DENZA BAO 5: Το premium «σκληροτράχηλο» SUV των 544 ίππων πάτησε Ευρώπη

Το plug-in υβριδικό SUV της DENZA συνδυάζει κορυφαία πολυτέλεια, 835 χλμ. αυτονομίας και την κορυφαία υδραυλική ανάρτηση DiSus-P.

Η premium μάρκα DENZA του Ομίλου BYD συνεχίζει την επιθετική της επέκταση στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας στο Goodwood Festival of Speed το BAO 5. Πρόκειται για ένα πληθωρικό, πενταθέσιο SUV μήκους 4,9 μέτρων με έντονες γωνίες και σκληροτράχηλη σιλουέτα που αποπνέει στιβαρότητα. Το μοντέλο έρχεται να τοποθετηθεί στην κορυφή των off-road οχημάτων της premium κατηγορίας, αποδεικνύοντας ότι οι κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες μπορούν να συνυπάρξουν με την απόλυτη άνεση και τις high-tech ανέσεις.

Εξωτερικά, το BAO 5 μαγνητίζει τα βλέμματα με τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα σε σχήμα δακτυλίου, την επιβλητική σκούρα μάσκα και τις προστατευτικές ποδιές. Στο προφίλ ξεχωρίζουν τα τετραγωνισμένα περιγράμματα των θόλων, τα σταθερά ή ηλεκτρικά αναπτυσσόμενα σκαλοπάτια (ανάλογα με την έκδοση) και οι αλουμινένιες ράγες οροφής. Η πίστα ηλεκτρική πόρτα ενσωματώνει λειτουργία soft-closing και φιλοξενεί την κλασική off-road ρεζέρβα.

Υβριδική υπεροχή DMO με 544 ίππους και 3 μπλοκέ διαφορικά

Η καρδιά του BAO 5 χτυπά σε ρυθμούς DMO (Dual Mode Off-road), της πρώτης υβριδικής αρχιτεκτονικής στον κόσμο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για απαιτητική χρήση εκτός δρόμου. Το σύστημα παντρεύει έναν 1.500άρη turbo βενζινοκινητήρα 150 ίππων με δύο ηλεκτροκινητήρες (272 PS εμπρός και 388 PS πίσω), αποδίδοντας συνδυαστικά 544 PS και 760 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα (έκδοση Elegance), με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα.

Το BAO 5 βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας (ladder frame) και ενσωματώνει Blade Battery χωρητικότητας 31,8 kWh με την τεχνολογία Cell-to-Chassis (CTC). Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 χλμ. για τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 835 χλμ. με μέση σταθμισμένη κατανάλωση 4,2 λίτρα/100 χλμ. Η ταχυφόρτιση DC 100 kW επιτρέπει την πλήρωση από το 30% στο 80% σε 16 λεπτά, ενώ για την απόλυτη off-road πρόσφυση επιστρατεύονται εμπρός και πίσω ηλεκτρονικά μπλοκέ διαφορικά, καθώς και ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κεντρικό energy centre lock.

Έξυπνη ανάρτηση DiSus-P και καμπίνα με 4 ψηφιακές οθόνες

Το τεχνολογικό highlight της κορυφαίας έκδοσης Ultimate είναι το έξυπνο υδραυλικό σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-P. Λαμβάνοντας δεδομένα από 20+ αισθητήρες, προσαρμόζει την απόσβεση σε πραγματικό χρόνο, μειώνει τις κλίσεις, προσφέρει ανεξάρτητο έλεγχο σε κάθε τροχό και επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους κατά 140 χλστ. (ανεβάζοντας την απόσταση από το έδαφος στα 310 χλστ.). Διαθέτει μάλιστα λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης του αμαξώματος με ένα πάτημα, ιδανική για περιπτώσεις κατασκήνωσης.

Στο εσωτερικό, η Denza προσφέρει μια μοναδική ψηφιακή εμπειρία με 4 οθόνες στην εμπρός σειρά: ψηφιακό πίνακα 12,3 ιντσών, Head-Up Display, μια τεράστια κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών με Google Built-in και μια επιπλέον οθόνη ψυχαγωγίας αποκλειστικά για τον συνοδηγό. Την εικόνα συμπληρώνουν οι επενδύσεις από δέρμα Nappa, το κορυφαίο ηχοσύστημα Devialet 18 ηχείων, καθώς και ένα ψυγείο/θερμαντήρας 4,5 λίτρων στην κεντρική κονσόλα που ρυθμίζεται και εξ αποστάσεως. Οι παραγγελίες στην Ευρώπη ξεκινούν μέσα στο καλοκαίρι, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται στο τέλος του έτους.

