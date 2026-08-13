Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα η Mercedes F1 περιμένει ακόμη πιο σκληρό ανταγωνισμό, με τη μάχη του τίτλου να κορυφώνεται.

Η Mercedes είναι η αδιαμφισβήτητη δύναμη της Formula 1 στο πρώτο μισό της σεζόν του 2026, έχοντας κατακτήσει 8 νίκες στους πρώτους 11 αγώνες. Η επιστροφή της γερμανικής ομάδας στην κορυφή προσφέρει μια αίσθηση δικαίωσης στο Μπράκλεϊ, ειδικά μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε την περίοδο των κανονισμών ground-effect από το 2022 έως το 2025.

Παρά την υπεροχή της W17, η γερμανική ομάδα παραμένει επιφυλακτική. Τα μεμονωμένα προβλήματα αξιοπιστίας που οδήγησαν σε εγκαταλείψεις τόσο τον Κίμι Αντονέλι όσο και τον Τζορτζ Ράσελ. Η Ferrari, το έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο, ενώ η αγωνιστική της άνοδο έχει επιτρέψει στον Λιούις Χάμιλτον να βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας και με πιθανότητες για τον τίτλο. Τώρα, με την την επιστροφή της McLaren στις νίκες στην Ουγγαρία, στη γερμανική ομάδα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

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Η εντυπωσιακή πρόοδος και η ανάγκη για συγκέντρωση

Η μεταμόρφωση της Mercedes τα τελευταία δύο χρόνια αποτελεί καρπό συστηματικής δουλειάς στο εργοστάσιο, με την τεχνική ηγεσία των Τζέιμς Άλισον και Σιμόνε Ρέστα να αναγνωρίζει την πρόοδο αλλά να διατηρεί χαμηλούς τόνους ενόψει της συνέχειας. Ο αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής της Mercedes, Σιμόνε Ρέστα, μιλώντας στο «Silver Arrows Radio Show», αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας:

«Όταν κοιτάζω το ταξίδι που έχει κάνει αυτή η ομάδα, και δεδομένου ότι είμαι μέρος της για σχεδόν δύο χρόνια, η πρόοδος ήταν αξιοσημείωτη. Περάσαμε από μερικές δύσκολες σεζόν. Πέρυσι κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και φέτος κάναμε άλλο ένα σημαντικό βήμα. Τίποτα από αυτά δεν ήταν εγγυημένο. Τείνω να κοιτάζω θετικά τα πράγματα και υπάρχουν πολλά για τα οποία μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Την ίδια στιγμή, βρισκόμαστε μόλις στα μέσα της σεζόν και απομένουν ακόμη πολλά να επιτευχθούν. Η προσοχή πρέπει να παραμείνει στον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να αποσπαστούμε από τους βαθμούς του πρωταθλήματος ή τις συζητήσεις για τη γενική εικόνα. Απλώς πρέπει να μεγιστοποιούμε κάθε τριήμερο, να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την αξιοπιστία, να φέρνουμε απόδοση στο μονοθέσιο και να συνεχίσουμε να εξάγουμε ό,τι είναι δυνατόν από το πακέτο. Υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας».

Η πίεση κορυφώνεται

Με τα εργοστάσια να παραμένουν κλειστά για 2 εβδομάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος, οι ισορροπίες δεν αλλάζουν άμεσα. Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει ότι η επανέναρξη του πρωταθλήματος φέρνει συχνά αλλαγές στις δυναμικές και μεγαλύτερη πίεση σε όλους τους διεκδικητές. Αυτό το γνωρίζουν στη Mercedes και θέλουν να προετομαστούν σωστά για ένα άκρως κρίσιμο μέρος της σεζόν. Ο Ρέστα υπογράμμισε τις προκλήσεις που περιμένουν την ομάδα ενόψει του Grand Prix Ολλανδίας στο Ζάντβορτ:

«Η ιστορία μάς λέει ότι το πρωτάθλημα αλλάζει πάντα μετά τη θερινή διακοπή. Η πίεση αυξάνεται στις ομάδες που προηγούνται. Αλλά εξίσου αυξάνεται και στις ομάδες που προσπαθούν να αναπληρώσουν το χαμένο έδαφος. Το περιβάλλον γίνεται πιο έντονο και κάθε αποτέλεσμα έχει μεγαλύτερο βάρος. Εκεί είναι που βλέπεις πραγματικά τη δύναμη και την ανθεκτικότητα ενός οργανισμού. Είναι το σημείο όπου οι ομάδες αποδεικνύουν αν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση και να συνεχίσουν να αποδίδουν όταν το ρίσκο γίνεται μεγαλύτερο. Ενδιαφέρομαι πολύ να δω αυτή τη φάση της σεζόν να εξελίσσεται, επειδή είναι συχνά το σημείο όπου τα πρωταθλήματα τελικά κερδίζονται ή χάνονται».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.