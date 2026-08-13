Με κινητήριους μοχλούς την υβριδική τεχνολογία και την έξυπνη οδήγηση, οι OMODA & JAECOO επιταχύνουν τη διεθνή τους ανάπτυξη έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η OMODA & JAECOO ανακοίνωσε τα επίσημα παγκόσμια στοιχεία πωλήσεων για τον Ιούλιο του 2026, καταγράφοντας 69.739 ταξινομήσεις οχημάτων. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση μεταφράζεται σε αύξηση 148,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συμπληρώνοντας παράλληλα επτά συνεχόμενους μήνες τριψήφιας αναπτυξιακής πορείας σε διεθνές επίπεδο.

Τα μοντέλα νέας ενέργειας (NEV) πρωταγωνίστησαν για άλλη μια φορά, σημειώνοντας 56.587 πωλήσεις (+298,6%) και αντιπροσωπεύοντας το 81,1% του συνολικού όγκου. Με τη συνολική συγκομιδή του 2026 να φτάνει τις 448.849 μονάδες έως το τέλος Ιουλίου, η μάρκα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της τοποθέτηση ως «Born Green», προχωρώντας σταθερά προς τον στόχο του ενός εκατομμυρίου ετήσιων πωλήσεων έως το 2027.

Βασικοί πυλώνες της αναπτυξιακής δυναμικής υπήρξαν τα δύο δημοφιλή SUV της μάρκας, JAECOO 5 και JAECOO 7, τα οποία σημείωσαν συνολικά περισσότερες από 44.000 πωλήσεις τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, το JAECOO 5 κατέγραψε 24.639 ταξινομήσεις, ενώ το JAECOO 7, εξοπλισμένο με το προηγμένο Super Hybrid System (SHS), σημείωσε 19.533 πωλήσεις. Μάλιστα, το JAECOO 7 SHS-P απέδειξε τις δυνατότητές του στο κέντρο δοκιμών Millbrook στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιτυγχάνοντας πραγματική αυτονομία 1.333 χλμ (828 μίλια) και ξεπερνώντας την επίσημη μέτρηση WLTP των 1.200 χλμ (745 μίλια).

Παράλληλα, η μάρκα ενισχύει το τεχνολογικό και εξωστρεφές προφίλ της μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας της με την κινηματογραφική ταινία «The Odyssey» του Christopher Nolan, ενώ επιταχύνει την εισαγωγή προηγμένων συστημάτων έξυπνης οδήγησης, όπως το σύστημα αυτόματης στάθμευσης SIVP (Super Intelligent Valet Parking).

Στην ελληνική αγορά, η OMODA & JAECOO καταγράφει θετική πορεία, διευρύνοντας συνεχώς το δίκτυό της, το οποίο αριθμεί πλέον 10 εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης και 11 σημεία εξυπηρέτησης After Sales. Η αυξανόμενη ανταπόκριση των Ελλήνων οδηγών έφερε την OMODA στην 3η θέση μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στη χώρα μας για τον μήνα Ιούλιο, θέτοντας γερές βάσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη.