KTM 790 Duke 2027: Ζήσε την κυριαρχία του απόλυτου ελέγχου (vid)

Aυτή η γυμνή μοτοσικλέτα σηματοδοτεί την επιστροφή του “νυστεριού” και αντιπροσωπεύει την πιο εκτεταμένη εξέλιξη στον κύκλο ζωής αυτού του μοντέλου μέχρι σήμερα.

Με μια επιθετική ανανέωση στυλ, πιο διαισθητική τεχνολογία και εργονομικές βελτιώσεις που εστιάζουν στον αναβάτη, το νέο ΚΤΜ 790 Duke ενισχύει τη θέση του ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεσαίων μοτοσικλετών Naked. Για το 2027 επιστρέφει στην άσφαλτο με ανανεωμένη έμφαση στον έλεγχο, υιοθετώντας την ίδια επιθετική στάση με τα 990 Duke και 1390 Super Duke R. Διαθέτει επανασχεδιασμένη μονάδα προβολέων, νέα αεροδυναμική, μεγαλύτερο φέρινγκ, αναδιαμορφωμένο ρεζερβουάρ καυσίμου και την ίδια έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με το 990.

Γερή συνταγή

Στην καρδιά της μοτοσικλέτας διατηρείται ο γνωστός δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας LC8c των 799cc, που αποδίδει 105 ίππους στην τυπική έκδοση και 95 στην προδιαγραφών A2. Μια νέας σχεδίασης εξάτμιση και τελικό ολοκληρώνουν το πακέτο. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις επικεντρώνονται σε ένα πλήρως ανασχεδιασμένο εργονομικό τρίγωνο. Ένα νέο σχήμα τιμονιού με πιο ανοιχτή γωνία, επανατοποθετημένα μαρσπιέ αναβάτη και συνεπιβάτη και μια βελτιωμένη σέλα συνεργάζονται για να προσφέρουν μια πιο φυσική θέση οδήγησης. Παρά τη μεγαλύτερη, πιο «ώριμη» εμφάνισή του, η μείωση βάρους κατά 2 κιλά ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία. Αυτά, μαζί με ένα νέο υποπλαίσιο, νέους τριπλούς σφιγκτήρες και ένα νέο σχεδιασμό ρεζερβουάρ, βελτιώνουν περαιτέρω τον χειρισμό και την εργονομία και παρέχουν εξαιρετική αίσθηση στον οδηγό.

Το εργοστάσιο “ακούει”

“Το πιο σημαντικό, ακούσαμε και ενεργήσαμε”, δηλώνει ο κατασεκυαστής, με τα σχόλια των ιδιοκτητών των προηγούμενων μοντέλων να έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη. Μια σαφής απόφαση, που διαμορφώθηκε από αυτούς που οδηγούν. Ταυτόχρονα, οι προδιαγραφές των ελαστικών έχουν αναβαθμιστεί, με τα Pirelli Diablo Rosso IV να ενισχύουν περαιτέρω τον δυναμικό χαρακτήρα του μεσαίου Δούκα. Τα εξαρτήματα υψηλών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένου ενός αμορτισέρ τιμονιού WP και ολοκαίνουργιων ακτινικών φρένων της WP, τοποθετούνται ως στάνταρ για περαιτέρω βελτίωση του συνολικού χειρισμού.

WP και όχι μόνο στην ανάρτηση

Το νέο σύστημα πέδησης της WP αναπτύχθηκε εσωτερικά (το brand έχει εξαγοραστεί από την ΚΤΜ), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην απόδοση που επικεντρώνεται στον αναβάτη, προσφέροντας βελτιωμένη ισχύ με λιγότερη προσπάθεια στη μανέτα, ομαλή, γραμμική απόκριση χωρίς έντονο αρχικό δάγκωμα και βελτιωμένο έλεγχο και αίσθηση. Η ανάρτηση δεν έχει μείνει ανέγγιχτη, με τα δοκιμασμένα εξαρτήματα WP APEX να έχουν αναβαθμιστεί και στα δύο άκρα. Το ανεστραμμένο πιρούνι των 43mm με ανοιχτό φυσίγγιο προσφέρει διαδρομή 150mm και εφαρμόζει τεχνολογία split-function με ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς. Στο πίσω μέρος, ένα ρυθμιζόμενο αμορτισέρ Monotube με υποβοήθηση αερίου διαθέτει διαδρομή 170mm, προσφέροντας ρυθμιζόμενη απόσβεση επαναφοράς και προφόρτιση ελατηρίου. Η ανάρτηση είναι επίσης ρυθμιζόμενη μέσω ενός εύχρηστου επιλογέα 5 κλικ, δίνοντας στους αναβάτες την αυτοπεποίθηση να ρυθμίσουν τη μοτοσικλέτα στην αίσθηση που τους ταιριάζει, εξασφαλίζοντας ακριβή και ελεγχόμενη απόκριση χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Ως εμπειρία οδήγησης, το 790 Duke του 2027 είναι σταθερό στη φιλοσοφία του «Cut on Command». Αισθάνεται σαν μια φυσική επέκταση του οδηγού του, συμπεριφερόμενο και αντιδρώντας σε τέλειο συγχρονισμό με κάθε εντολή. Με απλά λόγια, θέτει το νέο πρότυπο στην κατηγορία μεσαίου βάρους.

Το νέο 790 Duke θα είναι διαθέσιμο σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους KTM από τα τέλη Ιουλίου, με τη διαθεσιμότητα να ποικίλλει ανάλογα με την αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο KTM ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.