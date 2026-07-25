Για την παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρι ο Λιούις Χάμιλτον δεν θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση το αυριανό Grand Prix Ουγγαρίας.

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται το Grand Prix Ουγγαρίας για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός παρότι ήταν σε τροχιά pole position, έχασε την 1η θέση από τον Λάντο Νόρις για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου στο τέλος του Q3.

Σαν να μην έφτανε αυτό, μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Βρετανός βρέθηκε υπό διερεύνηση για παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρι.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Χάμιλτον

Όπως προκύπτει από το replay, o Χάμιλτον είδε τους καθρέφτες του άδειους μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου του γύρου στο Q3. Όμως η ομάδα του άργησε δραματικά να τον ειδοποιήσει πως ο Πιάστρι ήταν σε γρήγορο γύρο. Το μήνυμα έφτασε στα αφτιά του Βρετανού την ώρα που έστριβε στη στροφή 1, ενώ ο Πιάστρι ήταν στο σημείο φρεναρίσματος.

Οι αγωνοδίκες έκριναν ένοχο τον οδηγό της Ferrari, παρά την κακή επικοινωνία με την ομάδα και του επέβαλαν ποινή 3 θέσεων για την αυριανή εκκίνηση. Έτσι, ο Χάμιλτον θα ξεκινήσει 5ος το Grand Prix Ουγγαρίας, ενώ στις θέσεις 2, 3 και 4 προβιβάζονται οι Σαρλ Λεκλέρ, Κίμι Αντονέλι και Όσκαρ Πιάστρι.

The incident of impending between Piastri and Hamilton.



Piastri engineer: “I’m sure Hamilton will get a penalty got that” pic.twitter.com/0pvtXjQqvJ — Zizou (@NzT716) July 25, 2026

Η Ferrari παραδέχθηκε το λάθος της.

Πριν ο Χάμιλτον πάει στο γραφείο των αγωνοδικών, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ανέλαβε την ευθύνη και δήλωσε πως ήταν λάθος της ομάδας που δεν ειδοποίησε έγκαιρα τον οδηγό της.

«Ναι, τον ενημερώσαμε πολύ αργά και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως, καθώς βρισκόταν ήδη μέση της στροφής. Υπήρχε κίτρινη σημαία, όμως το σήμα δεν έφτασε σε εκείνον», δήλωσε ο Γάλλος.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ουγγαρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Την Δευτέρα 27/7 στις 16:30 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.