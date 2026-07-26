Σε έναν αγώνα που δεν είχε την ταχύτητα για τη νίκη, ο Κίμι Αντονέλι κατέγραψε μια από τις καλύτερες και φετινές του εμφανίσεις.

Το Grand Prix Ουγγαρίας αποδείχθηκε ένα από τα πιο δύσκολα της Mercedes F1 στο 2026. Η W17 ήταν κατώτερη του ανταγωνισμού και δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί στα ίσα τους αντιπάλους της.

Για το λόγο αυτό προέβη σε μια διαφορετικού τύπου στρατηγική, με τον Κίμι Αντονέλι να την αξιοποιεί στο έπακρο. Ο Ιταλός κατάφερε με ψύχραιμη και γρήγορη οδήγηση να πάρει την 3η θέση και 15 υπερπολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα οδηγών.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ένας διαφορετικός αγώνας απ’ ότι είχε συνηθίσει

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες προσπεράσματος στην ουγγρική πίστα. Επιπλέον η φθορά των ελαστικών έπαιξε σημαντικό ρόλο, ενώ στο τέλος του αγώνα κλίθηκε να αντιμετωπίσει τον Λιούις Χάμιλτον της Ferrari για το βάθρο.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι θα χάσει έδαφος στο πρωτάθλημα, ο Αντονέλι αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία, εκμεταλλευόμενος τις αδυναμίες της ιταλικής ομάδας.

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Το προσπέρασμα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, οπότε έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό με τη στρατηγική. Αρχικά προσπαθήσαμε να κάνουμε μόνο ένα pit stop, αλλά στη συνέχεια με ενημέρωσαν ότι το ελαστικό βρισκόταν πραγματικά στο όριο, οπότε μπήκαμε στα pits», είπε ο Ιταλός.

Ο Αντονέλι γνωρίζει πως η 3η θέση στην Ουγγαρία ισοδυναμεί με νίκη έχοντας εκκινήσει από την 7η θέση. Αυτό το γνωρίζει καλά Ιταλός και φρόντισε να το τονίσει αμέσως μετά τον τερματισμό:

«Φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάμε στο καλοκαιρινό διάλειμμα όντας πρώτος στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα ήταν μια σπουδαία διαχείριση ζημιάς. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε στα όρια, διότι το δεύτερο μισό της σεζόν πρόκειται να είναι πολύ δύσκολο, όμως θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Ραντεβού στην εκπομπή μας για την F1

Την Δευτέρα 27/7, συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.