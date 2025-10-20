Ποιος είπε πως για να διασκεδάσεις σε δύο τροχούς απαιτούνται πολλά κυβικά και τριψήφια άλογα; Όχι οι Ιταλοί της Aprilia πάντως.

Η Aprilia έκανε το αυτονόητο. Κοινώς πήρε το supersport RS 457, του αφαίρεσε το ολόσωμο φέρινγκ, του έβαλε ένα ψηλό τιμόνι και πλέον το μοντέλο φλερτάρει με την κατηγορία των streetfighters. Αυτό σημαίνει πως τα δύο μοντέλα μοιράζονται κινητήρα, πλαίσιο, αναρτήσεις, φρένα και ηλεκτρονικά. Όπως και το RS στην κατηγορία του, έτσι και το Tuono στη δική του προσφέρει την καλύτερη αναλογία κιλών ανά ίππο. Με βάρος μόλις 159Kg και απόδοση 48Ηp, αλλά και μια ροπή της τάξης των 43,5Nm, εκ των οποίων το 82% είναι διαθέσιμο από τις μόλις 3000rpm, σίγουρα μπορεί και χαρίζει όμορφες στιγμές σε όλους όσους βράζει το αίμα τους, ακόμη και στους κατόχους διπλώματος Α2.

Γνωστά τα μηχανικά

O δικύλινδρος εν σειρά υγρόψυκτος κινητήρας δεν αλλάζει χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτόν του RS, η μόνη διαφορά βρίσκεται στην τελική μετάδοση, όπου ένα επιπλέον δόντι στο πίσω γρανάζι υπόσχεται καλύτερες επιταχύνσεις και ρεπρίζ. Να θυμίσουμε εδώ πως αντλεί τεχνολογία από τους μεγαλύτερους 660 και 1100 της εταιρείας, με τους μηχανικούς της Aprilia να τον έχουν κάνει ιδιαίτερα μαζεμένο σε διαστάσεις και να του έχουν ενσωματώσει το κύκλωμα ψύξης του. Οι επεμβάσεις έχουν συνεχιστεί και στα σωθικά του, όπου βλέπουμε επεξεργασία DLC για μειωμένες τριβές στα πιστόνια.

Πλαίσιο διαμάντι

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του αλουμινένιου πλαισίου, το οποίο χρησιμοποιεί τον κινητήρα σαν ενεργό στοιχείο του, έγινε με τη μέθοδο Computer Aided Engineering (CAE). Η ανάρτηση απαρτίζεται από ανεστραμμένο πιρούνι 41mm με 120mm διαδρομής και μονό αμορτισέρ ρυθμιζόμενο όσον αφορά στην προφόρτιση των ελατηρίων του. Στα φρένα έχουμε την υπογραφή της ByBre, θυγατρικής της Brembo, με ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα μπροστά και δισκόφρενα διαμέτρου 320mm μπροστά και 220mm πίσω.

Ηλεκτρονικά

Εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό γκάζι (ride by wire), το Tuono μπορεί και προσφέρει τρία οδηγικά προγράμματα -Sport, Rain, Eco- με αυτό το τελευταίο να αναλαμβάνει τη σιβαριτική οδήγηση εξοικονόμησης καυσίμου. Στάνταρ είναι το ρυθμιζόμενο Traction Control (ATC), το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί -ακόμα και εν κινήσει- σε τρία επίπεδα καθώς και να απενεργοποιηθεί σε όλα τα οδηγικά προγράμματα και προαιρετικό το σύστημα αλλαγής ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη quickshifter+/- (δύο κατευθύνσεων) (AQS). Το δικάναλο ABS της Bosch μπορεί να απενεργοποιηθεί σε όλα τα προγράμματα οδήγησης και μόνο στον πίσω τροχό, προκειμένου η μοτοσυκλέτα να μπορεί να οδηγηθεί με επιθετικό τρόπο, ειδικά στην πίστα. Η διαδικασία απενεργοποίησης γίνεται μόνον όταν η μοτοσικλέτα είναι σταματημένη, πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας οδήγησης.

