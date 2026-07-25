Ο Λιούις Χάμιλτον δεν ήταν ο μόνος που τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες, με τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 να δέχεται επίσης ποινή.

Οι δύο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος δέχθηκαν ποινή στη θέση εκκίνησης του αυριανού Grand Prix Ουγγαρίας. Αρχικά ο Λιούις Χάμιλτον τιμωρήθηκε για παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρι, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και ο Κίμι Αντονέλι.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν υπό έρευνα, καθώς βελτίωσε το χρόνο του στην τελευταία προσπάθεια που έκανε στο Q3. Αυτό έγινε έχοντας περάσει από την κίτρινη σημαία που προκάλεσε ο Μαξ Φερστάπεν με το λάθος του στην τελευταία στροφή της πίστας.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η εξήγηση των αγωνοδικών

Λίγη ώρα μετά την επίσκεψη του Χάμιλτον στους αγωνοδίκες, σειρά είχε ο Αντονέλι. Έπειτα από ανάλυση της τηλεμετρίας και συζήτησης με τον Ιταλό και τον εκπρόσωπο της Mercedes, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να του επιβάλλουν ποινή 3 θέσεων στην αυριανή εκκίνηση. Έτσι, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από την 7η θέση.

Οι αγωνοδίκες αναγνώρισαν πως ο Αντονέλι άφησε το γκάζι νωρίτερα σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο του στο Q3. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την τηλεμετρία. Ωστόσο, η μείωση της ταχύτητας διήρκεσε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και, στην πραγματικότητα, η ταχύτητα του μονοθεσίου κατά τη διέλευση από το σημείο του συμβάντος που toy Φερστάπεν ήταν ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη του προηγούμενου γρήγορου γύρου. Οι εκπρόσωποι της FIA σημείωσαν ότι η μείωση ταχύτητας στο mini sector ήταν μικρότερη από 1%.

Το συμβάν αυτό διαφέρει σημαντικά από αυτό του Τζορτζ Ράσελ στο Q3 του Grand Prix Αυστρίας. Ο Βρετανός τότε, όχι μόνο είχα αφήσει το γκάζι 100 μέτρα νωρίτερα σε σχέση με άλλους γύρους, αλλά έχασε σχεδόν τρία δέκατα του δευτερολέπτου και γι’ αυτό είχε γλιτώσει την ποινή.

Kimi Antonelli mimo poprawy może się wybronić przed sędziami. Po obrocie Verstappena pojawiła się jedynie POJEDYNCZA żółta flaga, więc może to być bliźniacza sytuacja do Russella z Austrii.#F1PL #F1 #ElevenF1 #KontraMoto pic.twitter.com/ZJEg2PnlwH July 25, 2026

Αλλαγή κινητήρα στον Ράσελ

Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά ούτε στην άλλη μεριά του γκαράζ. Ο Τζορτζ Ράσελ αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα μετά το τέλος του Q3 και σταμάτησε στην πρώτη στροφή. Σύμφωνα με τον επικεφαλής, Τότο Βολφ, υπήρξε βλάβη και διαρροή υγρού από το μονοθέσιό του.

Οι μηχανικοί της Mercedes όταν παρέλαβαν το μονοθέσιο έλυσαν αμέσως το πίσω μέρος ώστε να αλλάξουν τη μονάδα ισχύος του. Καθώς δεν ξεπερνάει τον αριθμό που ορίζουν οι κανονισμοί, ο Ράσελ δεν θα δεχθεί ποινή στην αυριανή εκκίνηση.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ουγγαρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Την Δευτέρα 27/7 στις 16:30 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.