O Λάντο Νόρις ήταν ο πρωταγωνιστής στις εντυπωσιακές κατατακτήριες δοκιμές του GP Ουγγαρίας και πήρε την πολύτιμη pole position για τον αυριανό αγώνα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας, του 11ου αγώνα της Formula 1 στο 2026, εξελίχθηκαν σε μία μάχη για «σκληρά» νεύρα. Η πρωτοπορία αυτή τη φορά δεν ήταν υπόθεση των οδηγών της Mercedes F1, με τη McLaren Racing να είναι αυτή που πανηγύρισε την πρώτη της pole στο 2026.

Ο Λάντο Νόρις με έναν εντυπωσιακό χρόνο στο τέλος του Q3 πήρε την pole position στο GP Ουγγαρίας, την πρώτη του στο 2026 και πρώτη ως παγκόσμιος πρωταθλητής. O Βρετανός κατάφερε να ξεπεράσει τον Λιούις Χάμιλτον στο τέλος για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Βρετανός έμεινε απογοητευμένος, ενώ κινδυνεύει με ποινή στην εκκίνηση για παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρι.

Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ και μόλις στην 4η θέση ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1, μην έχοντας την ταχύτητα για να πάρει την pole.

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Q1

Το 18λεπτο ξεκίνησε και σε αντίθεση με προηγούμενους αγώνες, η μάχη για την πρόκριση ήταν αμφίρροπη. Με την αναβαθμισμένη Aston Martin, άπαντες περίμεναν αν η AMR26B θα μπορούσε να περάσει στο Q2.

Ο Αλόνσο έγραψε νωρίς τον ταχύτερο γύρο, με τους οδηγούς της Ferrari να βγαίνουν στην πίστα με τη μεσαία γόμα ελαστικών. H ιταλική ομάδα ήταν η μόνη με τη μεσαία γόμα ελαστικών στο Q1, με τον Νόρις να έχει τον ταχύτερο γύρο στο 1:18,277.

Με 5 λεπτά για το φινάλε και οι δύο οδηγοί της Aston Martin είχαν μια θέση στη 16άδα. Η πρόκριση όμως στο Q2 κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Οι οδηγοί της Alpine και ο Μπορτολέτο βελτίωσαν σημαντικά και ήταν σε θέση ασφαλείας για τη συνέχεια. Για πρώτη φορά φέτος όμως, η Cadillac ήταν καθαρά η πιο αργή ομάδα του grid, με τον Φερνάντο Αλόνσο να προκρίνεται στο Q2 για πρώτη φορά στο 2026.

Από το Q1 αποκλείστηκαν οι: Μπέρμαν, Σάινθ, Άλμπον, Στρολ, Μπότας και Πέρεζ.

Q2

Το 15λεπτο ξεκίνησε με τον Φερνάντο Αλόνσο να βγαίνει πρώτος στην πίστα με την Aston Martin. Οι οδηγοί πάλευαν πολύ με τα μονοθέσιά τους, μιας και η πρόσφυση της πίστας ήταν μηδαμινή. Κανένας δεν είχε βρει ακόμα τον «τέλειο» γύρο.

Ένα λάθος του Χατζάρ τον έφερε σε δύσκολη θέση και κατέστρεψε το γύρο των Λεκλέρ και Πιάστρι. Ο Χάμιλτον έθεσε τον ταχύτερο χρόνο με το 1:17,931 και είχε τον Αντονέλι στη 2η θέση. Όμως όλα κρίθηκαν στο τέλος της διαδικασίας.

Ο γύρος του Αντονέλι ακυρώθηκε και ο Ιταλός έπεσε στις πίσω θέσεις. Ο Νόρις σκαρφάλωσε στην κορυφή της κατάταξης με έναν εξαιρετικό γύρο και στο 2-3 είχε τους οδηγούς της Ferrari. Οι οδηγοί της Mercedes προκρίθηκαν στις θέσεις 8 και 9, ενώ η Audi είδε ένα της μονοθέσιο στο Q3.

Από το Q2 αποκλείστηκαν οι: Λόσον, Γκασλί, Κολαπίντο, Μπορτολέτο, Οκόν και Αλόνσο.

Q3

Η μάχη για την pole position ξεκίνησε, όμως οι οδηγοί παρέμειναν στο γκαράζ. Πέρασαν τρία λεπτά για να δούμε μονοθέσιο στην πίστα, με τον Φερστάπεν να ηγείται των δύο οδηγών της McLaren.

Η μάχη με το χρονόμετρο ήταν εντυπωσιακή, με την ταχύτερη επίδοση να είναι υπόθεση δύο πρωταθλητών. Έπειτα από τα πρώτα περάσματα στην 1η θέση ήταν ο Χάμιλτον με το 1:17,219 και είχε 2ο τον Νόρις, μόλις 0,101 πίσω Ο Λεκλέρ ήταν 3ος, ενώ ακολουθούσαν οι: Ανονέλι, Πιάστρι, Φερστάπεν, Ράσελ, Χατζάρ, Λίντμπλαντ και Χούλκενμπεργκ.

Η pole position όμως κρίθηκε στο τέλος του Q3. Οι οδηγοί της Ferrari βγήκαν πρώτοι στην πίστα και τελευταίοι ήταν οι οδηγοί της McLaren. Αυτό άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες.

Οι οδηγοί της Ferrari ήταν δραματικά πιο αργοί από τον προηγούμενο γύρο τους και δεν βελτίωσαν. Ο Αντονέλι κατάφερε να βελτιώσει χρόνο αλλά όχι θέση, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν είχε έξοδο στην τελευταία στροφή.

Αυτός που μίλησε όμως τελευταίος ήταν ο Νόρις, ο οποίος ξεπέρασε τον Χάμιλτον για 0,012 δλ και πήρε την πρώτη του pole position στο 2026 με δραματικό τρόπο.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ουγγαρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Την Δευτέρα 27/7 στις 16:30 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

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Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.