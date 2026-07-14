Από το πρωτοπόρο ZOE μέχρι το viral ηλεκτρικό Renault 5, ο γαλλικός κολοσσός δείχνει πώς η ηλεκτρική μετάβαση μετατρέπεται σε βιομηχανική κυριαρχία.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έπαψε προ πολλού να αποτελεί μια απλή τεχνολογική πρόκληση και έχει μετατραπεί σε μια απόλυτα ώριμη βιομηχανική και εμπορική πραγματικότητα. Για το Renault Group, αυτή η ιστορική διαδρομή, η οποία ξεκίνησε το 2010, επισφραγίζεται σήμερα με ένα μοναδικό ορόσημο: την παραγωγή περισσότερων από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικών οχημάτων αποκλειστικά επί γαλλικού εδάφους. Το επίτευγμα αυτό ξεπερνά τη στενή σημασία των αριθμών, αποτυπώνοντας τον ριζικό μετασχηματισμό ολόκληρου του παραγωγικού ιστού της Γαλλίας.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ένα στρατηγικό πλάνο επενδύσεων που θωρακίζει τη βιομηχανική αυτονομία της Ευρώπης. Όπως επισημαίνει ο Φρανσουά Προβό, CEO του Renault Group, η εταιρεία έχει επενδύσει από το 2021 το ποσό των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας γύρω από την ηλεκτροκίνηση στις γαλλικές εγκαταστάσεις της. Μάλιστα, με το νέο μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο «futuREady», ο όμιλος προγραμματίζει να διοχετεύσει επιπλέον 13 δισεκατομμύρια ευρώ, εφόσον εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά.

Ο κόμβος Electricity

Το μεγάλο όπλο της Renault στη βόρεια Γαλλία ακούει στο όνομα Electricity. Ο συγκεκριμένος εξειδικευμένος βιομηχανικός κόμβος, που περιλαμβάνει τα εργοστάσια στο Douai και το Maubeuge, έχει ήδη ξεπεράσει την παραγωγή 600.000 ηλεκτρικών οχημάτων μέσα σε μόλις πέντε χρόνια λειτουργίας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους και πιο αποδοτικούς πόλους ηλεκτρικής κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της νέας εποχής είναι αναμφίβολα το νέο Renault 5 E-Tech electric. Το προσιτό και εξαιρετικά δημοφιλές μοντέλο κατέγραψε ήδη το ορόσημο των 100.000 μονάδων στα τέλη του 2025, ενώ μέσα στο 2026 η συνολική παραγωγή του αναμένεται να ξεπεράσει τις 200.000 μονάδες, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση. Παράλληλα, στο Maubeuge, εκεί όπου το ηλεκτρικό ταξίδι ξεκίνησε το 2011 με το Kangoo Z.E., κατασκευάζεται πλέον και το νέο Renault 4 E-Tech electric, το οποίο ήδη σημειώνει εξαιρετική εμπορική πορεία στη γαλλική αγορά.

Η επόμενη Software-Defined ημέρα

Η στροφή στην ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο τις γραμμές παραγωγής, αλλά λειτουργεί ως ισχυρός μοχλός για την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Το Renault Group απασχολεί σχεδόν 39.000 εργαζόμενους στη Γαλλία, ενώ στηρίζει περίπου 35.000 έμμεσες θέσεις εργασίας στο δίκτυο των προμηθευτών του. Η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από τη διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού, με περισσότερους από 53.000 εργαζόμενους να έχουν εκπαιδευτεί μέσω του πρωτοποριακού Reknow University σε τομείς αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι μπαταρίες και η κυκλική οικονομία.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η Renault ετοιμάζεται να φέρει άλλη μια μεγάλη ανατροπή στα τέλη του 2026. Με το λανσάρισμα του νέου Trafic E-Tech electric, θα γίνει ο πρώτος Ευρωπαίος κατασκευαστής που θα παρουσιάσει ένα επαγγελματικό όχημα βασισμένο στην επαναστατική αρχιτεκτονική Software Defined Vehicle (SDV), αποδεικνύοντας ότι η Γαλλία παραμένει το επίκεντρο της τεχνολογικής και βιομηχανικής της κυριαρχίας.