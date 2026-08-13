Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα του 2026, ήδη στο paddock θεωρούν πως ένας κατασκευαστής έχει το πάνω χέρι ενόψει της νέας γενιάς κανονισμών του MotoGP.

Από το 2027 το MotoGP μεταβαίνει σε πρωτότυπες μοτοσικλέτες 850cc (σ.σ. αντί των τρεχουσών των 1.000cc) και σε ελαστικά της Pirelli, αντικαθιστώντας τη Michelin. Παράλληλα οι κανονισμοί περιορίζουν περαιτέρω τα αεροδυναμικά βοηθήματα και απαγορεύουν τη χρήση των συστημάτων αυξομείωσης ύψους (σ.σ. ride height devices).

Τα νέα πρωτότυπα των 850cc πραγματοποιούν ήδη εκτεταμένες δοκιμές εξέλιξης, με τον δοκιμαστή της KTM, Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος εργάζεται παράλληλα και ως αναλυτής για το τηλεοπτικό δίκτυο DAZN, να είναι μεταξύ των αναβατών που έχουν καλύψει σημαντικό αριθμό χιλιομέτρων. Στις πρόσφατες δοκιμές στο Mugello, όπου συμμετείχαν όλοι οι κατασκευαστές πλην της Yamaha, η Ducati με τον δοκιμαστή της και πρωτοπόρο του WorldSBK, Nicolo Bulega, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο.

H Ducati θα επωφεληθεί από τα Superbikes

Ο Εσπαργκαρό εκτιμά ότι η Ducati θα ωφεληθεί καθοριστικά από τη σαρωτική της παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike (WorldSBK), μια κατηγορία που χρησιμοποιεί ήδη τα ελαστικά της Pirelli. Παρότι η Honda και η Yamaha εκπροσωπούνται επίσης στο WorldSBK, η κυριαρχία της ιταλικής φίρμας εκεί παρέχει στους μηχανικούς του Borgo Panigale πολύτιμη τεχνογνωσία για τη διαχείριση της γόμας.

Ο Ισπανός έχοντας δει την ιταλική μοτοσικλέτα στις δοκιμές, πιστεύει πως η Ducati θα είναι η κυρίαρχη δύναμη από την επόμενη χρονιά.

«Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι η Ducati θα είναι εξαιρετικά δυνατή. Θα είναι ταχεία από την πρώτη κιόλας ημέρα επειδή διαθέτει όλες τις πληροφορίες από τα Superbikes. Στο τέλος της ημέρας, η νέα μοτοσικλέτα των 850cc μοιάζει αρκετά με Superbike, δεν διαφέρει πολύ. Η Ducati θα έχει πλεονέκτημα, ειδικά στον τρόπο διαχείρισης των ελαστικών για τη διάρκεια του αγώνα αλλά και στον έναν γρήγορο γύρο. Διαθέτουν πληροφορίες που οι υπόλοιποι κατασκευαστές δεν έχουν».

Νέα ισορροπία δυνάμεων και το πλεονέκτημα των αναβατών της Moto2

Ο Ισπανός αναβάτης τόνισε επίσης πόσο δύσκολη ήταν η επιστροφή του στην τρέχουσα μοτοσικλέτα των 1.000cc στο Σίλβερστον, μετά τις δοκιμές με το πρωτότυπο των 850cc. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή στη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας είναι τόσο μεγάλη, που οι αναβάτες που θα προβιβαστούν από τη Moto2 (σ.σ. κατηγορία που χρησιμοποιεί ήδη ελαστικά Pirelli και λιγότερο ισχυρούς κινητήρες) ενδέχεται να προσαρμοστούν πολύ ταχύτερα από τους βετεράνους της μεγάλης κατηγορίας. Ο Εσπαργκαρό πρόσθεσε σχετικά με την πρόκληση των αναβατών:

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα αλλάξει η κατηγορία και πόσοι αναβάτες θα δυσκολευτούν. Η αλλαγή είναι τεράστια και θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τους σημερινούς αναβάτες του MotoGP, που οδηγούν τις μοτοσικλέτες των 1.000cc με ελαστικά Michelin, απέναντι στα παιδιά που θα έρθουν από τη Moto2. Οι νέοι αναβάτες θα είναι εξαιρετικά γρήγοροι», ανέφερε ο Ισπανός.