλό και οι εσωτερικές επενδύσεις δείχνουν άρτια συναρμολογημένες, ενώ και η λειτουργία της ανάρτησης μένει ηχητικά στο παρασκήνιο.
Οι χώροι για τέσσερα άτομα είναι αυτοκρατορικοί και για πέντε επαρκείς, ο χώρος αποσκευών με το διπλό πάτωμα έχει κανονικό σχήμα και μεγάλο όγκο 507 λίτρων αλλά ψηλό κατώφλι φόρτωσης, ενώ το ηλεκτρικό άνοιγμα της πόρτας του, στοιχείο που ανήκει στο βασικό εξοπλισμό, αποτελεί ένα επιπρόσθετο δεδομένο πρακτικότητας. Φυσικά τα πίσω καθίσματα πέφτουν σε δύο ξεχωριστά τμήμα, για επέκταση του χώρου αποσκευών σε διθέσια διάταξη, στα 1.484 λίτρα.
Μαλακά πλαστικά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό και των θυρών, ενώ οι διπλές ραφές και οι επενδύσεις συνθετικού δέρματος δημιουργούν μια αίσθηση πολυτέλειας. Στο ταμπλό δεσπόζει το ενιαίο γυάλινο πάνελ με δύο ψηφιακές οθόνες 12.3 ιντσών — μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία κεντρική οθόνη αφής για το σύστημα ψυχαγωγίας. Αυτή περιλαμβάνει online πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο, ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματη φόρτιση smartphone και απομακρυσμένο έλεγχο του οχήματος μέσω εφαρμογής στο κινητό.
Ο πλούσιος εξοπλισμός του μοντέλου συμπληρώνεται από ηλεκτρικά και θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, φώτα LED με αυτόματη ενεργοποίηση και λειτουργία μεγάλης σκάλας, υαλοκαθαριστήρες με αυτόματη ενεργοποίηση, 360 view camera και αισθητήρες στάθμευσης, πίσω υαλοκαθαριστήρα, τέσσερα ηλεκτρικά παράθυρα, keyless σύστημα λειτουργίας, ζάντες αλουμινίου 19'', 7 αερόσακους και τη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης MGPilot.
Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι στο τομέα της ασφάλειας το MG HS Hybrid+ έχει διακριθεί και στις δοκιμές του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα αξιολόγησης νέων αυτοκινήτων Euro NCAP, μετά τις οποίες απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία των πέντε αστέρων.
Ένας δρόμος με ιστορία και μέλλον
Όπως όλα τα μεγάλα έργα στη χώρα μας, έτσι και ο πολύ σημαντικός Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας ανακοινώθηκε το 2005 και έπρεπε να περάσουν 21 χρόνια, πριν δοθεί όλο το τμήμα του στην κυκλοφορία. Η ολοκλήρωση του έργου αρχικά προβλεπόταν το 2012. Έπρεπε να μεσολαβήσουν ακόμα 14 για να φτάσουμε στο ευτυχές τέλος.
Όπως διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού μας, η παράδοση όλου του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου των 181,5 χιλιομέτρων υπήρξε εσπευσμένη, για πολιτικούς προφανώς λόγους. Δύο ΣΕΑ στο βόρειο και νεότερο τμήμα του δεν βρίσκονται ούτε καν στη φάση της κατασκευής, ενώ πολλά πρανή του δρόμου δεν έχουν καμία υποστήριξη και έχουν μόνο χώμα, με αποτέλεσμα σε μια σοβαρή νεροποντή αυτό τα να καταλήξει στα σημεία απορροής.
Η ανυπαρξία ΣΕΑ στο βόρειο τμήμα του Ε65 δημιουργεί ένα πρόβλημα, καθώς ο τελευταίος εντός του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Εγνατία Οδό είναι στο 70ό χιλιόμετρο, ο ΣΕΑ Σοφάδων. Υπάρχει ένας ακόμα Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, αυτός του Σταυρού στα 12 χιλιόμετρα από την έναρξη του αυτοκινητοδρόμου. Έτσι για 111 περίπου χιλιόμετρα, από Σοφάδες μέχρι Εγνατία, δεν υπάρχει πρόσβαση σε ΣΕΑ -και κυρίως σε καύσιμο και ρεύμα. Όπως επίσης δεν έχει και στο κομμάτι που ενώνει τα Ιωάννινα μέσω της Εγνατίας, αλλά και τα Γρεβενά. Όπερ σημαίνει ότι από τον Ε65, αν θες να πας Ιωάννινα πρέπει να υπολογίζεις 195 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου χωρίς ΣΕΑ, ενώ προς Γρεβενά 130 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό.
