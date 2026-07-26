Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Χανγκάρορινγκ για τον 11ο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Ουγγαρίας. Ο ενδέκατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Χανγκάρορινγκ θα έχει διάρκεια 70 γύρους, με την εκκίνηση να αναμένεται με αγωνία και τις μάχες συναρπαστικές.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το grid του αγώνα

Έπειτα από μία φοβερή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Λάντο Νόρις θα εκκινήσει από την πρώτη θέση. Ο Βρετανός έκανε έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος του Q3 το Σάββατο και εξασφάλισε την πρώτη του pole position ως παγκόσμιος πρωταθλητής.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. Ο Μονεγάσκος πήρε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στο Q3 και εκμεταλλευόμενος την ποινή του Λιούις Χάμιλτον σήμερα θέλει να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη.

Ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει από την 3η θέση, συμπληρώνοντας το "1-3" της McLaren. Ο Αυστραλός θέλει να επιστρέψει στο βάθρο και να πιέσει από την αρχή τους πρωτοπόρους.

Στη δεύτερη σειρά ο Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν θα ξεκινήσει από την 4η θέση με τη Red Bull Racing, παρά την άσχημη εμφάνιση το Σάββατο με την έξοδο στην τελευταία στροφή. Πίσω του θα είναι ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δέχθηκε ποινή μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών.

Την τρίτη σειρά της εκκίνησης μοιράζονται οι δύο οδηγοί της Mercedes, με τον Τζορτζ Ράσελ στην 6η θέση και τον Κίμι Αντονέλι μετά τη δική του ποινή να είναι 7ος. Στην 8η θέση βρίσκεται ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi.

Στο μέσον του grid συναντάμε τους Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και Πιερ Γκασλί της Alpine, οι οποίοι εκκινούν από τις θέσεις 11 και 12 αντίστοιχα, ενώ πιο πίσω είναι οι Φράνκο Κολαπίν το της Alpine και Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi. Ο Φερνάντο Αλόνσο εκκινεί 16ος για την Aston Martin, στο καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα.

Update: O Σέρχιο Πέρεζ θα εκκινήσει από το pit lane, καθώς η Cadillac αλλαξε το setup στο μονοθέσιό του.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ουγγαρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Την Δευτέρα 27/7 στις 16:30 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.