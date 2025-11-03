Οδηγήσαμε το νέο Citroen C3 Aircross Hybrid 145

Το compact SUV της Citroen μπαίνει με σοβαρές αξιώσεις στην εποχή του εξηλεκτρισμού.

Η Citroen δεν είναι από τις εταιρείες που ακολουθούν τις τάσεις. Τις βλέπει, τις διαβάζει και τελικά τις φιλτράρει μέσα από τη δική της οπτική. Και το νέο C3 Aircross Hybrid 145 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Πρόκειται για τη νέα γενιά του δημοφιλούς compact SUV, η οποία τοποθετείται ανάμεσα στο C3 και το C5 Aircross, συνδυάζοντας γνώριμα στοιχεία πρακτικότητας και άνεσης με μια πιο ώριμη, ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Η σημαντικότερη είδηση, ωστόσο, δεν είναι αισθητική – είναι τεχνολογική. Με το νέο υβριδικό σύστημα 48V της Stellantis, το C3 Aircross περνά στη νέα εποχή του εξηλεκτρισμού, προσφέροντας χαμηλότερες εκπομπές και κατανάλωση χωρίς να θυσιάζει την απλότητα και το προσιτό κόστος που χαρακτηρίζουν τη Citroen.

Σχεδίαση - Εμφάνιση

Η νέα γενιά του C3 Aircross έχει αφήσει πίσω της τον «παιχνιδιάρικο» χαρακτήρα του προκατόχου της. Οι καμπύλες αντικαταστάθηκαν από πιο καθαρές, ευθείες γραμμές, το αμάξωμα είναι πιο στιβαρό και «τετράγωνο» στις αναλογίες του, ενώ η νέα υπογραφή φωτισμού με LED σε σχήμα «C» χαρίζει μοντέρνα, αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Το μήκος αγγίζει τα 4,39 μέτρα, αυξημένο σε σχέση με πριν, και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη παρουσία στον δρόμο αλλά και καλύτερη εκμετάλλευση χώρων.

Το μπροστινό μέρος υιοθετεί την αισθητική του νέου C3, με το έμβλημα της Citroen να ενσωματώνεται στη μάσκα και τα φώτα να ακολουθούν τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Η ψηλή γραμμή των παραθύρων και τα έντονα πλαστικά περιμετρικά του αμαξώματος ενισχύουν τον SUV χαρακτήρα, ενώ η απόσταση από το έδαφος (17 εκ.) εξασφαλίζει άνετη κίνηση και σε πιο κακοτράχαλες διαδρομές.

Η έκδοση MAX, κορυφαία της γκάμας, ξεχωρίζει από τις δίχρωμες αποχρώσεις, τις 17άρες ζάντες αλουμινίου και τα μαύρα διακοσμητικά στοιχεία. Αντί για εκκεντρικότητα, η Citroen επιλέγει αυτή τη φορά ωριμότητα – χωρίς όμως να χάνει τη φιλική της ταυτότητα.

Εσωτερικό-Χώροι-Τεχνολογία

Η καμπίνα του νέου C3 Aircross συνεχίζει την παράδοση της Citroen στην άνεση και στην εργονομία, αλλά πλέον με πιο «καθαρή» αισθητική. Το ταμπλό είναι πλήρως επανασχεδιασμένο, με οριζόντια διάταξη και μια κεντρική οθόνη αφής 10,25”, η οποία συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες του συστήματος infotainment. Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης (Apple CarPlay, Android Auto, ασύρματη φόρτιση κινητού), ενώ ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός με καθαρή απεικόνιση των δεδομένων οδήγησης.

Οι χώροι είναι από τα δυνατά χαρτιά του μοντέλου. Παρά το συμπαγές εξωτερικό μήκος, η νέα πλατφόρμα προσφέρει χώρο αποσκευών 460 λίτρων, που φτάνει στα 1.600 λτ. με τα καθίσματα πεσμένα, και εξαιρετική εκμετάλλευση εσωτερικού όγκου. Οι επιβάτες πίσω απολαμβάνουν άνεση στα πόδια και στο κεφάλι, ενώ τα καθίσματα Advanced Comfort –σήμα κατατεθέν της Citroen– παραμένουν υποδειγματικά για πολύωρα ταξίδια.

Η ποιότητα των υλικών βρίσκεται σε σαφώς ανώτερο επίπεδο από ό,τι στο απερχόμενο μοντέλο, με μαλακά πλαστικά στα σημεία επαφής και προσεγμένη συναρμογή. Δεν έχει την premium αίσθηση κάποιων ανταγωνιστών, αλλά αποπνέει ζεστασιά, λειτουργικότητα και γαλλική άνεση – ακριβώς ό,τι περιμένεις από ένα Citroen. Η έκδοση MAX διαθέτει πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας και άνεσης: κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος, keyless, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αυτόνομο φρενάρισμα και cruise control.

