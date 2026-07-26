Από τη μία στιγμή στην άλλη βλέπεις όλα όσα έχτιζε η Ferrari τους τελευταίους μήνες να πηγαίνουν στον κάλαθο των αχρήστων και αναρωτιέσαι: «Πώς το κατάφεραν πάλι».

Λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix Ουγγαρίας ο Λιούις Χάμιλτον είχε δηλώσει: «Πάμε για τη νίκη». Ο Βρετανός έδωσε για πρώτη φορά στην ομάδα του έναν συγκεκριμένο στόχο.

Δεν μείνανε σε αερολογίες τύπου «θα δούμε που θα είμαστε» ή «πρέπει να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα». Όχι, ο Χάμιλτον ήταν ξεκάθαρος, γιατί γνώριζε πως η SF-26 θα βολευτεί στο Χανγκάρορινγκ, ήξερε πως αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να μπει για τα καλό στο κυνήγι του τίτλου. Αλλιώς τα περίμενε στην ουγγρική πίστα, αλλιώς ήρθαν τα πράγματα και όλα θα τα συζητήσουμε την Δευτέρα 27/7 στις 16:30 στην εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, «Pole Position by Allwyn».

Ερασιτεχνισμοί και αδικαιολόγητα λάθη

Μετά το FP3 ήταν ξεκάθαρο πως ο Χάμιλτον ήταν το φαβορί για την pole. Παρά την 1η θέση του Νόρις, ο Βρετανός, πέρα από το ότι ήταν ταχύτερος του Σαρλ Λεκλέρ είχε ένα αργό δεύτερο κομμάτι της πίστας, κάτι που η Ferrari το έδειχνε με κάθε ευκαιρία.

Και πάμε στο Q3, εκεί που ο Χάμιλτον γράφει τον ταχύτερο γύρο στην πρώτη του προσπάθεια όντας 0,1 μπροστά από τον Νόρις. Και εκεί ξεκινάει η «κάτω βόλτα» της Ferrari. Αντί να βγάλει τους οδηγούς της στο τέλος της διαδικασίας όπου η πίστα θα έχει περισσότερο λάστιχο και θα είναι ταχύτερη, τους έβγαλε πρώτους και με καύσιμα για 2 γύρους (!). Ανήκουστο.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε μετά το γύρο του Χάμιλτον που τον ενημέρωσαν πάνω στο apex της στροφής 1 πως έρχεται μονοθέσιο πίσω του. Κάκιστη συνεννόηση, λάθη από το pitwall και ξαφνικά, ο Λάντο Νόρις στην pole έχοντας την καλύτερη σε πρόσφυση πίστα και ο Χάμιλτον +3 θέσεις ποινής.

Lewis Hamilton handed a three-place grid penalty for "unnecessarily impeding" Oscar Piastri during Q3



He'll start Sunday's Grand Prix from P5 on the grid#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Rt7ST2AFd3 July 25, 2026

Μία καταστροφική Κυριακή

Στον αγώνα τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα. Η κάκιστη τελική ταχύτητα που δεν επέτρεπε προσπέρασμα στην SF-26 και η μη αξιοποίηση της φρέσκιας μαλακής γόμας στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν σίγουρα τραγική από την πλευρά της Ferrari. Με φρέσκια μαλακή γόμα έκανε μόλις 12 γύρους, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν με χρησιμοποιημένη μαλακή γόμα έβγαλε 30 γύρους (+3 από τις κατατακτήριες δοκιμές). Έχοντας το πιο φρέσκο ελαστικό μπήκε πρώτος για pit stop και βγήκε στην κίνηση πιο αργών μονοθεσίων και σαν να μην έφτανε αυτό, οι μηχανικοί έκαναν λάθος αλλαγή στο εμπρός φτερό, δημιούργησαν υποστροφή και η φθορά ήταν τεράστια με τη μαλακή γόμα.

Βλέποντας πως η διαφορά από τον Φερστάπεν άνοιγε, ο Χάμιλτον μπήκε στον 32ο γύρο εκ νέου για αλλαγή και η οδηγία ήταν να κάνει διαχείριση μέχρι τέλους.

