Το ριζικά ανανεωμένο και αναβαθμισμένο γερμανικό SUV μπαίνει στον στόλο των δοκιμών μακράς διαρκείας του gmotion και κάνουμε μαζί του τα πρώτα βήματα μιας μικρής συμβίωσης.

Το Volkswagen T-Roc δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς αποτελεί σταθερά έναν από τους απόλυτους πρωταγωνιστές στην κατηγορία των συμπαγών SUV. Μετά την αναλυτική μας δοκιμή στην πιο σπορ έκδοση R-Line, ήρθε η ώρα να υποβάλουμε το γερμανικό μοντέλο στην απόλυτη «εξέταση». Υποδεχόμαστε στον στόλο των δοκιμών μακράς διαρκείας του gmotion το T-Roc στην έκδοση Style, εφοδιασμένο με τον 1.5 eTSI κινητήρα των 150 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο DSG.

Οι συνήθεις δοκιμές των λίγων ημερών προσφέρουν μια εξαιρετική πρώτη εικόνα για ένα νέο αυτοκίνητο, όμως τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ουσιαστική, καθημερινή συμβίωση. Η πραγματική αξιολόγηση ενός μοντέλου κρίνεται στη διάρκεια του χρόνου: στην ευκολία με την οποία φορτώνεται στο καθημερινό σούπερ μάρκετ, στην άνεση της ανάρτησης στις αστικές κακοτεχνίες, στην κατανάλωση υπό πραγματικές συνθήκες κίνησης και στη χρηστικότητα της τεχνολογίας του.

Διαστάσεις, σχεδίαση και πρακτικότητα

Ενώ η έκδοση R-Line εστιάζει στον σπορ δυναμισμό, η έκδοση Style εκφράζει την πιο εκλεπτυσμένη, ισορροπημένη και χρηστική πλευρά του T-Roc. Εξωτερικά, το αμάξωμα διατηρεί τις μυώδεις γραμμές του, ξεχωρίζοντας από τις διακριτικές πινελιές χρωμίου, τους κομψούς προφυλακτήρες και τις ζάντες αλουμινίου που είναι επιλεγμένες με γνώμονα τη βέλτιστη ισορροπία αισθητικής και άνεσης. Στον τομέα των διαστάσεων, το T-Roc τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας. Βασισμένο στην ευέλικτη πλατφόρμα MQB, το μήκος του αγγίζει τα 4.373 mm, το πλάτος τα 1.828 mm (χωρίς τους καθρέφτες) και το ύψος τα 1.573 mm. Το μεταξόνιο των 2.629 mm εξασφαλίζει εξαιρετική αρχιτεκτονική εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων, ενώ ο κύκλος στροφής των 11,1 μέτρων διατηρεί την απαραίτητη ευελιξία στα στενά της πόλης και στους ελιγμούς στάθμευσης.

Στο εσωτερικό, η ανανέωση της τρέχουσας γενιάς είναι εμφανής στα σημεία που μετρούν περισσότερο. Η Volkswagen αναβάθμισε σημαντικά την εικόνα του ταμπλό, καλύπτοντας το επάνω μέρος με μαλακά, αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη του συστήματος ψυχαγωγίας MIB3 με πλήρη ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.

Ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του γερμανικού SUV. Το απόλυτα τετραγωνισμένο σχήμα του επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση του όγκου, ενώ το διπλό δάπεδο φόρτωσης δημιουργεί έναν επίπεδο χώρο όταν αναδιπλωθούν οι πίσω πλάτες, διευκολύνοντας τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων στις καθημερινές ή ταξιδιωτικές ανάγκες.

Κινητήριο σύνολο, επιδόσεις και κατανάλωση

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο πιο χαρακτηριστικός και ίσως πιο ταιριαστός για το αυτοκίνητο κινητήρας της γκάμας: ο 1.500άρης υπερτροφοδοτούμενος eTSI, απόδοσης 150 ίππων και 250 Nm ροπής. Το συγκεκριμένο σύνολο συνδυάζει την τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων (ACT) με ένα ήπια υβριδικό σύστημα (Mild Hybrid) 48V, το οποίο υποηθά τον κινητήρα στις εκκινήσεις, προσφέρει άμεση λειτουργία Start/Stop και επιτρέπει τη λειτουργία «coasting» (ελεύθερη πορεία) με τον κινητήρα σβηστό στον αυτοκινητόδρομο.

Η μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς γίνεται αποκλειστικά μέσω του αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων. Στον τομέα των επιδόσεων, το T-Roc 1.5 eTSI επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 8,6 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 205 χλμ./ώρα. Το τράβηγμα είναι γραμμικό και η συνεργασία κινητήρα-κιβωτίου προσφέρει γεμάτη αίσθηση σε όλο το φάσμα των στροφών. Στην πράξη, η πραγματική μέση κατανάλωση κατά τις πρώτες ημέρες της δοκιμής μας σε μικτές συνθήκες κινήθηκε στην περιοχή των 7,1 έως 7,4 λίτρων/100 χλμ. Σε αστικό περιβάλλον με αυξημένη κίνηση η τιμή κυμαίνεται γύρω στα 7,8 λίτρα/100 χλμ., ενώ στον αυτοκινητόδρομο με σταθερή ταχύτητα και τη συνδρομή του συστήματος ACT, η κατανάλωση υποχωρεί εύκολα κάτω από τα 6,0 λίτρα/100 χλμ.

Πρώτες εντυπώσεις

Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, το νέο Volkswagen T-Roc και ειδικότερα η έκδοση Style καταφέρνει να συνδυάσει υποδειγματικά την καθημερινή άνεση με την ουσιαστική οδηγική ευχαρίστηση. Στις επαρχιακές διαδρομές με συνεχείς στροφές, το T-Roc παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα δεμένο και στιβαρό πρόσωπο: οι κλίσεις του αμαξώματος παραμένουν απόλυτα ελεγχόμενες, το σύστημα διεύθυνσης προσφέρει σωστό βάρος και ακρίβεια στις εντολές του οδηγού, ενώ τα υψηλά περιθώρια πρόσφυσης εμπνέουν αίσθημα απόλυτης σιγουριάς ακόμα και όταν ο ρυθμός ανέβει.

Παράλληλα, η ρύθμιση της ανάρτησης σε συνδυασμό με το προφίλ των ελαστικών απορροφά αποτελεσματικά τις εγκάρσιες ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα κύλισης. Η ψηλή θέση οδήγησης εξασφαλίζει εξαιρετική περιφερειακή ορατότητα, ενώ η προσεγμένη ηχομόνωση διατηρεί την καμπίνα ιδιαίτερα ήσυχη ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο. Στον τομέα της ασφάλειας, η πλήρης παλέτα συστημάτων υποβοήθησης ADAS -με το Travel Assist να συνδυάζει το Adaptive Cruise Control με το Lane Assist, καθώς και το σύστημα Side Assist για τον έλεγχο του τυφλού σημείου- διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας για ξεκούραστες και ασφαλείς μετακινήσεις.

Η τιμή της έκδοσης Style 1.5 eTSI 150 PS DSG ξεκινά από τις 33.890 ευρώ στην ελληνική αγορά, τοποθετώντας το γερμανικό μοντέλο στην καρδιά του ανταγωνισμού των premium συμπαγών SUV ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες και ισορροπημένες προτάσεις της κατηγορίας. Οι πρώτες ημέρες της κοινής μας ζωής αφήνουν σοβαρές υποσχέσεις για τη συνέχεια. Καθώς τα χιλιόμετρα θα συσσωρεύονται στο κοντέρ του T-Roc Style, θα επανέλθουμε, εστιάζοντας αναλυτικότερα στις διαφορετικές πτυχές της καθημερινής συμβίωσης, την αντοχή στη χρήση και τα συνολικά συμπεράσματα της δοκιμής μακράς διαρκείας του gmotion.