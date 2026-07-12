BYD SHARK: Το plug-in υβριδικό pick-up των 436 ίππων που αλλάζει τους κανόνες στην Ευρώπη

Το διπλοκάμπινο pick-up της BYD συστήνεται στο Goodwood με τη high-tech τεχνολογία DMO Super Hybrid, 90 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και θηριώδη ροπή 650 Nm.

Η BYD κάνει την πρώτη της επίσημη κίνηση σε μια από τις πιο παραδοσιακές κατηγορίες οχημάτων, φέρνοντας την επανάσταση των plug-in υβριδικών συστημάτων. Στο Goodwood Festival of Speed παρουσιάστηκε το SHARK, το πρώτο pick-up στην ιστορία της μάρκας. Πρόκειται για ένα διπλοκάμπινο μοντέλο μήκους 5,5 μέτρων, το οποίο παντρεύει τις κορυφαίες εκτός δρόμου ικανότητες και την αντοχή στην σκληρή εργασία με την άνεση και την ψηφιακή τεχνολογία ενός σύγχρονου premium SUV.

Η σχεδίασή του είναι εμπνευσμένη από τον καρχαρία, με τα ψηλά τοποθετημένα φωτιστικά σώματα LED να θυμίζουν τα μάτια του θηρευτή και τη μεγάλη μάσκα να παραπέμπει στο ανοιχτό του στόμα. Με μεταξόνιο 3.260 χιλιοστών, κοντούς προβόλους που εξασφαλίζουν γωνία προσέγγισης 31 μοιρών και τροχούς 18 ιντσών, το SHARK δείχνει έτοιμο για κάθε είδους τερέν. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η ενιαία φωτεινή μπάρα στην πόρτα του χώρου φόρτωσης, η οποία κλείνει έναν ωφέλιμο όγκο 1.200 λίτρων.

Super Hybrid DMO με 436 ίππους και 90 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας

Στην καρδιά του SHARK βρίσκεται η προηγμένη αρχιτεκτονική DMO (Dual Mode Off-road). Το σύστημα συνδυάζει έναν διαμήκως τοποθετημένο 4κύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου (150 ίππων) που λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, με δύο ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες. Ο εμπρός αποδίδει 231 ίππους και ο πίσω 204 ίππους, διαμορφώνοντας μια συνδυαστική ισχύ 436 PS και ροπή 650 Nm. Το αποτέλεσμα είναι μια καταιγιστική επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα.

Το πλαίσιο τύπου σκάλας ενσωματώνει τη θρυλική Blade Battery (τεχνολογίας LFP) χωρητικότητας 32,2 kWh μέσω της μεθόδου Cell-to-Chassis (CTC) για μέγιστη προστασία εκτός δρόμου. Η χωρητικότητα αυτή είναι σχεδόν τριπλάσια από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 χλμ. Η συνολική αυτονομία με γεμάτο ρεζερβουάρ φτάνει τα 675 χλμ., με τη σταθμισμένη κατανάλωση να περιορίζεται στα 3,5 λίτρα/100 χλμ. Η μπαταρία υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC 55 kW, γεμίζοντας από το 30% στο 80% σε 21 λεπτά.

Premium καμπίνα, έξυπνη τετρακίνηση και λειτουργία V2L 6 kW

Το εσωτερικό ξεφεύγει από τα σπαρτιάτικα δεδομένα των pick-up, προσφέροντας πλήρως επίπεδο δάπεδο για τους πίσω επιβατές, επενδύσεις από vegan δέρμα και σπορ θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα. Σστο ταμπλό δεσπόζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών με Head-Up Display και η θηριώδης περιστρεφόμενη οθόνη infotainment 15,6 ιντσών. Το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης διαθέτει ειδικά προγράμματα για άμμο, λάσπη, χιόνι και χώμα, ενώ η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω.

Ένα από τα πιο χρηστικά χαρακτηριστικά του BYD SHARK είναι η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Μέσω δύο ενσωματωμένων πριζών (μία στην καμπίνα και μία ειδική στο εσωτερικό της καρότσας), το αυτοκίνητο μπορεί να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα ισχύος έως 6 kW για τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων ή συσκευών αναψυχής. Με ικανότητα ρυμούλκησης 2.500 κιλών και ωφέλιμο φορτίο 790 κιλών, το SHARK θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην Ευρώπη το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

