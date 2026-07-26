Παρακολουθήστε από τα «μάτια» των Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον την εντυπωσιακή μάχη για την pole position στο Grand Prix Ουγγαρίας, που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η μάχη για την pole position του GP Βελγίου αποδείχθηκε συναρπαστική, με την κυριαρχία της Mercedes F1 να ολοκληρώνεται επίσημα. Η γερμανική ομάδα έχασε καθαρά στο Χανγκάρορινγκ, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις να κατακτά την pole position με μια εξαιρετική επίδοση στο τέλος του Q3.

Ο Βρετανός οδηγός έκανε την επίδοση που έπρεπε την κατάλληλη στιγμή και κατέκτησε την πρώτη του pole ως παγκόσμιος πρωταθλητής. Για να το καταφέρει αυτό έπρεπε να ξεπεράσει τον ταχύτατο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, με τη διαφορά των δύο να είναι μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η pole position

Παρότι υστερούσε ένα δέκατο του δευτερολέπτου στην πρώτη του προσπάθεια, ο Νόρις ήξερε πως μπορεί να βελτιώσει. Έχοντας βγει στην πίστα στο τέλος της ουράς του Q3, είχε την πίστα με την τέλεια πρόσφυση, βρήκε το γύρο που ήθελε και σήμερα εκκινεί από θέση ισχύος.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο το γύρο με τον οποίο ο Νόρις σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο τέλος του Q3.

Ride onboard with Lando Norris as he storms to pole around the twists and turns of the Hungaroring 🤩#F1 #HungarianGP @pirellisport pic.twitter.com/YgAa7iGTYi — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Η μάχη δεν τελειώνει όμως εδώ. Στο παρακάτω βίντεο δείτε από το onboard του Λιούις Χάμιλτον τη μάχη με τον Νόρις και τα σημεία στα οποία ο ένας οδηγός είναι ταχύτερος από τον άλλο.

GHOST 👻 CAR!



Just 0.012 seconds separated Lando and Lewis when they crossed the start/finish line 😮



See where the qualifying battle was won and lost ⚔️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/AXJSwmygsJ — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ουγγαρίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Την Δευτέρα 27/7 στις 16:30 συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.