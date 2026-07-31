Honda CB500: Μονοκύλινδρη ρετρό γοητεία (vid)

Η Ευρώπη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα μοντέλο με θρυλικό όνομα και το οποίο αναμένεται να κάνει αντίστοιχου βεληνεκούς εμπορική πορεία.

Όπως είχε γίνει και με το Honda GB350S , που πρώτα παρουσιάστηκε στην αγορά της Ινδίας σαν CB και μετέπειτα έβγαλε διαβατήριο και για τον υπόλοιπο κόσμο σαν GB, έτσι και τώρα η μεγαλύτερη έκδοση CB500 αποκαλύφθηκε στην ασιατική χώρα με κάθε επισημότητα, με τον υπόλοιπο κόσμο να περιμένει τη σειρά του. Και ενώ πολλοί θα περίμεναν σαν γνήσιο CB να διαθέτει δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα, που ούτως ή άλλως υπάρχει στη γκάμα της Honda (CB, NX, CL, CMX 500), με χαρά παρατηρούμε στη θέση του εναν μονοκύλινδρο αεροελαιόψυκτο 501cc με απόδοση στους μόλις 28 ροπάτους ίππους. Με τον τρόπο αυτό βρισκόμαστε μπροστά στην αναβίωση του GB500TT, μίας αερόψυκτης μονοκύλινδρης μοτοσικλέτας café racer που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1985. Σχεδιασμός, μηχανική διαμόρφωση και στυλ αντλούσαν έμπνευση από βρετανικές μοτοσικλέτες των δεκαετιών του 1950 και του 1960: Manx Norton, Velocette Venom, BSA Gold Star, AJS 7R κλπ. Το GB500 TT όφειλε το όνομά του στη «Μεγάλη Βρετανία» και στο Tourist Trophy (TT), μια κλασική δρομίσια πίστα στη Νήσο του Μαν.

Όπως είχαμε διαπιστώσει στη δοκιμή που είχαμε υποβάλλει το GB350S, αυτό το ρετρολούκ μοτοσικλετάκι των μόλις 21 ίππων περισσότερο διακρίνεται για το στυλ, την ποιότητα κατασκευής και τον ράθυμο χαρακτήρα του παρά για τις επιδόσεις, οπότε, ..καλοδεχούμενη η έκδοση με τα 500 κυβικά. Ναι μεν στην αρχή θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στην Ινδία, όμως δεν θα αργήσει η ώρα που θα δούμε ένα GB500S να περνάει δίπλα μας. Άλλωστε η Honda έχει ήδη κατοχυρώσει το συγκεκριμένο όνομα σε αρκετές αγορές, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ευρώπης.

Οπτικά, οι ομοιότητες με το GB350S είναι εμφανέστατες. Ίδιες κλασικές αναλογίες, ρεζερβουάρ σε σχήμα δάκρυ, στρογγυλός LED προβολέας, δύο αμορτισέρ, φισούνες στο τηλεσκοπικό πιρούνι, ίδια και η οθόνη LCD. Απλά οι συνολικές διαστάσεις έχουν αυξηθεί σε μέγεθος, για να ταιριάζουν με τον υπερκυβισμένο κινητήρα. Μιλώντας για διαστάσεις, οι ζάντες παραμένουν 17/19 ιντσών, πλην όμως στο 500 είναι ακτινωτές και υποστηρίζουν τη χρήση ελαστικών χωρίς αεροθάλαμο (tubeless). Στο GB350S λείπει η απόδοση, ειδικά στον αυτοκινητόδρομο, ο νέος κινητήρας των 501cc έρχεται για να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό, προσφέροντας 7 επιπλέον ίππους και σχεδόν 45% περισσότερη ροπή (43,5Nm). Η δύναμή του θα περνάει στο δρόμο μέσα από κιβώτιο 5 σχέσεων και θα ελέγχεται από συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης, ενώ θα υπάρχει και σύστημα traction control.

Σε αντίθεση με το GB350S, που κατασκευάζεται στην Ιαπωνία, η Honda ανακοίνωσε πως το νέο 500 θα παράγεται στο εργοστάσιό της στην Ινδία. Περισσότερα θα μάθουμε τον ερχόμενο Νοέμβριο στην έκθεση του Μιλάνου.