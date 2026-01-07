Το V7 είναι η πιο αγνή έκφραση του πνεύματος της Moto Guzzi, μια αυθεντική μοτοσικλέτα με ισχυρή προσωπικότητα και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Από την αναγέννησή του το μακρινό 2008, το V7 αποτελεί ένα διαχρονικό μοντέλο της Moto Guzzi που εξελίσσεται συνεχώς, διατηρώντας παράλληλα ισχυρές ρίζες στην κληρονομιά του. Από χρόνο σε χρόνο έχει υποστεί μια διαδικασία εξέλιξης που το έχει καταστήσει ολοένα και πιο δημοφιλές σε ένα ποικιλόμορφο και ποικίλο κοινό. Μετά το σημαντικό άλμα προς τα εμπρός το 2021, όταν και η χωρητικότητα του κινητήρα αυξήθηκε στα 850 κ.εκ., καθώς και την επιστροφή του θρυλικού V7 Sport το 2025, η σειρά Moto Guzzi V7 έχει καθιερωθεί ως η πιο εμβληματική ενσάρκωση της ιταλικής μοτοσικλέτας. Ο εγκάρσιος κινητήρας V-twin 90° ήταν πάντα αναπόσπαστο στοιχείο του ξεχωριστού σχεδιασμού αυτής της μοτοσικλέτας, που τώρα συμπληρώνεται από νέα γραφικά αφιερωμένα σε καθένα από τα τρία μοντέλα της σειράς.

V7 Stone

Η V7 Stone είναι η πιο ευέλικτη, λιτή έκδοση. Το νέο χρώμα Sabbia Camo αποκαλύφθηκε για τη σεζόν του 2026, ενώ επιβεβαιώνονται επίσης η μαύρη ματ βαφή Nero Opaco, η οποία έχει διαφοροποιήσει το V7 Stone από τους ανταγωνιστές του από την έναρξή του και το εκλεπτυσμένο χρώμα Blue Profondo. Οι ζάντες διαθέτουν έξι ακτίνες και είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο.

V7 Stone | Hop On and Ride 🦅" width="1349">

V7 Special

Κλασικό και κομψό, αυτό το μοντέλο διαθέτει μια σειρά από χρωμιωμένες λεπτομέρειες και διατίθεται σε δύο γυαλιστερές γραφικές παραλλαγές, Nero Smeraldo και Bianco 1969. Οι ζάντες με ακτίνες διαθέτουν γυαλισμένα κανάλια και μαύρες πλήμνες και όπως και στις άλλες εκδόσεις, ο ενιαίος κυκλικός πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός. Ο προβολέας LED με DRL φωτίζει το περίγραμμα του αετού της Moto Guzzi και διαθέτει χρωμιωμένο πλαίσιο. Το V7 Special διαθέτει επίσης μηχανικά κατεργασμένα πτερύγια ψύξης κυλίνδρων και μια αποκλειστική μαύρη σέλα.

V7 Special Edition | A true homage to a legendary heritage 🦅​" width="1349">

V7 Sport

Άμεσα αναγνωρίσιμο χάρη σε προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το ανάποδο πιρούνι και οι διπλοί δίσκοι με τις τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo, που προσδίδουν στη μοτοσικλέτα μια πιο δυναμική παρουσία, όπως και οι ζάντες έξι ακτίνων με νέο σπορ σχεδιασμό. Αυτό το μοντέλο διαθέτει μια σειρά από ειδικές λεπτομέρειες, όπως η κομψή αλουμινένια βάση προβολέα, τα ένθετα αλουμινίου στα πλαϊνά πάνελ και η βάση ανύψωσης τιμονιού με ειδικό σχεδιασμό και το λογότυπο V7 Sport χαραγμένο με λέιζερ.

V7 Sport | The icon is back 🦅" width="1349">

Η αεροδυναμική εμφάνιση της μοτοσικλέτας ενισχύεται περαιτέρω από τους καθρέφτες στα άκρα των γκριπ, ενώ η αποκλειστική μαύρη σέλα διαθέτει σπορ κόκκινες ραφές. Διατίθενται τρεις επιλογές χρωμάτων, με την άφιξη της νέας απόχρωσης Rosso Monza, πιθανώς ένα από τα πιο ελκυστικά χρώματα στην ιστορία των μοτοσικλετών, μαζί με το Verde Legnano, το ιστορικό πράσινο της πρώτης V7 Sport, και το παστέλ γκρι Grigio Lario.