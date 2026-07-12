Η premium μάρκα του BYD Group παρουσίασε ένα εξωτικό τετραθέσιο μοντέλο με τρεις ηλεκτροκινητήρες, τεχνολογία FLASH Charging και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Το Goodwood Festival of Speed επιλέχθηκε ως το ιδανικό σκηνικό για την πρώτη δημόσια εμφάνιση ενός αυτοκινήτου που έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην κατηγορία των hypercars. Η DENZA, η premium μάρκα υψηλής τεχνολογίας του Ομίλου BYD, αποκάλυψε το αμιγώς ηλεκτρικό supercar DENZA Z. Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της BYD, Στέλλα Λι, και τον πρώην Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1, Τζένσον Μπάτον, επιβεβαιώνοντας ότι το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις Coupe, Spider και Racing, καθώς και σε μια Special Edition που θα κυνηγήσει το ρεκόρ στο Nürburgring το φθινόπωρο.

Η εξωτερική σχεδίαση του Z, η οποία βασίζεται στη φιλοσοφία «Technology Drives Elegance», αποτελεί έργο του επικεφαλής σχεδιασμού του ομίλου, Βόλφγκανγκ Έγκερ. Με μήκος 4.780 χλστ. στις εκδόσεις Coupe και Spider, αποτελεί το πιο compact μοντέλο της Denza στην Ευρώπη, ξεχωρίζοντας για τις αεροδυναμικές του γραμμές, τη φωτεινή υπογραφή Star Map LED εμπρός και τα πίσω φωτιστικά σώματα σε μοτίβο διαμαντιού. Η ροή του αέρα περνά μέσα από μια διαδρομή σε σχήμα S στο εμπρός καπό, βελτιώνοντας την κάθετη δύναμη και τη θερμική διαχείριση.

Πλατφόρμα e3 και εκρηκτικές επιδόσεις

Κάτω από το ανάγλυφο αμάξωμα κρύβεται η αποκλειστική πλατφόρμα e3 Sports Car Platform. Το σύστημα κίνησης αποτελείται από τρεις ηλεκτροκινητήρες (έναν στον εμπρός άξονα και από έναν σε κάθε πίσω τροχό) με συνολική ισχύ 1.604 PS και ροπή 1.240 Nm. Στην έκδοση Coupe η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 2,25 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα 300 χλμ./ώρα. Η έκδοση Racing, εφοδιασμένη με semi-slick ελαστικά, κατεβαίνει στο εντυπωσιακό 1,96 δευτερόλεπτα για το 0-100 και αγγίζει τα 350 χλμ./ώρα τελικής, παράγοντας 1.060 κιλά κάθετης δύναμης.

Παρά τον καταιγιστικό του χαρακτήρα, το DENZA Z προσφέρει μια πρακτική τετραθέσια διάταξη με μεταξόνιο 2.780 χλστ. και χώρο αποσκευών που φτάνει έως τα 550 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Η μπαταρία Blade 2ης γενιάς (τεχνολογίας LFP) έχει χωρητικότητα 76 kWh και ενσωματώνεται απευθείας στο αμάξωμα μέσω της αρχιτεκτονικής Cell-to-Body (CTB), προσφέροντας αυτονομία έως 410 χλμ. Για το φρενάρισμα φροντίζουν carbon-ceramic δισκόφρενα με εξαπίστονες δαγκάνες εμπρός, ενώ η ανάρτηση DiSus-M χρησιμοποιεί μαγνητοροϊκό υγρό για ακαριαίες ρυθμίσεις απόσβεσης.

Τεχνολογία FLASH Charging: Πλήρης φόρτιση σε 9 λεπτά

Το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα του μοντέλου αφορά την ταχύτητα ανεφοδιασμού, η οποία εξαλείφει το άγχος της αναμονής. Χάρη στο σύστημα FLASH Charging, το Z μπορεί να απορροφήσει ισχύ έως και 1.500 kW. Αυτό μεταφράζεται σε φόρτιση από το 10% έως το 70% σε μόλις 5 λεπτά, ενώ για την πλήρη φόρτιση (10% έως 97%) απαιτούνται μόλις 9 λεπτά. Η BYD πέτυχε αυτούς τους χρόνους μειώνοντας την εσωτερική αντίσταση των στοιχείων μέσω του συστήματος μεταφοράς ιόντων «FlashPass».

Στο premium εσωτερικό με τις επενδύσεις suede και ανθρακονημάτων, ο οδηγός έχει μπροστά του ένα αγωνιστικών προδιαγραφών τιμόνι με φυσικά χειριστήρια για τα Track και Boost modes. Το ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών και κεντρική οθόνη 12,8 ιντσών με Google Built-in, ενώ την εμπειρία απογειώνει το ηχοσύστημα Devialet. Το Track mode περιλαμβάνει εξελιγμένη λειτουργία drift με one-touch ενεργοποίηση. Οι παραγγελίες για τις εκδόσεις Coupe, Spider και Racing ξεκινούν αυτό το καλοκαίρι.