Ειδικά για κατόχους μικρών σχετικά μοτοσικλετών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων με περιορισμένη αυτονομία, η κάλυψη απόστασης 200 περίπου χιλιομέτρων χωρίς δυνατότητα ανεφοδιασμού είναι απαγορευτική. Το θετικό είναι ότι περίπου κάθε 20 χιλιόμετρα στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας υπάρχει parking με τουαλέτες και για ΑΜΕΑ. Στην Εγνατία οδό όμως, όχι.
Επίσης η χρήση του δρόμου, παρότι πιο οικονομική σχετικά με την επιλογή της Ιόνιας Οδού για την προσέγγιση της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου, έχει κόστος διοδίων 0,074 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Συνολικά, για τη διάσχιση του αυτοκινητοδρόμου θα πρέπει ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου να πληρώσει σε τέσσερα μετωπικά διόδια, το ποσό των 13.5 ευρώ.
Το κυρίως όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο είναι τα 120 χλμ./ώρα, το οποίο με τις σημερινές τουλάχιστον συνθήκες και με καλό καιρό θα μπορούσε εύκολα να αυξηθεί σχεδόν σε όλα τα τμήματά του στα 130 χιλιόμετρα. Ευτυχώς δεν υπάρχουν πολλά τούνελ, ακόμα και στο βόρειο τμήμα, οπότε ο χρόνος της διάσχισής του είναι σύντομος, καθώς δεν υπάρχουν πολλά σημεία όπου ο οδηγός να χρειάζεται να μειώσει στα 100 ή στα 90 χλμ./ώρα.
Μεγάλες πόλεις, όπως τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, αλλά και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί όπως η Καλαμπάκα και το Καρπενήσι, πλέον προσεγγίζονται σε πολύ μικρότερο χρόνο και -το κυριότερο- με σημαντικά αυξημένο δείκτη ασφάλειας, καθώς όλη σχεδόν η διαδρομή πραγματοποιείται εντός κλειστού αυτοκινητοδρόμου υψηλών προδιαγραφών. Αυτά που άμεσα πρέπει να ολοκληρωθούν είναι τα δύο ΣΕΑ στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.
Ευκολάκι το οδοιπορικό με το MG HS Hybrid+
Η νέα έκδοση Hybrid+ του MG HS είναι το ιδανικό μέσο απόδρασης. Εξαιρετική ηχομόνωση, προσεκτικά ρυθμισμένη ανάρτηση, μεγάλοι χώροι, πλήρης εξοπλισμός και επάρκεια ισχύος, καθιστούν τη χρήση του απολαυστική σε κάθε οδηγικό σενάριο.
Κατ' αρχάς το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστικά 224 ίππους ισχύος και 340 Nm ροπής, που καλούνται να υπερνικήσουν 1.690 κιλά βάρους. Το καταφέρνουν δε αρκετά καλά, καθώς η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 190 χλμ./ώρα.
Στην πράξη τα παραπάνω επιβεβαιώνονται, με μια γραμμική και έντονη αίσθηση επιτάχυνσης σχεδόν μέχρι την μέγιστη ταχύτητα. Εδώ, ο turbo κινητήρας εσωτερικής καύσης διατηρεί πάντα ακμαία την μπαταρία, με αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε ανάγκη επιτάχυνσης ο ηλεκτρικός κινητήρας, ο οποίος είναι σημαντικά πιο ισχυρός και ροπάτος από τον θερμικό, να έχει πάντα τον πρώτο λόγο.
Σε αντίθεση με άλλα full hybrid συστήματα, όπως αυτά των Renault και Toyota, στις μεγάλες ταχύτητες ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δεν σταματά σχεδόν ποτέ να παρέχει ρεύμα στην μπαταρία. Παρότι μετά τα 90 – 100 χλμ./ώρα η αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία δεν ενεργοποιείται σχεδόν ποτέ, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχεις πάντα περίσσεια ισχύος για προσπέραση ή ανωφέρειες, χωρίς ο κινητήρας εσωτερικής καύσης να ζορίζεται να παρέχει ρεύμα, για να ανέβει η συνδυαστική ισχύς.
Σε επίπεδο λειτουργίας λοιπόν το σύστημα του MG HS Hybrid+ είναι άψογο, καθώς ο οδηγός και οι επιβάτες δεν ενοχλούνται ηχητικά από την υπερστροφία του κινητήρα εσωτερικής καύσης υπό πλήρη επιτάχυνση. Αυτό, φυσικά, έχει να κάνει και με την εξαιρετική ηχομόνωση.
