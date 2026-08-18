Το HYPTEC S600 της GAC κάλυψε 341,7 χιλιόμετρα με μέση ταχύτητα 165 χλμ/ώρα για πάνω από δύο ώρες, φορτίζοντας ταυτόχρονα την μπαταρία του.

Η πραγματική αξία στην ηλεκτροκίνηση αποδεικνύεται όταν η υψηλή απόδοση συνδυάζεται με διάρκεια, σταθερότητα και έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η GAC υπέβαλε το ηλεκτρικό SUV, HYPTEC S600 με σύστημα επέκτασης αυτονομίας (EREV), σε μια εξαντλητική δοκιμή υψηλής ταχύτητας. Στόχος ήταν η διατήρηση ταχύτητας τουλάχιστον 165 χλμ/ώρα για περισσότερες από δύο ώρες, ξεκινώντας με σχεδόν άδεια μπαταρία.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο Chongqing Western Automotive Proving Ground, σε κλειστή οβάλ πίστα 5,4 χιλιομέτρων με κεκλιμένες στροφές έως 45 μοίρες. Κατά την εκκίνηση, το επίπεδο φόρτισης (SOC) βρισκόταν μόλις στο 10% (21 χλμ αυτονομίας). Με επιλεγμένο το πρόγραμμα Sport και τον κλιματισμό σε πλήρη λειτουργία στους 24 βαθμούς Κελσίου, το όχημα ανέπτυξε άμεσα ρυθμό, αγγίζοντας στιγμιαία τα 193 χλμ/ώρα.

Καθώς συμπληρωνόταν η πρώτη ώρα στο όριο, η μπαταρία υποχώρησε προσωρινά στο 9% (19 χλμ), προτού το σύστημα EREV αρχίσει να ανακτά σταδιακά ενέργεια.

Σταθερή ισχύς 85 kW και ανάκτηση ενέργειας

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας της GAC, η οποία παρήγαγε αδιάκοπα 85 kW ηλεκτρικής ισχύος, διατηρώντας το μοτέρ μεταξύ 4.300 και 4.800 rpm. Η απόδοση μετατροπής καυσίμου έφτασε τις 3,73 kWh ανά λίτρο.

Παράλληλα, η αερανάρτηση διπλού θαλάμου, το σύστημα SDC και το σύστημα διεύθυνσης Eagle Claw εξασφάλισαν εξαιρετική κατευθυντικότητα στις κεκλιμένες καμπές.

Έπειτα από 2 ώρες και 4 λεπτά συνεχούς οδήγησης, το HYPTEC S600 κάλυψε 341,7 χιλιόμετρα με μέση ταχύτητα 165 χλμ.ώρα. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο; Στον τερματισμό η μπαταρία είχε ανέβει στο 12% (+2% σε σχέση με την εκκίνηση, 25 χλλμ αυτονομίας), θέτοντας νέο σημείο αναφοράς για την κατηγορία EREV.

Η τεχνολογία GAC στην Ελλάδα

Η τεχνογνωσία του κινεζικού ομίλου εκπροσωπείται ήδη στην ελληνική αγορά μέσω της AION. Το ηλεκτρικό C-SUV AION V αποδίδει 204 ίππους, φέρει μπαταρία 75,26 kWh με αυτονομία έως 510 χλμ (WLTP), φορτίζει από 30% σε 80% σε περίπου 18 λεπτά και διαθέτει κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων από το Euro NCAP.