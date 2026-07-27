Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Ουγγαρίας που κέρδισε με εντυπωσιακό τρόπο ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing.

Στο Χανγκάρορινγκ είδαμε έναν ακόμη επεισοδιακό αγώνα στη φετινή σεζόν, με τέσσερις ομάδες να δίνουν μάχες για τη νίκη. Τον αγώνα θα αναλύσει και σχολιάσει εκτενώς η ομάδα των Δήμητρα Ηρειώτη, Κώστα Παστρίμα και Στάθη Κοκκορόγιαννη. Από τις στρατηγικές, την απόδοση των ομάδων, μέχρι πώς κρίθηκε η νίκη σε μία πίστα που βάζει δύσκολα στους οδηγούς.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Ουγγαρίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.

Μια δυνατή τριάδα στο τιμόνι της ενημέρωσης

Η καρδιά της "Pole Position" χτυπά μέσα από τη χημεία και την εμπειρία των τριών παρουσιαστών της εκπομπής. Ο Κώστας Παστρίμας, ο Στάθης Κοκκορόγιαννης και η Δήμητρα Ηρειώτη ενώνουν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας ο καθένας τη δική του ξεχωριστή ματιά, την εγκυρότητα του ρεπορτάζ, αλλά και το απαραίτητο χιούμορ που απαιτεί μια σύγχρονη digital παραγωγή.

Μεγάλος υποστηρικτής και συνοδοιπόρος σε αυτό το νέο τηλεοπτικό ταξίδι είναι η Allwyn. Ως επίσημος χορηγός της εκπομπής, η Allwyn εξασφαλίζει ότι η "Pole Position" θα έχει την κορυφαία αισθητική, την αρτιότερη τεχνική κάλυψη και τα premium γραφικά που αρμόζουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βελγιου.