Σαν Σήμερα: Ένα χαοτικό Grand Prix Ουγγαρίας (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Δύο αγώνες επί γερμανικού εδάφους και ένας επί ουγγρικού εδάφους πραγματοποιήθηκαν στη Formula 1 σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Σε όλους τους αγώνες υπήρξαν ανατροπές και σημαντικά γεγονότα που έμειναν στην ιστορία. Επιπλέον στο MotoGP θα μάθουμε για μια ακόμη μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στους Βαλεντίνο Ρόσι και Σέτε Ζιμπερνάου.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1986, στο GP Γερμανίας, ο Κέκε Ρόσμπεργκ της McLaren-TAG εκκίνησε από την πέμπτη και τελευταία του pole position στην F1. Μάλιστα, πριν το αγωνιστικό τριήμερο είχε ανακοινώσει πως θα αποσυρθεί από το σπορ στα τέλη της χρονιάς. Ωστόσο η τύχη δεν του χαμογέλασε, καθώς έμεινε από καύσιμα στον τελευταίο γύρο. Έτσι, τη νίκη πήρε ο Νέλσον Πικέ, μπροστά από τους Άιρτον Σένα και Νάιτζελ Μάνσελ.

Σαν σήμερα το 1997, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ επέστρεψε δριμύτερος στην ενεργό δράση της F1, έχοντας απουσιάσει από τρεις αγώνες λόγω μιας ίωσης καθώς και του θανάτου του πατέρα του. Ο 37χρονος Αυστριακός είχε εκκινήσει από την pole position στο GP Γερμανίας και κατάφερε να πάρει τη 10η και τελευταία του νίκη στη Formula 1. O Τζανκάρλο Φιζικέλα της Jordan είχε εντυπωσιάσει στο πρώτο μέρος του αγώνα, ωστόσο ένα κλατάρισμα τον έβγαλε εκτός εξίσωσης. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Μίκαελ Σουμάχερ και Μίκα Χάκινεν.

Σαν σήμερα το 2003, το GP Γερμανίας του MotoGP προσέφερε έναν επικό τερματισμό, με πρωταγωνιστές τους Βαλεντίνο Ρόσι και Σέτε Ζιμπερνάου. Στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου, ο Ζιμπερνάου ακολούθησε έξυπνα μια πιο ανοιχτή γραμμή στοχεύοντας σε καλύτερη έξοδο και ξάφνιασε τον Ιταλό, κλέβοντάς του την χαρά στην γραμμή του τερματισμού για μόλις 0,060 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 2014, οι μικτές συνθήκες καιρού συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός ανατρεπτικού GP Ουγγαρίας, του οποίου βασικοί πρωταγωνιστές υπήρξαν οι Ντάνιελ Ρικάρντο και Φερνάντο Αλόνσο. Αρχικά, ο Ισπανός της Ferrari αξιοποίησε στο έπακρο την εμπειρία του και τέθηκε επικεφαλής, χάνοντας όμως ρυθμό στο τελευταίο stint του αγώνα. Τελικά προσπεράστηκε από τον «φουριόζο» Ρικάρντο αλλά διατηρήθηκε επάξια στη δεύτερη θέση για το 97ο βάθρο του στην F1. Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 3ος έχοντας εκκινήσει από το pit-lane. Στις κατατακτήριες δοκιμές είχε πάρει φωτιά ο κινητήρας του και τον είχε θέσει εκτός μάχης.

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com