Ένα ακόμα στοιχείο εξαιρετικής λειτουργικότητας του υβριδικού συστήματος αποτελεί το γεγονός ότι η εναλλαγή των δύο μοτέρ σπάνια γίνεται αντιληπτή από οδηγό και επιβάτες, τόσο λόγω έλλειψης κραδασμών λειτουργίας όσο και κορυφαίας ηχομόνωσης.
Με γόνατα εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, η ανάρτηση του νέου MG HS Hybrid+ είναι επιμελώς ρυθμισμένη για να προσφέρει άνεση, χωρίς όμως περιττές πλεύσεις του αμαξώματος και απότομες αντιδράσεις στη σβέλτη οδήγηση. Το τιμόνι έχει καλή αίσθηση, η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση και η συνολική αίσθηση είναι αυτή ενός συμπαγούς και απόλυτα εστιασμένου στις διαθέσεις του οδηγού αυτοκινήτου. Δεν είναι σπορ -το βάρος είναι μεγάλο και η υποστροφή παρούσα σε σβέλτη οδήγηση- αλλά δεν είναι αυτός ο προορισμός του.
Εμείς καλύψαμε 1.200 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες, από Αθήνα προς Ιωάννινα και πίσω, πάντα μέσω του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας. Φτάσαμε στα Ιωάννινα χωρίς το παραμικρό ίχνος κούρασης, καθώς το αυτοκίνητο, χάρη και στο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, απαιτεί ελάχιστο κόπο κατά την οδήγηση. Χωρίς περιττούς θορύβους, με ένα εξαιρετικό σύστημα ήχου να μας συνοδεύει και μια ανάρτηση λειτουργικά εξαιρετική, φτάσαμε στο Lake Spirit Boutique Hotel στα Ιωάννινα χωρίς καν την ανάγκη για μια σύντομη ξεκούραση στα king size κρεβάτια του.
Αντίθετα, μετά από ένα ντους, μπήκαμε και πάλι στο αυτοκίνητο για να αναζητήσουμε χαρακτηριστικά σημεία φωτογράφισης. Το ίδιο ακριβώς σκηνικό επαναλήφθηκε στην επιστροφή, μερικές ώρες αργότερα, στην οποία, λόγω και της έντονης ζέστης των ημερών, εκτιμήσαμε επίσης το εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα κλιματισμού.
Αναφορικά με την κατανάλωση, εντός των ορίων της πόλης μένει εύκολα στο νούμερο που ανακοινώνει η MG, δηλαδή πέριξ των 5,5 λίτρων/100 χλμ. Στο ίδιο επίπεδο παραμένει και στο επαρχιακό δίκτυο, ενώ με ταχύτητες που κυμαίνονται από 120 – 140 χλμ./ώρα στον αυτοκινητόδρομο, ανεβαίνει στα 7,5 – 8,0 λίτρα/100 χλμ. Εδώ να σημειώσουμε ότι η ακρίβεια του ταχυμέτρου του αυτοκινήτου είναι εντυπωσιακή -μόλις 1% η διαφορά προς τα κάτω σε σχέση με το gps.
Αν δεν το οδηγήσεις, μην αγοράσεις SUV
Το MG HS, ακόμα και στην πολύ καλή PHEV έκδοσή του, δεν είχε καταγραφεί έως σήμερα στο ασυνείδητό μου ως κάτι το εξέχων, το εξαιρετικό. Η έκδοση Hybrid+ ωστόσο με κέρδισε από την πρώτη στιγμή και πλέον είναι ένα από τα αυτοκίνητα που προτείνω, χωρίς υποσημειώσεις, σε φίλους και γνωστούς που με ρωτούν. Αν λοιπόν ψάχνεις για ένα SUV C ή D κατηγορίας, μην αγοράσεις αν δεν δεις -και οδηγήσεις, ακόμα καλύτερα- το νέο MG HS Hybrid+.
Το αυτοκίνητο βρίσκεται σε όλους σχεδόν τους τομείς πάνω ή αρκετά πάνω από τον μέσο όρο απόδοσης της κατηγορίας του, ενώ η τιμή του φιγουράρει με το απόλυτο κάτω όριο, στις 30.900 ευρώ -πάντα με βάση τον εξοπλισμό, τις επιδόσεις και τις διαστάσεις του.
Ταυτόχρονα, τα 7 χρόνια εγγύηση και το ευρύτατο δίκτυο 30 σημείων πωλήσεων και service, που εκτείνεται από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη, εγγυώνται μια κορυφαία εμπειρία όχι μόνο οδήγησης, αλλά επίσης εξυπηρέτησης και σιγουριάς, για πολλά χρόνια. Κλείστε ένα test drive και διαπιστώστε από κοντά τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του MG HS Hybrid+, την προηγμένη υβριδική τεχνολογία του και την κορυφαία σχέση αξίας προς τιμή που προσφέρει.