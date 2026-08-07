TeoMotors: Η νέα γκάμα μοτοσυκλετών και οι προσφορές του καλοκαιριού

Η TeoMotors Β.Ν. Θεοχαράκης παρουσιάζει τις προτάσεις των UM Motorcycles, BENDA, Phelon & Moore και SkyTeam, ανακοινώνοντας παράλληλα ειδικές εμπορικές ενέργειες.

Η TeoMotors Α.Ε. (Β.Ν. Θεοχαράκης) προχωρά στην παρουσίαση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου της στην ελληνική αγορά, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές μάρκες δικύκλων. Η γκάμα της εταιρείας καλύπτει επιλογές από αστικά scooter, παπιά και mini bikes, έως μοτοσυκλέτες κατηγορίας cruiser, adventure, αλλά και οχήματα ATV.

Παράλληλα με την παρουσίαση των μοντέλων, η εταιρεία ανακοίνωσε μια σειρά από εμπορικές προωθητικές ενέργειες και παροχές εγγύησης για επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας της.

UM Motorcycles: Μοντέλα πόλης, cruisers και 10ετής εγγύηση

Στην κατηγορία των οχημάτων καθημερινής αστικής μετακίνησης, η UM Motorcycles διαθέτει το παπί Flash 125 LZ, καθώς και τα scooter Wynwood 125 και Carmel 125. Η σειρά των scooter συμπληρώνεται από τα νέα μοντέλα Rockville 125 και Rockville 300, τα οποία τοποθετούνται στην κατηγορία των ADV crossover. Στην κατηγορία των cruiser, η εταιρεία εκπροσωπείται από τη σειρά Renegade (Commando 300, Classic 300 και ST 300).

Για την περίοδο έως τις 31 Αυγούστου 2026, το Flash 125 LZ προσφέρεται στην τιμή των 1.600 ευρώ. Επιπλέον, όλα τα μοντέλα της UM Motorcycles που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 5+ συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων.

BENDA, Phelon & Moore και SkyTeam: Από τετρακύλινδρα έως ρετρό mini bikes

Η γκάμα της BENDA περιλαμβάνει τα cruiser μοντέλα Chinchilla 350 CVT, Chinchilla 500, Napoleonbob 250 και Napoleonbob 500. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η τετρακύλινδρη LFC700 PRO με πίσω ελαστικό πλάτους 300 mm, ενώ η μάρκα διαθέτει επίσης τα τετρακίνητα ATV Redstone 550R2 και Redstone 1000R2.

Από την πλευρά της, η βρετανική Phelon & Moore διαθέτει στην Ελλάδα τα scooter Panthette X 125 και Panthette X 300, καθώς και τις νέες adventure μοτοσυκλέτες Capetown 7S και Capetown 7X με δικύλινδρο κινητήρα 693 κ.εκ. Για τους πρώτους 40 αγοραστές των Panthette X, παρέχεται δωρεάν το εργοστασιακό Top Case. Τέλος, η SkyTeam εκπροσωπεί την κατηγορία των ρετρό mini bikes με τα μοντέλα Skymini, Skymax, Skybongo και X-Bongo.