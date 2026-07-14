Οικογενειακό SUV με έως 7 θέσεις από 18.990 ευρώ γίνεται;

Γίνεται και είναι μάλιστα διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, Hybrid ή 100% ηλεκτρικό, σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού για να καλύπτει κάθε ανάγκη.

Το Citroёn C3 Aircross μπορεί πλέον να γίνει δικό σου από μόλις 18.900 ευρώ και, παρότι η τιμή παραπάμπει σε ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, εδώ μιλάμε για ένα οικογενειακό SUV το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και... 7 επιβάτες -ή πέντε επιβάτες και ένα «καράβι» αποσκευές.

Με μήκος 4,39 μέτρα το Citroёn C3 Aircross έχει συμπαγείς διαστάσεις για να κινείται με ευχέρεια στην πόλη, ταυτόχρονα όμως μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7 ατόμα σε τρεις σειρές καθισμάτων, 5 άτομα και 460 λίτρα αποσκευών ή 2 άτομα και 1.600 λίτρα αποσκευών. Εκτός από ιδιαίτερα ευρύχωρο, το εσωτερικό του είναι εξαιρετικά πρακτικό χάρη στις δεκάδες δυνατότητες διαμόρφωσης, φωτεινό και μοναδικά άνετο χάρη στις αναρτήσεις και τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort®.

Το νέο Citroën C3 Aircross σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Ταυτόχρονα είναι ένα αυτοκίνητο με πολύ έντονο αισθητικά χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Η ποιότητα και η συνολική φιλοσοφία του μοντέλου αναγνωρίστηκαν πρόσφατα και από το ευρωπαϊκό κοινό, καθώς το Citroën C3 Aircross κατέκτησε τον τίτλο AUTOBEST Best Users Car of Europe 2026, μία διάκριση που απονέμεται στο αυτοκίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Εκδόσεις για κάθε ανάγκη και κάθε χρήση

Το νέο Citroën C3 Aircross είναι διαθέσιμο με μία πλήρη γκάμα κινητήρων, ώστε κάθε υποψήφιος αγοραστής να επιλέξει την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες του:

Turbo 100 hp με μηχανικό κιβώτιο, από 18.900€

με μηχανικό κιβώτιο, από Hybrid 145 hp με αυτόματο κιβώτιο, από 23.500€

με αυτόματο κιβώτιο, από 100% Ηλεκτρικό ë-C3 Aircross Extended Range με αυτονομία έως 400 km (WLTP), από 20.900€ (η τιμή περιλαμβάνει την επιδότηση του ΚΗ3).

Παράλληλα, το νέο Citroën C3 Aircross προσφέρεται πλέον σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού –YOU, PLUS, τη νέα COLLECTION και MAX – επιτρέποντας σε κάθε πελάτη να επιλέξει την έκδοση που ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό του.

Τιμή που σε απελευθερώνει

Με την εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης των 18.900€, το νέο Citroën C3 Aircross έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της αξίας στην κατηγορία των SUV, προσφέροντας περισσότερους χώρους, κορυφαία άνεση και προηγμένη τεχνολογία σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς.

Με το νέο Citroën C3 Aircross δεν χρειάζεται να κάνεις συμβιβασμούς: απολαμβάνεις την πλήρη ελευθερία ενός μεγάλου SUV, σε συμπαγείς διαστάσεις όμως και μειωμένο κόστος αγοράς και χρήσης, ενός αυτοκινήτου πόλης.