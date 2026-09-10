Champions League: Η Hyundai «κουνάει» το σεντόνι

Πενταετής στρατηγική συμφωνία έως το 2031 επαναφέρει την αυτοκινητοβιομηχανία στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, με αιχμή του δόρατος το νέο ηλεκτρικό IONIQ 3.

Υπάρχει μια μοναδική μαγεία σε εκείνες τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές βραδιές, όταν τα φώτα του γηπέδου ανάβουν, ο ανατριχιαστικός ύμνος αντηχεί στις εξέδρες και εκατομμύρια βλέμματα καθηλώνονται στο κέντρο του γηπέδου. Για δεκαετίες, αυτές οι αυθεντικές στιγμές πάθους συνοδεύονταν πάντα από την οικεία παρουσία του αυτοκινήτου, πριν μια πολυετής απουσία αφήσει τη συγκεκριμένη θέση κενή. Σήμερα, η κορυφαία διασυλλογική σκηνή ξαναβρίσκει τον φυσικό συνοδοιπόρο της, καθώς η Hyundai αναλαμβάνει να ξαναβάλει τους τέσσερις τροχούς στον παλμό των μεγάλων γηπέδων.

Η τελευταία φορά που μια αυτοκινητοβιομηχανία έδινε το «παρών» ως επίσημος συνεργάτης του θεσμού ήταν το 2021, όταν ολοκληρώθηκε ο επταετής κύκλος της Nissan (2014–2021), η οποία είχε διαδεχθεί την ιστορική 22ετή πορεία της Ford (1992–2014). Από τη σεζόν 2026/27, η σκυτάλη περνά επίσημα στη Hyundai Motor Company, με μια πολυετή συμφωνία που θα εκτείνεται έως το καλοκαίρι του 2031. Η κίνηση αυτή επισφραγίζει μια σχέση σχεδόν τριών δεκαετιών της κορεατικής φίρμας με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, συνδέοντάς την πλέον με το πιο λαμπερό τουρνουά συλλόγων.

Αιχμή του δόρατος το νέο IONIQ 3

Στο επίκεντρο αυτής της νέας εποχής τοποθετείται το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3, το οποίο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Σχεδιασμού του Μιλάνου και αποτελεί το πρώτο από τα πέντε νέα μοντέλα που θα παρουσιάσει η εταιρεία στην Ευρώπη τη σεζόν 2026/27. Με σχεδιαστική φιλοσοφία «Aero Hatch», αεροδυναμικό συντελεστή 0,263 Cd και αυτονομία που φτάνει τα 497 χλμ. σε μικτό κύκλο WLTP (και έως 687 χλμ. στην πόλη), το compact ηλεκτρικό μοντέλο φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βιτρίνα της μάρκας στις ευρωπαϊκές έδρες. Στο εσωτερικό του, εκτός από τον χώρο αποσκευών των 441 λίτρων, ξεχωρίζει η οθόνη 14,6 ιντσών με το σύστημα πολυμέσων PLEOS Connect.

Η χρονική στιγμή της συμφωνίας συμπίπτει με την ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα της Hyundai. Πάνω από το 70% των μοντέλων που διαθέτει στην ήπειρο σχεδιάζονται, εξελίσσονται και δοκιμάζονται στο Τεχνικό και Σχεδιαστικό της Κέντρο στο Ρούσελσχαϊμ της Γερμανίας, ενώ κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Τσεχίας και της Τουρκίας. Το 2025, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιστοιχούσαν στο 24% των ευρωπαϊκών της ταξινομήσεων, με στόχο τον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας έως το 2027.

«Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ενώνει»

«Το ποδόσφαιρο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Hyundai εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, έχοντας τη μοναδική δύναμη να ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα, γλώσσες ή γενιές», τόνισε ο Πρόεδρος και CEO της Hyundai Motor Company, Χοσέ Μουνιόθ. «Το UEFA Champions League συγκεντρώνει κάθε εβδομάδα τους πιο παθιασμένους φιλάθλους της Ευρώπης και αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να δείξουμε τη σχεδίαση και την τεχνολογία των αυτοκινήτων μας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και CEO της Hyundai Motor Europe, Ξαβιέ Μαρτινέ, επεσήμανε: «Ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία διαθέτοντας την ισχυρότερη γκάμα στην ιστορία μας. Το IONIQ 3 σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών και οδηγεί τα επόμενα βήματά μας».

Τη σημασία της νέας συμμαχίας υπογράμμισε και ο Συνδιευθύνων Σύμβουλος της UC3 (της σύμπραξης της UEFA με τους ευρωπαϊκούς συλλόγους), Γκι-Λοράν Επστάιν, καλωσορίζοντας τη Hyundai ως έναν συνεργάτη με βαθιά πίστη στην αξία του αθλήματος και ικανότητα να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες στους φιλάθλους όλου του πλανήτη.