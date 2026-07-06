Citroen C3 και C3 Aircross: Στην Ελλάδα οι νέες εκδόσεις Collection (Τιμές)

Διαθέσιμη στην ελληνική αγορά η νέα σειρά του δημοφιλούς Citroen C3 και C3 Aircross με αναβαθμισμένο εξοπλισμό για τις εκδόσεις βενζίνης, Hybrid και Electric.

Η Citroen προχωρά στον εμπλουτισμό της γκάμας των C3 και C3 Aircross στην ελληνική αγορά με τη διάθεση της νέας ειδικής σειράς Collection. Η συγκεκριμένη εξοπλιστική έκδοση τοποθετείται πάνω από το επίπεδο εξοπλισμού Plus, με στόχο την προσφορά αναβαθμισμένου εξοπλισμού σε ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Οι παραγγελίες για τα δύο μοντέλα έχουν ήδη ξεκινήσει στο επίσημο δίκτυο διανομέων της γαλλικής εταιρείας. Σημειώνεται ότι η φιλοσοφία Collection εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τη μάρκα το 2025 στο C4.

Οι σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις της έκδοσης Collection

Εξωτερικά, τα C3 και C3 Aircross Collection χαρακτηρίζονται από τη μαύρη οροφή (διχρωμία), τις μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και τις χρωματικές λεπτομέρειες Color Clips σε απόχρωση Rouge-Andre. Στο πίσω μέρος έχει τοποθετηθεί το σχετικό λογότυπο της έκδοσης.

Στο εσωτερικό συναντάται η επένδυση Urban Blue Collection Ambiance, η οποία συνοδεύεται από ειδικά πατάκια και διακοσμητικά στοιχεία. Παράλληλα, διατηρούνται τα καθίσματα και η ανάρτηση τεχνολογίας Citroen Advanced Comfort.

Οι προσθήκες στον εξοπλισμό και η γκάμα κινητήρων

Σε επίπεδο εξοπλισμού, το C3 Collection διαθέτει επιπλέον της έκδοσης Plus κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά πίσω παράθυρα. Στην περίπτωση του C3 Aircross Collection, ο εξοπλισμός αναβαθμίζεται με την προσθήκη του συστήματος εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Access / GO).

Η νέα σειρά είναι διαθέσιμη με όλα τα συστήματα πρόωσης της μάρκας, περιλαμβάνοντας τον turbo κινητήρα βενζίνης 100 ίππων, τις υβριδικές εκδόσεις (110 ίππων για το C3 και 145 ίππων για το C3 Aircross) και τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις e-C3 και e-C3 Aircross.

Αναλυτικά οι τιμές ανά έκδοση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της εταιρείας, οι τιμές για το Citroen C3 Collection διαμορφώνονται ως εξής: η έκδοση βενζίνης Turbo 100hp κοστίζει 19.300 ευρώ, η Hybrid 110hp Automatic ανέρχεται στις 22.500 ευρώ, ενώ η ηλεκτρική έκδοση Comfort Range 113hp ξεκινά από τις 20.600 ευρώ.

Για το C3 Aircross Collection, οι τιμές ξεκινούν από τις 21.300 ευρώ (Turbo 100hp), συνεχίζουν στις 23.900 ευρώ για το Hybrid 145hp Automatic και φτάνουν τις 23.500 ευρώ για το ηλεκτρικό Extended Range 113hp. Οι τιμές των ηλεκτρικών εκδόσεων ενσωματώνουν την κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.