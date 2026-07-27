Ελληνική αγοράς μοτοσικλέτας: Οι πωλήσεις καλά κρατούν

Με αξιόλογη αύξηση έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 στις πωλήσεις μοτοσικλετών, με τις εκπλήξεις να κυριαρχούν στις στατιστικές.

Για την κατηγορία των μοτοσικλετών ο λόγος, όχι των scooter, παπιών, ATV κλπ, όπου η CFMoto και το μήνα Ιούνιο αλλά και για το Α’ 6μηνο του 2026 πραγματικά κυριάρχησε. Μιλώντας μόνο για τον Ιούνιο, η CFMoto καθιερώθηκε στην πρώτη θέση με 538 μονάδες, έναντι 390 της Honda και 290 της Yamaha. Η τέταρτη θέση πήγε στη Voge με 217 μονάδες, που ξεπέρασε τη BMW (132 μονάδες), η οποία υποχώρησε έτσι μια θέση στην κατάταξη. Η QJMotor ήταν στην έκτη θέση με 107 ταξινομήσεις, μπροστά από τη Suzuki των 93 μονάδων. Τη δεκάδα έκλεισαν η KΤΜ (86), η Royal Enfield (81) και η Triumph με 54 μονάδες.

Όσον αφορά στις συνολικές ταξινομήσεις του πρώτου εξαμήνου, βλέπουμε και πάλι τις τρεις πρώτες CFMoto, Honda και Yamaha να πρωταγωνιστούν με τετραψήφια νούμερα (από 1.380 μέχρι 1.987 ταξινομήσεις), ενώ τις ακολουθούν οι Voge, BMW και Suzuki στην έκτη θέση. Στην έβδομη έχουμε τη Royal Enfield μπροστά από την ΚΤΜ και την QJMotor, με τη δεκάτη να πηγαίνει και εδώ στην Triumph. Σημειώστε πως από την πρώτη μέχρι τη δέκατη θέση η διαφορά ταξινομήσεων φτάνει τις 1.723 μονάδες!

Η 1η εταιρεία βρίσκεται στις 1.987 και η 10η στις 264! Η στατιστική υπηρεσία κατέγραψε συνολικά 9.767 ταξινομήσεις, πράγμα που σημαίνει πως έχουμε αύξηση πωλήσεων κατά 13,3%, αφού το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαμε 8.618 μονάδες.

Σημειώστε πως στις περσινές ταξινομήσεις είχαν μετρηθεί και 247 περίπου προταξινομημένα κομμάτια και πως το 2024 για το πρώτο εξάμηνο είχαμε πετύχει 7.699 μονάδες. Άρα 2024 μέχρι 2026 έχουμε αύξηση πωλήσεων κατά 25%!

Α’ 6μηνο 2026 Πωλήσεις εταιρειών μοτοσικλετών

Θέση Εταιρία Ταξινομήσεις Ποσοστό επί του συνόλου 1 CFMOTO 1.987 20,34% 2 HONDA 1.654 16,93% 3 YAMAHA 1.381 14,14% 4 VOGE 974 9,97% 5 BMW 604 6,18% 6 SUZUKI 362 3,71% 7 ROYAL ENFIELD 339 3,47% 8 KTM 302 3,09% 9 QJMOTOR 275 2,82% 10 TRIUMPH 264 2,70% 11 KOVE 198 2,03% 12 KAWASAKI 180 1,84% 13 MORBIDELLI 162 1,66% 14 APRILIA 113 1,16% 15 BENELLI 106 1,09% 16 DUCATI 98 1,00% 17 DAYTONA 90 0,92% 18 ZONTES 85 0,87% 19 MOTO GUZZI 83 0,85% 20 BETA 51 0,52%

Τα πρώτα μοντέλα του Ιουνίου

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα το CFMoto 250 Dual, που φαίνεται πως θα διανύσει ένα θριαμβευτικό χρόνο φέτος, ανέβηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων στην Ελλάδα. Έφυγε το ένα CFMoto και ήρθε το άλλο… Επί σειρά μηνών πρώτο ήταν το 450 ΜΤ και τώρα έχει έρθει φουριόζικο στη θέση του ένα άλλο CFMoto, το 250 Dual, πρώτο στις πωλήσεις για τον Ιούνιο 2026. Εξαιρετική απόδοση αν μη τι άλλο, 185 ταξινομήσεις πέτυχε το μικρό μονοκύλινδρο 250άρι της κινεζικής εταιρείας, “υποβιβάζοντας” στη 2η θέση το λαοφιλές 450 ΜΤ (130 ταξινομήσεις), που τόσο πετυχημένο αποδείχθηκε για την ελληνική αγορά και όχι μόνο…

Στην 3η θέση είδαμε ένα μοντέλο της Honda, το οποίο όμως –έκπληξη!– δεν ήταν το δημοφιλές και άλλοτε best seller ΝΧ500, αλλά η κατά πολύ ακριβότερη Adventure σκουτερομοτοσικλέτα X-ADV 750 (95 ταξινομήσεις)! Πολύ κοντά του με 90 ταξινομήσεις ήταν το πάντα δυνατό στις πωλήσεις Voge DS625X και πίσω του τερμάτισε το Honda NX500 με 73 ταξινομήσεις. Προσοχή στο μοντέλο που κατέκτησε την έκτη θέση! Πρόκειται για το QJMotor SRT 450RX, που μόλις έφτασε στην ελληνική αγορά και το οποίο με 69 κομμάτια μέσα σε ένα μήνα έριξε την πρώτη προειδοποιητική του βολή για αυτό που έπεται να ακολουθήσει μέσα στη χρονιά. Η Adventure πρόταση της QJMotor στοχεύει την κορυφή και αυτό είναι κάτι που έγινε σαφές από την πρώτη στιγμή, ειδικά με τη χαμηλή τιμή και τον πλούσιο εξοπλισμό και χαρακτηριστικά που διαθέτει.

Με 4 μόλις λιγότερα κομμάτια τερμάτισε στην έβδομη θέση το Voge DS525X (65), ενώ τη δεκάδα έκλεισαν το CFMoto 700 ΜΤ (51), το Yamaha Tracer 9 (49) και το Honda Transalp 750 (48). Αξίζει να αναφερθεί και η 11η θέση του νεοαφιχθέντος BMW F 450 GS (40 μονάδες), που μπαίνει με αξιώσεις στην πλέον ανταγωνιστική κατηγορία της εγχώριας αγοράς. Παρά την τσουχτερή του τιμή, το μικρό Adventure της Βαυαρικής φίρμας δείχνει πως θα κάνει μια καλή πορεία. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως όλες οι μοτοσικλέτες του Top 10 ανήκουν στην κατηγορία των Adventure!

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, motorbike.gr