Chery: Στην 3η θέση της λιανικής στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Η Chery κατέλαβε την τρίτη θέση στις ταξινομήσεις λιανικής καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026, καταγράφοντας 417 οχήματα από ιδιώτες.

Στις δύο μεγαλύτερες αγορές της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η μάρκα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της λιανικής, με 300 ταξινομήσεις συνολικά. Πρώτη ήταν στις ταξινομήσεις λιανικής σε Καβάλα, Πρέβεζα, Τρίπολη και Λιβαδειά.

Ιδιαίτερη ήταν και η επίδοση του Chery Tiggo 4 Hybrid. Το SUV μήκους 4,32 μέτρων κατέλαβε την τέταρτη θέση στο σύνολο των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με 408 οχήματα. Στη λιανική κατέγραψε 309 ταξινομήσεις, επίδοση που το έφερε στη δεύτερη θέση της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το 74,2% των ταξινομήσεων της Chery τον Σεπτέμβριο αφορούσε ιδιώτες. Η μάρκα διαθέτει στην Ελλάδα εγγύηση έως 12 έτη για τα μοντέλα της, ενώ αναφέρει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών άνω του 95%. Επίσημος εισαγωγέας της Chery στη χώρα είναι το Spanos Group.