Τέλος, μια TFT οθόνη 5” με πλήρη πληροφόρηση, φωτιζόμενα χειριστήρια και συνδεσιμότητα με smartphone, είναι στοιχεία που θα εκτιμηθούν από όλους ανεξαιρέτως. Ειδικά η δυνατότητα πλοήγησης μέσω εφαρμογής (MIA), κάτι όμως που ανήκει στον προαιρετικό εξοπλισμό. Αυτή η πλατφόρμα πολυμέσων προσφέρει ένα πρωτόκολλο σύνδεσης που ελαχιστοποιεί την κατανάλωση μπαταρίας του smartphone και περιλαμβάνει τόσο το σύστημα Infotainment για τη διαχείριση του φωνητικού βοηθού, των κλήσεων και της μουσικής μέσω των διαισθητικών χειριστηρίων στο τιμόνι, όσο και τη λειτουργία πλοήγησης, η οποία επιτρέπει στον αναβάτη να βλέπει οδηγίες με εικονογράμματα απευθείας στον πίνακα οργάνων αφού ορίσει τον προορισμό ταξιδιού στο σχετικό smartphone. Η εφαρμογή Aprilia MIA επιτρέπει επίσης την απομνημόνευση των διαδρομών που ακολουθούνται, καθώς και την ανάλυση των δεδομένων που αποκτώνται απευθείας στην εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τηλεμετρίας με γεωγραφική αναφορά.

Απριλιανή πατέντα

Το σύστημα Ride by Wire, το οποίο η Aprilia παρουσίασε πρώτη τόσο στο MotoGP με το φουτουριστικό RS Cube όσο και στη μαζική παραγωγή με το Shiver, διαθέτει τα ακόλουθα προγράμματα οδήγησης:

ECO: η ισχύς που παρέχεται από τον κινητήρα είναι προοδευτική, ενώ η παρέμβαση του ελέγχου πρόσφυσης ρυθμίζεται στο μεσαίο επίπεδο.

SPORT: η τέλεια λειτουργία για σπορ οδήγηση, με πιο άμεση και δυναμική παροχή ισχύος και το λιγότερο παρεμβατικό έλεγχο πρόσφυσης.

RAIN: μια λειτουργία οδήγησης σχεδιασμένη για χρήση σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης και σε βρεγμένη άσφαλτο. Η παροχή ισχύος είναι πολύ ομαλή, ενώ ο έλεγχος πρόσφυσης έχει ρυθμιστεί στο μέγιστο επίπεδο.

Ο εκτενής κατάλογος ειδικών αξεσουάρ περιλαμβάνει επίσης το σύστημα AQS (Aprilia Quick Shift) για εξαιρετικά γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων χωρίς να χρειάζεται να κλείσετε το γκάζι ή να χρησιμοποιήσετε το συμπλέκτη, ακόμα και στο κατέβασμα σχέσης.

H οδήγηση

Με τη σέλα στα 800mm από το έδαφος η θέση οδήγησης ενδείκνυται για κάθε σωματότυπο. Οθόνη και χειριστήρια γνώριμα από το RS, πολύ βολικό το ψηλό ίσιο τιμόνι φέρνει τα χέρια και το σώμα σε ελαφρώς κυρτή θέση. Σκληρή η σέλα, ανάλαφρη η αίσθηση και βάζοντας μπροστά έρχεται το μπαμ. Τι ήχος είναι αυτός αναρωτιέσαι, βρε μπας και μου έδωσαν λάθος μηχανάκι; Αλλά τι λέω, το ίδιο σοκ δεν είχα υποστεί και με το RS; Θόρυβος γεμάτος, που στο άνοιγμα του γκαζιού φέρνει ανατριχίλα, ορκίζεσαι ότι αυτό από κάτω σου έχει πολλά περισσότερα κυβικά. Και με αυτές τις συνθήκες η μέρα μου ξεκίνησε ευχάριστα και κάνοντάς με να ξεχάσω ότι μέσα στην πόλη οδηγούμε πάντα αργά και προσεκτικά. Σε προκαλεί όμως αυτός ο κινητήρας, ο τρόπος που ανεβάζει στροφές, οι επιταχύνσεις και οι ρεπρίζ που σου δίνει, σε κάνουν πάλι να ορκίζεσαι ότι οδηγείς κάτι με αρκετά περισσότερα άλογα.

Είναι μαγικό αυτό που έχουν πετύχει οι μηχανικοί της εταιρείας, η σπορ αίσθηση στα καλύτερά της και με αυτό το πλαίσιο φτάνουμε στα όριά μας χωρίς να το καταλάβουμε. Σταθερό όσο δεν πάει το Tuono, προβλέψιμο και άκαμπτο στην πίεση, ναι το αμορτισέρ είναι κάπως σκληρό αλλά σε καλούς δρόμους δεν ενοχλεί. Τα φρένα έχουν καλή αίσθηση και αποτελεσματικότητα, δεν είναι ακραία στην απόδοσή τους αλλά κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αν υπήρχε και δεύτερος δίσκος μπροστά το αποτέλεσμα σίγουρα θα ήταν καλύτερο. Θα ανέβαινε το κόστος όμως και μην ξεχνάμε ότι το Tuono έχει την ιπποδύναμη που πρέπει για να το αποκτήσουν αναβάτες κατηγορίας Α2.

