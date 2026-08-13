Η Red Bull Racing θέλει να «δέσει» τον Μαξ Φερστάπεν στο Μίλτον Κινς προσφέροντάς του νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, αλλά με διαφορετικούς όρους.

Το μέλλον του τέσσερις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, Μαξ Φεστάπεν, είναι κεντρικό θέμα συζήτησης από την αρχή της σεζόν του 2026. Ο Ολλανδός είναι απογοητευμένος από τους νέους κανονισμούς, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φαίνεται να μένει δίχως τίτλο.

Στο 2026, μάλιστα, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει αγώνα, ενώ η κριτική του προς τη Red Bull Racing είναι συχνό φαινόμενο. Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος του 2028, ο ίδιος έχει δηλώσει πως αν αποχωρήσει από την F1, δεν πρόκειται να επιστρέψει.

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Η νέα πρόταση της Red Bull

Η Red Bull Racing κατέθεσε πρόταση επέκτασης συμβολαίου με αυξημένες αποδοχές στον Μαξ Φερστάπεν. Το νέο συμβόλαιο, προβλέπει τη δέσμευσή του στην ομάδα του Μίλτον Κινς έως το τέλος της σεζόν του 2029 στη Formula 1, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας BILD.

Η πρόταση της αυστριακής ομάδας δεν είναι πρόσφατη, αλλά έγινε στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ο Ολλανδός αμείβεται με 70 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και η αύξηση που προτείνει η Red Bull αναμένεται να ορίσει το μισθό του στα 80 εκατομμύρια δολάρια.

Η ρήτρα που θέλει να ξεφορτωθεί η Red Bull

H πρόταση της Red Bull Racing δεν έχει ως σκοπό να δεσμεύσει για έναν επιπλέον χρόνο τον Φερστάπεν. Η αυστριακή ομάδα θέλει να ξεφορτωθεί έναν όρο, ο οποίος της έχει δημιουργήσει τεράστιες αναταραχές τα τελευταία χρόνια.

Είναι γνωστό ότι το τρέχον συμβόλαιο του Φερστάπεν περιλαμβάνει ρήτρα απόδοσης, βάσει της οποίας μπορεί να αποχωρήσει στο τέλος του 2026 εάν δεν βρίσκεται στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας κατά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Παρά τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Grand Prix Ουγγαρίας, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull πηγαίνει στη θερινή διακοπή στην 6η θέση της βαθμολογίας, απέχοντας πάνω από 100 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Κίμι της Mercedes.

Σύμφωνα με τη BILD, η ρήτρα απόδοσης ενεργοποιήθηκε αυτόματα, δίνοντας στον Φερστάπεν προθεσμία έως τον Οκτώβριο για να λάβει την τελική του απόφαση. Για να ακυρώσει τη ρήτρα αυτή, η ηγεσία της Red Bull προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο έως το 2029 με σημαντικά αυξημένες οικονομικές απολαβές, πρόταση την οποία η πλευρά του οδηγού εξετάζει ήδη τις τελευταίες εβδομάδες.

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