Ο τραυματισμός στον αντίχειρα κρατά τον 25χρονο Ιάπωνα εκτός δράσης για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, αφήνοντας την ομάδα του με μόλις μία μοτοσικλέτα για το GP Σαν Μαρίνο.

Ένα σημαντικό πλήγμα στη μάχη του τίτλου στο MotoGP δέχτηκε ο Άι Ογκούρα, καθώς δεν θα καταφέρει τελικά να αγωνιστεί ούτε στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο. Ο 25χρονος αναβάτης της Trackhouse Racing εξακολουθεί να αναρρώνει από το κάταγμα στον αριστερό αντίχειρα, το οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης motocross κοντά στο Τόκιο πριν από δύο εβδομάδες.

Παρότι υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση από τον κορυφαίο χειρουργό δρα Σαβιέ Μιρ, ο Ιάπωνας αναγκάστηκε να απουσιάσει από το Grand Prix της Αραγονίας. Ο προγραμματισμένος ιατρικός έλεγχος της Τρίτης έδειξε πως το τραύμα δεν έχει επουλωθεί στον βαθμό που απαιτείται ώστε να του επιτραπεί να οδηγήσει στο Μιζάνο, με τους θεράποντες ιατρούς στη Βαρκελώνη να ανάβουν «κόκκινο» για τη συμμετοχή του, προτού καν αποφανθεί ο ιατρικός διευθυντής του MotoGP, δρ Άνχελ Τσάρτε.

SuperFile Trackhouse MotoGP team rider #79 @AiOgura79 has withdrawn from the Grand Prix of San Marino and will miss a second consecutive race weekend, after a medical assessment in Barcelona late on Tuesday confirmed his injured left thumb has not healed enough for him to ride.… pic.twitter.com/oy9sGSAI3K — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) September 9, 2026

Χωρίς αντικαταστάτη η Trackhouse στο Μιζάνο

Η απουσία του Ογκούρα φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση την Trackhouse Racing, η οποία θα παρατάξει μόλις μία Aprilia στην ιταλική πίστα, στα χέρια του Ραούλ Φερνάντεθ. Ο επίσημος δοκιμαστής του εργοστασίου της Aprilia, Λορέντζο Σαβαντόρι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Ογκούρα την τελευταία στιγμή στην Αραγονία, δεν είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο τριήμερο, στερώντας από την αμερικανική ομάδα κάθε δυνατότητα αναπλήρωσης του κενού.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί βαρύτατο βαθμολογικό πισωγύρισμα για τις φιλοδοξίες του Ιάπωνα. Βρισκόταν στην 3η θέση της κατάταξης των αναβατών, ωστόσο η διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν έχει ήδη ανοίξει στους 53 βαθμούς. Ο Ογκούρα θα παραμείνει πλέον στη Βαρκελώνη συνεχίζοντας τη θεραπεία αποκατάστασης, με στόχο να προλάβει το Grand Prix της Αυστρίας που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η επίσημη ανακοίνωση της Trackhouse Racing

«Για δεύτερο διαδοχικό αγωνιστικό τριήμερο, η ομάδα SuperFile Trackhouse MotoGP θα παραταχθεί χωρίς τον Άι Ογκούρα. Έπειτα από τη χειρουργική επέμβαση ακριβώς πριν από την Αραγονία και τις ελπίδες ότι μία εβδομάδα θεραπείας αποκατάστασης στον τραυματισμένο αριστερό του αντίχειρα –αποτέλεσμα πτώσης σε προπόνηση motocross στην Ιαπωνία μετά το Σίλβερστον– θα του επέτρεπε να οδηγήσει στο Μιζάνο, η νεότερη ιατρική γνωμάτευση έπειτα από αξιολόγηση στη Βαρκελώνη αργά το απόγευμα της Τρίτης αναφέρει ότι δεν έχει αναρρώσει επαρκώς ώστε να οδηγήσει και, ως εκ τούτου, αποσύρεται από το Grand Prix του Σαν Μαρίνο. Ο Λορέντζο Σαβαντόρι –ο εργοστασιακός δοκιμαστής της Aprilia– ο οποίος σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα συμφώνησε να αναλάβει τον ρόλο του αντικαταστάτη του Ογκούρα στην Αραγονία, δεν είναι διαθέσιμος να οδηγήσει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μιζάνο, μην αφήνοντας άλλη επιλογή στην ομάδα από το να συμμετάσχει στον γύρο του Σαν Μαρίνο μόνο με τον Ραούλ Φερνάντεθ (#25). Ο Άι Ογκούρα θα παραμείνει στη Βαρκελώνη, εστιάζοντας στις προσπάθειες να ανακτήσει τη φυσική του κατάσταση ενόψει του Grand Prix της Αυστρίας, που διεξάγεται σε μία εβδομάδα».