Ο Γκρέιμ Λόουντον αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής της Cadillac στη Formula 1, με τον Μάρτσιν Μπουτκόφσκι να αναλαμβάνει άμεσα τα ηνία πριν από το GP Ολλανδίας.

Η νεοσύστατη ομάδα της Cadillac στη Formula 1 προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική διοικητική αναδιάρθρωση κατά τη διάρκεια της θερινής διακοπής της παρθενικής της σεζόν στο πρωτάθλημα. Ο Γκρέιαμ Λόουντον αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής της ομάδας, με τον Μάρτσιν Μπουτκόφσκι να αναλαμβάνει άμεσα τα ηνία.

Ο Λόουντον, πρώην στέλεχος της Manor, υπήρξε κομβικό πρόσωπο στο εγχείρημα της Cadillac από τα πρώτα του βήματα, καθοδηγώντας τη δημιουργία της ομάδας της General Motors από το μηδέν. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Νταν Τόουρις, πήρε την απόφαση για την αντικατάστασή του, ευχαριστώντας τον για τη συνεισφορά του στη φάση της προετοιμασίας.

We are pleased to welcome Marcin Budkowski as Cadillac Formula 1® Team Principal for the remainder of the 2026 season and beyond.



Read the full Team Statement via the link in our bio. pic.twitter.com/PZc7SRvkrL — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 12, 2026

Από τη δημιουργία στην αγωνιστική εξέλιξη

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Cadillac, η διοικητική αλλαγή αποτελεί μέρος μιας προγραμματισμένης μετάβασης, καθώς ο οργανισμός περνά από το αρχικό στάδιο συγκρότησης στην επόμενη φάση, η οποία εστιάζει στην αύξηση της αγωνιστικής ανταγωνιστικότητας. Ο Τόουρις τόνισε ότι ο Μπουτκόφσκι φέρνει μαζί του πολυετή τεχνική και στρατηγική εμπειρία, απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ομάδας.

Ο 49χρονος Πολωνός μηχανικός διαθέτει μακρά διαδρομή στον κόσμο της Formula 1, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν ως αεροδυναμιστής στις Prost, Ferrari και McLaren, προτού αναλάβει τη διεύθυνση του τεχνικού τμήματος της FIA. Στη συνέχεια διετέλεσε εκτελεστικός διευθυντής στην ομάδα της Renault (μετέπειτα Alpine), ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως τεχνικός αναλυτής στην τηλεόραση.

Ντεμπούτο στο Ζάντβορτ

Ο Μάρτσιν Μπουτκόφσκι θα αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του στο pit wall της Cadillac από το ερχόμενο Grand Prix Ολλανδίας στο Ζάντβορτ. Στις πρώτες του δηλώσεις, υπογράμμισε ότι κύριος στόχος του είναι η βελτιστοποίηση της οργάνωσης, η ταχεία λήψη αποφάσεων και η σταδιακή βελτίωση της απόδοσης του μονοθεσίου σε κάθε αγώνα.

Στο πρώτο μισό της παρθενικής της σεζόν στο 2026, η Cadillac δεν έχει καταφέρει ακόμα να κατακτήσει τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Παρ' όλα αυτά, το μονοθέσιό της (MAC-26), με οδηγούς τους Σέρχιο Πέρεθ και Βάλτερι Μπότας, έχει δείξει ανταγωνιστικά στοιχεία, ξεπερνώντας σε αρκετές περιπτώσεις τις αρχικές προσδοκίες και αφήνοντας πίσω του ομάδες όπως η Aston Martin.

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