Κινητήριο σύνολο

Το C3 Aircross Hybrid 145 βασίζεται στο νέο υβριδικό σύστημα 48V Hybrid της Stellantis, που γνωρίσαμε πρόσφατα και σε άλλα μοντέλα του ομίλου. Κεντρικό ρόλο έχει ο τρικύλινδρος κινητήρας 1.2 PureTech των 136 ίππων (100 kW), ο οποίος συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 ίππων) και ένα αυτόματο κιβώτιο e-DCT6 διπλού συμπλέκτη. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει στους 145 ίππους, ενώ η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς.

Η μικρή μπαταρία ιόντων λιθίου (0,9 kWh) δεν επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για μεγάλες αποστάσεις, όμως το σύστημα υποστηρίζει πλήρη EV λειτουργία σε αστικό περιβάλλον, έως περίπου 30 χλμ./ώρα ή σε χαμηλά φορτία. Εκεί βρίσκεται και το «ζουμί» της τεχνολογίας: το αυτοκίνητο ξεκινά σχεδόν πάντα ηλεκτρικά, ρολάρει χωρίς να καίει βενζίνη σε φρενάρισμα ή κυκλοφοριακή ροή και υποβοηθά τον κινητήρα με ροπή όταν χρειάζεται.

Στην πράξη, το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση και πολύ ομαλή λειτουργία. Το e-DCT6 αλλάζει σχέσεις χωρίς τραντάγματα, ενώ η μετάβαση από ηλεκτρική σε θερμική λειτουργία γίνεται ανεπαίσθητα. Η Citroen υπόσχεται μέση κατανάλωση 5,0-5,3 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO₂ μόλις 118 γρ./χλμ. Στην πραγματικότητα, ακόμη και με μεικτή χρήση πόλης και αυτοκινητοδρόμου, είναι εφικτό να παραμείνει κάτω από τα 5,5 λτ./100 χλμ. - επίδοση εντυπωσιακή για SUV 145 ίππων.

Η απόδοση είναι επαρκής για κάθε σενάριο, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,5 δλ. και τελική ταχύτητα 190 χλμ./ώρα. Δεν κυνηγά επιδόσεις, αλλά αποτελεσματικότητα, ησυχία και προοδευτικότητα.

Στο δρόμο

Η Citroen έχει συνδέσει το όνομά της με την άνεση και το C3 Aircross συνεχίζει την παράδοση με συνέπεια. Το πάτημά του είναι χαρακτηριστικά «Citroen»: απορροφά τις ανωμαλίες με άνεση, χωρίς να «βουλιάζει», και εξασφαλίζει πολύ καλή ποιότητα κύλισης ακόμη και σε τραχιά άσφαλτο. Η ανάρτηση (γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός, ημιάκαμπτος άξονας πίσω) είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να δίνει προτεραιότητα στην απορρόφηση, χωρίς να προδίδει τον έλεγχο του αμαξώματος.

Στις στροφές, το C3 Aircross δείχνει προβλέψιμο και ασφαλές. Η υποστροφή εμφανίζεται προοδευτικά και μόνο αν το παρακάνεις, ενώ η ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού είναι ελαφριά στην πόλη και πιο σταθερή εκτός αυτής. Δεν προσφέρει την οδηγική ακρίβεια ενός σπορ μοντέλου, όμως ανταποδίδει με άνεση, αίσθηση ευκολίας και χαμηλό θόρυβο κύλισης. Η ηχομόνωση είναι σημαντικά βελτιωμένη, και το υβριδικό σύστημα παραμένει σχεδόν αθόρυβο σε χαμηλά φορτία. Η συνολική αίσθηση είναι ώριμη, ευχάριστη και απροβλημάτιστη

Τιμή και εκδόσεις στην Ελλάδα

Με τη νέα του μορφή, το Citroen C3 Aircross Hybrid 145 δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα προσιτό SUV χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του. Συνδυάζει πραγματική οικονομία, κορυφαία άνεση και πλούσιο εξοπλισμό, ενώ η υβριδική τεχνολογία προσφέρει ουσιαστικό πλεονέκτημα χωρίς την πολυπλοκότητα των plug-in συστημάτων.

Οι τιμές του C3 Aircross Hybrid 145 ξεκινούν από 25.000 (έκδοση PLUS), ενώ η έκδοση MAX κοστίζει στην Ελλάδα 27.500 ευρώ, με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Δεν είναι το πιο δυναμικό ή το πιο premium SUV της κατηγορίας, αλλά είναι από τα πιο φιλικά και λογικά ολοκληρωμένα. Ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για όσους θέλουν να ζουν με το ρυθμό τους χωρίς να κάνουν παραχωρήσεις.