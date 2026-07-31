Kove 625X Max: Νέα έκδοση με ηλεκτρονική ανάρτηση (vid)

Για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω, η Kove παρουσιάζει ένα μοντέλο που δείχνει το δρόμο στον ανταγωνισμό.

Μετά την άφιξη του 625X Pro στη χώρα μας, η σειρά 625X διευρύνεται με τo νέo 625X Max, που ναι μεν διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά και τον πλούσιο εξοπλισμό της έκδοσης Pro, πλην όμως προσθέτοντας ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πίσω ανάρτηση και κάμερες καταγραφής δεδομένων μπροστά και πίσω.

Τρία προγράμματα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις απόσβεσης προσαρμόζουν σε πραγματικό χρόνο την πίσω ανάρτηση, ανάλογα με την ταχύτητα και τις οδικές/οδηγικές συνθήκες. Παράλληλα το σύστημα μεταβάλλει αυτόματα το ύψος της σέλας από 795 έως 820mm! Κάτω από τα 30km/h τη χαμηλώνει, διευκολύνοντας τη στήριξη και τους ελιγμούς, ενώ πάνω από τα 50km/h την επαναφέρει στην υψηλότερη θέση, έτσι ώστε να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της σε άσφαλτο και χώμα. Με το συγκεκριμένο συνδυασμό τεχνολογιών και εξοπλισμού, το 625X Max συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στην κατηγορία του.

Το νέο 625Χ Max αναμένεται στην ελληνική αγορά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην ελκυστική τιμή των 6.995 €.

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλου

✓ Δικύλινδρος εν σειρά, 63 ίπποι, 56,5 Nm ροπής

✓ Ψεκασμός Bosch EFI

✓ Συμπλέκτης ολίσθησης

✓ Sport / Eco Riding Modes

✓ Ρεζερβουάρ 21 L

✓ TFT 6,75″ με ρυθμιζόμενη γωνία

✓ Screen Mirroring

✓ Κάμερες Καταγραφής Mπροστά/Πίσω

✓ Radar Τυφλού Σημείου

✓ TPMS

✓ Traction Control

✓ ABS με Άμεση Off-Road Λειτουργία

✓ Kayaba πλήρως ρυθμιζόμενο USD πιρούνι

✓ Ηλεκτρονική Πίσω Ανάρτηση ADS+ALS

✓ 3 Προγράμματα Λειτουργίας Ανάρτησης

✓ Αυτόματη Ρύθμιση Ύψους Σέλας

✓ Διαδρομές αναρτήσεων 180/230mm

✓ Ακτινωτοί τροχοί 19” – 17”

✓ Pirelli ελαστικά

✓ 2 δίσκοι 300mm μπροστά με δαγκάνες Taisko

✓ Full LED φώτα & DRL σε σχήμα “X”

✓ Φώτα ομίχλης

✓ Welcome Lights

✓ Keyless λειτουργία

✓ Θερμαινόμενα γκριπ

✓ Θερμαινόμενη σέλα

✓ Ζελατίνα 3 θέσεων

✓ Προστατευτικά κάγκελα

✓ Προστατευτικές χούφτες

✓ Ποδιά αλουμινίου

✓ Κεντρικό/πλαϊνό σταντ

✓ USB θύρα

✓ Παροχή 12V