Συνεχίζοντας βλέπω ότι μου λείπει το quickshifter, όχι γιατί δεν γίνονται έτσι όπως πρέπει οι αλλαγές ταχυτήτων, απλά γιατί ακούγονται. Το κλακ στο κάθε κούμπωμα δεν είναι ευχάριστο στα αυτιά αλλά αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας του κιβώτιου και πρέπει να το δεχτούμε. Στα ανεβάσματα και με τις στροφές του κινητήρα από τη μέση και πάνω έδωσα τη λύση μέσω της παραδοσιακής μεθόδου των... καρφωτών. Όχι θα έσκαγα...

Το Tuono στρίβει με τη σκέψη και σε συδυασμό με τη ζωντάνια του δικύλινδρου προσφέρει πολύ ευχάριστες και ασφαλείς συνθήκες στην οδήγηση. Ιδανικό μέσα σε αστικό περιβάλλον καθώς το μέγεθός του και το κόψιμο του τιμονιού συνηγορούν σε αυτό, απολαυστικό σε ορεινά στροφιλίκια και κουραστικό στην πολύωρη οδήγηση σε ανοιχτούς δρόμους. Για την ιστορία, προσωπικά σε μεγάλη ευθεία είδα τελική στα 180 κοντερίσια, αλλά το Tuono έχει φτιαχτεί για άλλη δουλειά και οι ρεπρίζ που προσφέρει απλά δεν υπάρχουν στην κατηγορία. Και όσον αφορά στο συνεπιβάτη, η σύντροφός μου δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ, τόσο ο χώρος που της αναλογούσε όσο και η ύπαρξη χειρολαβών ήταν η αιτία.

Eν κατακλείδι

Ναι, έχει την κορυφαία αναλογία κιλών ανά ίππο στην κατηγορία των μικρομεσαίων γυμνών μοτοσυκλετών, είναι το μόνο με αλουμινένιο πλαίσιο και διαθέτει ηλεκτρονικά βοηθήματα και χαρτογραφήσεις. Όμως δεν είναι μόνον αυτά τα συστατικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν και το ξεχωρίζουν, καθώς διαθέτει DNA από τα μεγάλα αδέρφια του και απλόχερα το μοιράζεται με τον αναβάτη του. Αυτό σημαίνει κορυφαία οδική συμπεριφορά και άπλετα χαμόγελα στον τυχερό ιδιοκτήτη. Γιατί μία μοτοσικλέτα για να λέγεται σπορ μοτοσικλέτα θα πρέπει πάνω από κάθε τι να προσφέρει διασκεδαστική και απόλυτα ασφαλή οδήγηση κάτω από κάθε συνθήκη. Και το νέο Tuono 457 είναι το μοντέλο που μπορεί να καλύψει διάφορες ανάγκες, από καθημερινή μετακίνηση μέχρι οριακή οδήγηση σε περιβάλλον πίστας. Στα ταξίδια θα μείνει λίγο πίσω στο μετρητή της ευχαρίστησης, αλλά, μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι κατασκευασμένο για να ξοδεύει άπειρες ώρες σε εθνικά δίκτυα. Αλλού είναι οι χάρες του και όποιος το οδηγεί το αντιλαμβάνεται άμεσα.

Χρώματα, τιμή

Το νέο Tuono 457 είναι διαθέσιμο σε δύο χρωματικές παραλλαγές με γραφικά: Η πρώτη είναι η Piranha Red, που μας ταξιδεύει στο χρόνο θυμίζοντάς μας τα χιλιάρια RSV και Tuono του 2000. Δεύτερη και τελευταία είναι η ονομαζόμενη Puma Gray, που μάλλον είναι η επιλογή των πλέον συντηρητικών αναβατών. Όσον αφορά στην τιμή διάθεσής του, αυτή έχει διαμορφωθεί στα λίαν προσιτά 6.599€. Για προσφορές, χρηματοδότηση και δωρεάν επέκταση εγγύησης δείτε στη σελίδα του μοντέλου.