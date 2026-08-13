Το JCB Hydromax με οδηγό τον Άντι Γκριν πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, γράφοντας ιστορία με κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου.

Ο βρετανικός κολοσσός μηχανικής JCB έγραψε ξανά ιστορία, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας ξηράς με το JCB Hydromax, το οποίο κινείται με κινητήρα εσωτερικής καύσης υδρογόνου. Το υδρογονοκίνητο όχημα πέτυχε μέση ταχύτητα 653,8 χλμ/ώρα στην αλμυρή λίμνη Bonneville Salt Flats.

Στην πρώτη του προσπάθεια το πρωί, το Hydromax σημείωσε μέση ταχύτητα 644,7 χλμ/ώρα, ενώ στη δεύτερη διαδρομή άγγιξε τα 663,2 χλμ/ώρα. Ο μέσος όρος των δύο περασμάτων διαμόρφωσε το τελικό ρεκόρ των 653,8 χλμ/ώρα, καθιστώντας το ως το ταχύτερο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης υδρογόνου που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

The speed was record-breaking. The reactions? Priceless. Watch as the JCB Hydromax team react to the car making history. pic.twitter.com/u8g9WaSVSU — JCB (@JCBmachines) August 12, 2026

Ιστορική επίδοση και κατάρριψη παλαιών ρεκόρ

Με οδηγό τον αντισμήναρχο Άντι Γκριν OBE, το μήκους 9,7 μέτρων και διπλής μονάδας ισχύος όχημα ολοκλήρωσε τις δύο απαιτούμενες διαδρομές βάσει των κανονισμών της FIA (μία προς κάθε κατεύθυνση εντός μίας ώρας). Με την επίδοση αυτή ξεπέρασε με άνεση το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ της FIA για κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου (298,5 χλμ/ώρα), το οποίο κατείχε η BMW με το H2R από το 2004, ενώ η επίδοση τελεί υπό την τυπική επικύρωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.

A man from Gerrards Cross in Buckinghamshire has set a new world record for the fastest hydrogen-powered car.



Wing Commander Andy Green hit an average of more than 406mph driving the JCB Hydromax across the Bonneville Salt Flats in USA.



Video credit: JCB pic.twitter.com/PW0NJ9nS4S — Greatest Hits Radio Bucks, Beds & Herts News (@GHRBucks) August 12, 2026

Παράλληλα, το JCB Hydromax κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας πετρελαιοκίνητου οχήματος (563,4 χλμ/ώρα) που είχε σημειώσει το JCB Dieselmax το 2006, επίσης με οδηγό τον Green στην ίδια τοποθεσία. Είκοσι χρόνια μετά, η JCB ξεπέρασε τον εαυτό της με έναν κινητήρα που παράγει μηδενικές εκπομπές CO₂. Επιπλέον, η ταχύτητα αυτή ξεπερνά και το ρεκόρ οχημάτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου (487,6 χλμ/ώρα), καθιστώντας το Hydromax το ταχύτερο υδρογονοκίνητο όχημα ανεξαρτήτως τεχνολογίας στην ιστορία.

Τεχνολογία παραγωγής από εκσκαφείς στους δρόμους των ρεκόρ

Το ρεκόρ σημειώθηκε στην κατηγορία Category A, Group XIV - Class 7 της FIA, χρησιμοποιώντας δύο ευρείας παραγωγής κινητήρες υδρογόνου της JCB, συνολικής ισχύος 1.600 ίππων. Οι συγκεκριμένοι κινητήρες κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Foston του Derbyshire και είναι οι ίδιοι που εξοπλίζουν τα μηχανήματα έργου της JCB στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών για το υδρογόνο.

Ο πρόεδρος της JCB, Λόρδος Άντονι Μπάμφορντ, δήλωσε: «Πριν από είκοσι χρόνια ήρθαμε στο Bonneville με το JCB Dieselmax και δείξαμε τι μπορεί να κάνει η βρετανική μηχανική με την ισχύ του ντίζελ. Σήμερα το κάναμε ξανά, αυτή τη φορά με κινητήρες που κινούνται με υδρογόνο. Αυτό το ρεκόρ σημειώθηκε από κινητήρες παραγωγής, τους ίδιους που κινούν τους εκσκαφείς της JCB αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο σκοπός του JCB Hydromax: αποδεικνύει ότι το υδρογόνο λειτουργεί, και λειτουργεί σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο με μηδενικές εκπομπές».

Από τη μεριά του ο Άντι Γκριν πρόσθεσε: «Το Bonneville είναι η πνευματική έδρα των ρεκόρ ταχύτητας ξηράς και το JCB Hydromax μόλις έγραψε το όνομά του σε αυτή την ιστορία. Το όχημα ήταν εξαιρετικό, σταθερό, δυνατό και γρήγορο. Η επίτευξη ενός παγκόσμιου ρεκόρ με ισχύ υδρογόνου, είκοσι χρόνια μετά το Dieselmax, είναι μεγάλη τιμή».

Η παράδοση της JCB στην ταχύτητα

Η επίδοση αυτή έρχεται λίγο πριν από τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου της JCB στο San Antonio του Τέξας, μιας επένδυσης 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Η JCB διατηρεί μακρά παράδοση στην κατάρριψη ρεκόρ:

JCB Dieselmax (2006): Παγκόσμιο ρεκόρ πετρελαιοκίνητου οχήματος με 563,4 χλμ/ώρα (το οποίο κατέχει ακόμα).

JCB Fastrac (2019): Το ταχύτερο τρακτέρ στον κόσμο με 217,5 χλμ/ώρα.

JCB GT (2014): Ρεκόρ ταχύτητας για εκσκαφέα φορτωτή με 116,8 χλμ/ώρα.

Ο Άντι Γκριν παραμένει ο ταχύτερος άνθρωπος στον πλανήτη, κατέχοντας το απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας ξηράς με 1.227,9 χλμ/ώρα από το 1997, όντας ο μοναδικός άνθρωπος που έχει σπάσει το φράγμα του ήχου στη γη.