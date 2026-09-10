KTM 690 Rally: Επιστροφή στις ρίζες

Η KTM επανασυνδέει την ιστορία της με μια κληρονομιά που βασίζεται στην εξερεύνηση μεγάλων αποστάσεων εκτός δρόμου και στα λίαν απαοτητικά Rally Raid.

Τοποθετημένο ως ο πνευματικός διάδοχος του εμβληματικού ΚΤΜ 640 Adventure, το νέο ΚΤΜ 690 Rally φέρνει πίσω στη μονοκύλινδρη πλατφόρμα LC4 τον εμπνευσμένο από τα ράλι σκοπό, δίνοντας τη δυνατότητα στους αναβάτες να δοκιμάσουν τον εαυτό τους εκεί όπου τα πράγματα δυσκολεύουν. Σχεδιασμένο για αναβάτες που καταλαβαίνουν ότι το πραγματικό ταξίδι ξεκινά εκεί που τελειώνει το οδόστρωμα, το 690 Rally είναι κατασκευασμένο για να αντιμετωπίζει απαιτητικά εδάφη και εκτεταμένες περιπέτειες. Μακριά από τη ρουτίνα και τις προσδοκίες, οι αναβάτες μένουν με ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία: το έδαφος μπροστά τους και την απόσταση που πρέπει να διανύσουν. Εκεί έξω, οι περισπασμοί εξαφανίζονται και η εστίαση μετατοπίζεται εξ ολοκλήρου στην ίδια την οδήγηση. Αυτό το πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης βρίσκεται στην καρδιά του νέου 690 Rally, αποκαλύπτοντας πιθανά μια πλευρά του εαυτού μας που δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί. Ο μονοκύλινδρος κινητήρας των 693 κ.εκ. αποδίδει σχεδόν 80 ίππους και 73Nm ροπής, όντας ο μακράν δυνατότερος στο εμπόριο αυτή τη στιγμή.

Χτισμένο στην αποδεδειγμένη πλατφόρμα 690 Enduro R εξελίσσει τα θεμέλιά του με σαφή εστίαση στην εκτεταμένη αυτονομία, τη σταθερότητα και τη χρηστικότητα σε μεγάλες αποστάσεις. Ένας ειδικά κατασκευασμένος πύργος ράλι με ενσωματωμένο ανεμοθώρακα δημιουργεί ένα πραγματικό πιλοτήριο ράλι, ενώ τα δύο τοποθετημένα μπροστά δοχεία καυσίμου αυξάνουν τη χωρητικότητα σε περίπου 20 λίτρα, επιτρέποντας την εκτενέστερη εξερεύνηση σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Σχεδιασμένο για να αποδίδει σε όλα, από τεχνικό έδαφος εκτός δρόμου μέχρι διαδρομές υψηλής ταχύτητας, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της ευελιξίας enduro και της αντοχής επιπέδου ράλι. Η μοτοσικλέτα είναι κατασκευασμένη όχι μόνο για να ανταπεξέρχεται στο ταξίδι, αλλά και για να το εντείνει. Στα ηλεκτρονικά θα δούμε Cornering ABS, Cornering MTC ( Traction Control) και εξελιγμένα riding modes, συμπεριλαμβανομένου του "Rally mode" με ρυθμιζόμενη ολίσθηση (Dynamic Slip Adjust). Οι πληροφορίες φτάνουν στον αναβάτη μέσω μιας οριζόντιας TFT οθόνης 4,2 ιντσών, τοποθετημένης χαμηλά για να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο του οδηγού.

Το 690 Rally του 2027 θα βγει από την αυστριακή γραμμή παραγωγής οσονούπω, δηλαδή μέσα στο μήνα που διανύουμε και θα είναι διαθέσιμο σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της εταιρείας τον ερχόμενο Οκτώβριο.