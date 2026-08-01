Kymco Agility NX 125 Τοp Case: Η επόμενη γενιά σήμερα (vid)

Η τέταρτη γενιά του πλέον επιτυχημένου scooter της Kymco διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που το τοποθετούν στην πρώτη γραμμή.

Το Kymco Agility NX, όπου NX σημαίνει Επόμενη Γενιά (Next Generation), είναι η συνέχεια μίας οικογένειας με εικοσαετή ιστορία. Από το πρώτο R10 μέχρι τα R16 και S, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα πάνω από 500.000 μοντέλα Agility στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το νέο NX υπόσχεται την ίδια πρακτικότητα όπως πάντα σε συνδυασμό με μια εντελώς νέα αισθητική γλώσσα, μοντέρνα και δυναμική. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για εμφάνιση, καθώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι επίσης αναμφισβήτητα σύμφωνα με την εποχή, ενώ δεν τίθεται λόγος για τη μακροχρόνια αξιοπιστία, σήμα κατατεθέν των μοντέλων της Kymco.

Eμφάνιση που αρέσει

Με νέα, δυναμική σχεδίαση και σύγχρονες χρωματικές επιλογές, το Agility NX αποκτά μια πιο εκλεπτυσμένη και επιβλητική παρουσία στους δρόμους της πόλης. Το εμπρός τμήμα έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με νέα φωτιστική υπογραφή που συνδυάζει προβολείς LED και φώτα ημέρας DRL, χαρίζοντάς του ξεχωριστή ταυτότητα και άμεση αναγνωρισιμότητα ακόμη και μέσα στην πυκνή αστική κυκλοφορία.

Για πρώτη φορά ο κύριος προβολέας είναι τοποθετημένος στο τιμόνι, εξασφαλίζοντας βέλτιστο φωτισμό της διαδρομής και αυξημένη ορατότητα σε κάθε στροφή. Στο κέντρο του τιμονιού βρίσκεται ένας νέος, πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, μία εξαιρετικά ευανάγνωστη πολυλειτουργική οθόνη LCD, ικανή να εμφανίζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες: στροφόμετρο, ταχύμετρο, οδόμετρο, στάθμη καυσίμου, χιλιομετρητή, ρολόι και στάθμη φόρτισης μπαταρίας.

Για να κάνει την εμπειρία οδήγησης ασφαλέστερη, το νέο Agility NX διαθέτει στάνταρ δύο δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS, πολύτιμους συμμάχους ενάντια στους κινδύνους που παραμονεύουν στην πόλη, ειδικά όταν η πρόσφυση είναι επισφαλής. Η πρακτικότητα όπως πάντα στα καλύτερά της, στην καθημερινή χρήση το επίπεδο πάτωμα, ο αναδιπλούμενος γάντζος, η σχάρα αποσκευών με ενσωματωμένες τις χειρολαβές του συνεπιβάτη και ο αποθηκευτικός χώρος στην ποδιά, εξοπλισμένος με μια βολική θύρα φόρτισης USB, είναι στοιχεία που θα εκτιμηθούν.

Σε όλα αυτά προστίθεται ο μεγαλύτερος από ποτέ χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face και άλλα αντικείμενα, ενώ η χρηστικότητα εκτοξεύεται ακόμα παραπάνω με τη στάνταρ βαλίτσα top case 35 λίτρων στο χρώμα του scooter και ένα ενιαίο κλειδί με αυτό της κεντρικής κλειδαριάς. Όλες οι κύριες λειτουργίες, όπως η ανάφλεξη, το άνοιγμα του χώρου κάτω από τη σέλα και το πορτάκι πλήρωσης καυσίμου, ελέγχονται από το ίδιο κλειδί.

Green Power

Η καρδιά του Agility NX είναι ο νέος κινητήρας Green Power, ένας αερόψυκτος, μονοκύλινδρος SOHC, 4βάλβιδος, 125cc, με ισχύ 11Ηp και ροπή 10,5Nm, ο οποίος τροφοδοτείται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού. Έχει δεχθεί στοχευμένες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις προκειμένου να κάνουν την ψύξη πιο αποτελεσματική, με μεγάλο όφελος στην αξιοπιστία και τη μέση διάρκειας ζωής, ακόμη και όταν υπόκειται σε ιδιαίτερα έντονη και σκληρή χρήση. Η μίζα είναι ενσωματωμένη στη γεννήτρια, προσφέροντας αθόρυβη εκκίνηση και περιορισμένη φθορά. Μεταξύ των νέων χαρακτηριστικών του ξεχωρίζει ένας νέος επικεφαλής εκκεντροφόρος με ασύμμετρη μορφή, που έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις και ταυτόχρονα να μειώνει κατανάλωση και εκπομπές ρύπων. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση με γρήγορες εκκινήσεις και ομαλή λειτουργία χωρίς θορύβους ή κραδασμούς, προσφέροντας παράλληλα και μειωμένη κατά 21% κατανάλωση καυσίμου. Με το ρεζερβουάρ των 7,5 λίτρων εγγυάται μεγάλη αυτονομία και μειώνει σημαντικά τις επισκέψεις στα βενζινάδικα.

Ασφαλές και σταθερό

Τα χαρακτηριστικά του Agility NX περιλαμβάνουν επίσης ένα μπροστινό τροχό 16 ιντσών, το τέλειο μέγεθος για να διασφαλίζει σταθερότητα και ακρίβεια διεύθυνσης ακόμη και σε λιγότερο από ιδανική άσφαλτο, χωρίς φόβο για λακκούβες, κακοτεχνίες και λιθόστρωτες επιφάνειες. Το μέγεθος του πίσω τροχού είναι 14 ίντσες, μια επιλογή που επιτρέπει επιπλέον χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, ενώ το ζεύγος των αμορτισέρ είναι ρυθμιζόμενο όσον αφορά στην προφόρτιση του ελατηρίου. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, το Agility NX είναι ένα συμπαγές και ευέλικτο scooter, εύκολο στον χειρισμό χάρη στην επιβλητική θέση οδήγησης. To χαμηλό κενό βάρος των 121kg σε συνδυασμό με το ύψος της σέλας στα 760mm το καθιστούν προσβάσιμο και κατάλληλο για αναβάτες κάθε σωματότυπου, με τον συνεπιβάτη να φιλοξενείται άνετα χάρη στα πρακτικά αναδιπλούμενα μαρσπιέ και τις εργονομικές χειρολαβές.

Το νέο ΝΧ είναι ήδη διαθέσιμο σε τρία χρώματα (Γκρι ματ, Μαύρο ματ και Λευκό ματ) στην τιμή των 2.495€ και μπορείτε να το αποκτήσετε εύκολα με αποπληρωμή σε 12-72 δόσεις με τραπεζική χρηματοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του μοντέλου.

