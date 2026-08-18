Η πρώην McLaren F1 GTR του Νικ Μέισον έσπασε ρεκόρ σε δημοπρασία

Το πρώτο βρετανικό supercar που ξεπερνά το φράγμα των 30 εκατ. δολαρίων, αποδεικνύοντας ότι η ιστορία υπερνικά κάθε ζημιά του παρελθόντος.

Μια McLaren F1 GTR που ανήκε στο παρελθόν στον θρυλικό ντράμερ των Pink Floyd, Νικ Μέισον, έγραψε ιστορία στον κόσμο των συλλεκτικών αυτοκινήτων. Παρότι έχει εμπλακεί σε δύο ατυχήματα στην πολυτάραχη πορεία της, το βρετανικό supercar άλλαξε χέρια για το αστρονομικό ποσό των 34,655 εκατομμυρίων δολαρίων (σ.σ. 31,5 εκατομμύρια ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία), συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών χρεώσεων και προμηθειών της δημοπρασίας.

Η προσφορά στην αίθουσα έκλεισε στα 31,5 εκατομμύρια δολάρια (τιμή στο σφυρί), με το τελικό ποσό να εκτοξεύεται στα 34,655 εκατ. δολάρια μόλις προστέθηκαν τα ασφάλιστρα και η προβλεπόμενη προμήθεια του οίκου δημοπρασιών (Buyer's Premium). Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά το συγκεκριμένο όχημα όχι μόνο την πιο ακριβοπληρωμένη McLaren F1 στην ιστορία, αλλά και το πιο ακριβό βρετανικό αυτοκίνητο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 30 εκατομμυρίων δολαρίων για το θρυλικό μοντέλο του Γκόρντον Μάρεϊ.

H σπάνια McLaren F1 GTR δημοπρατήθηκε σε συνεργασία με τον οίκο RM Sotheby’s στο πλαίσιο του φημισμένου Monterey Car Week.

The 1996 McLaren F1 GTR, owned by Nick Mason of Pink Floyd for 25 years, has sold for $34,655,000 USD at the Monterey sale. pic.twitter.com/G9hmNF3yJv August 16, 2026

Σπάνια κατασκευή και ιστορικό αγωνιστικό DNA

Αν μια «απλή» McLaren F1 δρόμου είναι ένα σπάνιο θέαμα, η έκδοση GTR με αριθμό πλαισίου «Chassis 10R» είναι ακόμα πιο δυσεύρετη. Πρόκειται για μία από τις μόλις εννέα αγωνιστικές GTR που κατασκευάστηκαν το 1996.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από την ίδια τη McLaren για προωθητικούς σκοπούς, καθώς και για εκτεταμένες δοκιμές εξέλιξης 12 ωρών τον Απρίλιο του 1996 ενόψει των 24 Ωρών Λε Μαν. Μάλιστα, έλαβε μέρος στο pre-qualifying του διάσημου αγώνα αντοχής, εδραιώνοντας την ιστορική της αξία.

Από την πίστα στον δρόμο και δύο σφοδρά ατυχήματα

Ο Νικ Μέισον αγόρασε το αυτοκίνητο απευθείας από τη McLaren μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, προσθέτοντάς το στην πλούσια προσωπική του συλλογή δίπλα σε θρύλους όπως η Ferrari 250 GTO και η Bugatti Type 35. Στη συνέχεια, το όχημα μετατράπηκε επίσημα σε έκδοση δρόμου από τη McLaren, ενώ τη συντήρηση και την τεχνική του υποστήριξη ανέλαβε η εξειδικευμένη Lanzante.

Το πρώτο ατύχημα του βρετανικού supercar συνέβη το 2009, όταν ένας δημοσιογράφος έχασε τον έλεγχο και κατέληξε σε ένα χωράφι με σιτάρι, οδηγώντας σε πλήρη ανακατασκευή από τη Lanzante. Το 2017, ο ίδιος ο Μέισον είχε μια έξοδο στις μπαριέρες κατά τη διάρκεια του Goodwood Members' Meeting, απαιτώντας νέο γύρο επισκευών.

Παρά το έντονο παρελθόν του, το αυτοκίνητο απέδειξε πως ο θρύλος της McLaren F1 παραμένει ακλόνητος, επιβεβαιώνοντας ότι για τους κορυφαίους συλλέκτες του πλανήτη, η ιστορία και η σπανιότητα υπερτερούν οποιασδήποτε προηγούμενης ζημιάς.