Hamilton pits for hard tyres



He's back out on track in P9 #F1 #HungarianGP | LAP 14/70 pic.twitter.com/XkHCDAEu9y July 26, 2026

Πράγματι, ο ρυθμός του ήταν εξαιρετικός και καλύτερος του Όσκαρ Πιάστρι που ήταν μπροστά, ενώ όλα έδειχναν πως θα άντεχε στην πίεση του Μαξ Φερστάπεν, λόγω μεγαλύτερης διαφοράς στην πτώση απόδοσης της μαλακής γόμας στην RB22.

Και εμφανίζεται το Virtual Safety Car στον 56ο γύρο. Ήταν η στιγμή που ο Χάμιλτον άρχισε για πρώτη φορά να αυξάνει τη διαφορά από τον Φερστάπεν και η Ferrari τον καλεί στα pits για αλλαγή ελαστικών και του στερεί τη 2η θέση. Όχι τίποτα, επέλεξε να μην πει στον Λεκλέρ να καθυστερήσει 1-2 δευτερόλεπτα τον Αντονέλι. Ο Φερστάπεν δεν θα τον περνούσε και όπως είδαμε με τον Αντονέλι, δεν θα τον έφτανε ούτε ο Ιταλός. Αντ’ αυτού βγήκε πίσω από τη Mercedes, σημειώθηκε για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στο pit lane κατά 0,1 χλμ/ώρα (σ.σ, το οποίο παραπέμπει σε πρόβλημα λογισμικού) και έχασε και την 4η θέση από τον -για μία ακόμη φορά- απογοητευτικό Σαρλ Λεκλέρ.

Hamilton pits under the Virtual Safety Car and moves ahead of Antonelli



But he came back out on track inches behind the Mercedes driver 👀



Lewis has given the place back#F1 #HungarianGP | LAP 57/70 pic.twitter.com/sRT3av4qHT July 26, 2026

Η Ferrari έδειξε επίσης τις προθέσεις της. Δεν την ενδιαφέρει το πρωτάθλημα οδηγών και δεν έδωσε εντολή στον Μονεγάσκο να ανεβάσει τη διαφορά άνω των 5 δλ για να μην χάσει τη θέση ο Βρετανός.

Το κερασάκι στην τούρτα ενός ντροπιαστικού όπως εξελίχθηκε αγώνα.

H αυτοκριτική πρέπει να γίνει χθες

Τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ είχε ακριβώς τα ίδια λόγια να πει: «Κάναμε λάθη». Πράγματι, η Ferrari ήταν κατώτερη των προσδοκιών σε μία πίστα που μπορούσε να κερδίσει. Αντί να βρίσκεται στην pole το Σάββατο και στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου την Κυριακή, φεύγει με ένα απογοητευτικό 4-5.

Από την άλλη μία στιγμή που μπορεί να έκρινε τον αγώνα ήταν το αδικαιολόγητο προσπέρασμα που δέχθηκε από τον Φερστάπεν ο Χάμιλτον. Εντυπωσιακή «βουτιά», όμως ήταν ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα και είναι ανεπίτρεπτο για τα δεδομένα του πρωταθλήματος να αφήνεις ανοιχτή την πόρτα στον Φερστάπεν.

Βέβαια η Ferrari αν θέλει να έχει ελπίδες για τον τίτλο πρέπει να στηριχτεί στον Χάμιλτον. Είναι 31 βαθμούς μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ και συνολικά πολύ ταχύτερός του στα 11 Grand Prix. Δίχως προβλήματα σε Ιαπωνία, Μαϊάμι και Σπα η διαφορά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Η Ferrari πρέπει να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, να βάλει προτεραιότητες και να μην κάνει ερασιτεχνικά λάθη όταν μπορεί να κερδίσει. Έφερε τον Χάμιλτον για να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός κορυφαίου μονοθεσίου, όμως ο Βρετανός δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα επικεφαλής, αγωνιστικός διευθυντής και επικεφαλής στρατηγικής. Όλα όσα είχε χτίσει η Ferrari μέχρι το Σίλβερστον τα αναίρεσε σε ένα τριήμερο.

Ραντεβού στην εκπομπή μας για την F1

Την Δευτέρα 27/7, συντονιστείτε στις 16:30 στην εκπομπή για την F1, «Pole Position by Allwyn» στο Youtube, με την ομάδα του Gazzetta να κάνει την ανάλυση του αγώνα της Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας εδώ.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.