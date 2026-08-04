Adventure Meeting 2026 για να οδηγήσετε ό,τι θέλετε

Tο κορυφαίο μοτοσικλετιστικό event της χρονιάς ανοίγει ξανά τις πύλες του για μία μοναδική εμπειρία από νέα μοντέλα, αξεσουάρ, δραστηριότητες και ατελείωτα test ride.

Το 5ο Adventure Meeting, το μεγαλύτερο test-ride event της χρονιάς, επανέρχεται και σας κλείνει ραντεβού στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Σε ένα χώρο ιστορικής σημασίας, για μία μοναδική εμπειρία δράσης και περιπέτειας. Ένας μοναδικός, προσεκτικά επιλεγμένος χώρος με υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας και όλες οι εταιρείες μοτοσυκλετών και συναφών προϊόντων, σε μία γιορτή της μοτοσικλέτας και του αναβάτη. Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, με δραστηριότητες που έχουν ως βασικό άξονα τη μοτοσικλέτα.

Πάνω από 100 μοτοσικλέτες από όλες τις εταιρείες θα βρίσκονται επίσημα διαθέσιμες για οδήγηση. Το 5ο Adventure Meeting δεν είναι απλά ένα Test-Ride Event αλλά περιλαμβάνει παράλληλες δραστηριότητες για όλους:

Adventure Test Rides σε όλα τα Adventure μοντέλα της αγοράς σε επιλεγμένες ασφάλτινες διαδρομές.

Test ride για επιλεγμένες Adventure με χωμάτινα ελαστικά σε μικτές διαδρομές άσφαλτο – χώμα, σε αναλογία 50-50, σε βατό δασικό χωματόδρομο. Οδήγηση και δοκιμή στο φυσικό τους χώρο!

Scrambler/Café Racer. Θυμάστε μήπως από πού ξεκίνησαν οι adventure τη δεκαετία του ’60; Κομμένα φτερά, ψηλή εξάτμιση, χωμάτινα ελαστικά και έτοιμες για χώμα!

ATV ή side-by-side; Ναι θα είναι και αυτά εκεί για να τα γνωρίσετε από κοντά!

Παιδί και Μοτοσικλέτα: Οι μικροί φίλοι της περιπέτειας θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να οδηγήσουν mini μοτοσικλετάκια, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία εξειδικευμένων εκπαιδευτών!

Πίστα ποδηλάτων ισορροπίας για παιδιά! Με νέα ηλεκτρικά μοντέλα για δοκιμή!

Έκθεση προϊόντων εξοπλισμού μοτοσικλέτας και αναβάτη

Εστιατόριο - καφέ μπαρ με χώρο απασχόλησης για μικρά παιδιά

Μαθήματα ασφαλούς οδήγησης για μοτοσικλέτες Adventure/Enduro

Παρουσιάσεις αγωνιστικών ομάδων / συνεντεύξεις αγωνιζόμενων

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών

Μία εκδήλωση γεμάτη περιπέτεια που δεν πρέπει να χάσει κανείς! Σύντομα θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης, οι εκθέτες, τα μοντέλα μοτοσικλετών, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή. Μείνετε συντονισμένοι!