Η σκληρή αυτοκριτική του κορυφαίου σχεδιαστή για την αγωνιστική κρίση της Aston Martin, το συνειδητό «πάγωμα» των αναβαθμίσεων και η υπόσχεση προς τους Αλόνσο και Στρολ.

Το ξεκίνημα της νέας εποχής των κανονισμών της Formula 1 το 2026 εξελίσσεται σε έναν πραγματικό εφιάλτη για την Aston Martin. Η εργοστασιακή συνεργασία της ομάδας με τη Honda έχει αποδειχθεί, κατά μέσο όρο, το πιο αργό πακέτο στο grid κατά τους πρώτους εννέα αγώνες της σεζόν, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό – κι αυτόν έπειτα από πολλαπλές εγκαταλείψεις αντιπάλων. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης κρίσης, ο επικεφαλής και τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Άντριαν Νιούι, προχώρησε σε μια σπάνια και άκρως ειλικρινή παραδοχή, κάνοντας σκληρή αυτοκριτική για τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα διαχειρίστηκε τους οδηγούς της.

Η Aston Martin επέλεξε συνειδητά να «παγώσει» την εξέλιξη του μονοθεσίου της στο πρώτο μισό της χρονιάς λόγω των περιορισμών του cost cap, μια απόφαση που ο επικεφαλής μηχανικός πίστας, Μάικ Κρακ, παραδέχτηκε ότι επέτρεψε στον ανταγωνισμό να ξεφύγει σε επιδόσεις. Αυτή η στρατηγική προκάλεσε την έντονη απογοήτευση του Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα επεκτείνει την καριέρα του για 24η σεζόν. Ο Ισπανός δις παγκόσμιος πρωταθλητής εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη σταδιακών αναβαθμίσεων, αναγκάζοντας τον Νιούι να πάρει θέση και να αναλάβει την ευθύνη της ελλιπούς επικοινωνίας.

Η έλλειψη επικοινωνίας

Μιλώντας στο εργοστάσιο της ομάδας στο Σίλβερστοουν, ο Άντριαν Νιούι παραδέχτηκε ότι η κατάσταση ήταν «εξαιρετικά απογοητευτική» τόσο για τον Αλόνσο όσο και για τον teammate του, Λανς Στρολ, εξαιτίας των προβλημάτων αξιοπιστίας και απόδοσης. Ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη να περάσει χρόνο μαζί τους, αναλύοντας λεπτομερώς το τι ακριβώς κάνουν τώρα, τι έχουν προγραμματίσει με το πακέτο αναβαθμίσεων, αλλά και ποια είναι η στρατηγική με ορίζοντα τη σεζόν του 2027.

«Αν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν εισακούγονται, τότε φυσικά απογοητεύονται πολύ· πρόκειται για ανθρώπινες αντιδράσεις. Επομένως, ίσως ήμασταν ένοχοι για το γεγονός ότι δεν αφιερώσαμε αρκετό χρόνο με τον Φερνάντο, τον Λανς και τον Τζακ (Κρόφορντ, τον αναπληρωματικό οδηγό) εδώ, ώστε να αναλύσουμε ακριβώς τι προσπαθούμε να επιτύχουμε με το πακέτο αναβάθμισης. Αν και μπορεί να μη φαίνεται έτσι, ακούμε πάρα πολύ τα σχόλιά τους και προσπαθούμε να ενεργήσουμε με βάση αυτά», επισήμανε ο Νιούι.

Η επώδυνη απόφαση

Η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του μονοθεσίου είναι προγραμματισμένη να κάνει ντεμπούτο στο Grand Prix της Ουγγαρίας πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, ενώ ένα δεύτερο στάδιο θα παρουσιαστεί στο Ζάντβορτ, στον ίδιο αγώνα όπου η Honda θα φέρει τη μοναδική προγραμματισμένη αναβάθμιση του κινητήρα της για το 2026. Το νέο πακέτο αναμένεται να φέρει ριζικές αλλαγές στην αεροδυναμική αλλά και σημαντική μείωση του βάρους, καθώς το τωρινό μονοθέσιο υπολογίζεται ότι είναι περίπου 10 έως 15 κιλά υπέρβαρο. Εξηγώντας το χρονοδιάγραμμα, ο Νιούι τόνισε ότι η απόφαση να θυσιάσουν το πρώτο μισό της χρονιάς πάρθηκε όταν συνειδητοποίησαν πόσο πίσω βρίσκονταν στην αρχή της σεζόν.

«Έγινε πολύ γρήγορα προφανές ότι δεν θα ήμασταν ανταγωνιστικοί στους πρώτους αγώνες. Έτσι, πήραμε την επώδυνη, αλλά πιστεύω σωστή απόφαση, να μην κάνουμε καμία εξέλιξη κατά το πρώτο μισό του έτους, γνωρίζοντας ότι αυτό θα σήμαινε πως, καθώς όλοι οι άλλοι εξελίσσονται φυσικά, η απόσταση από την κορυφή θα μεγάλωνε. Όμως, αυτό έγινε με την προοπτική να οργανωθούμε καλύτερα, να θέσουμε σε εφαρμογή πολλά διαφορετικά συστήματα για το μέλλον και να κάνουμε σωστά την έρευνά μας, επειδή το μονοθέσιο του '26 έγινε σε ένα πολύ πιεσμένο χρονικό πλαίσιο», εξήγησε ο Νιούι.

Αυτή η αναγκαστική παύση επέτρεψε στην ομάδα να κάνει ένα βήμα πίσω, να αποφορτιστεί από την υπερβολική πίεση που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να κατανοήσει σε βάθος τα προβλήματά της. Κλείνοντας, ο Βρετανός κορυφαίος σχεδιαστής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους για την υπομονή τους: «Είναι πολύ επώδυνο για εμάς και για όλους, τους συνεργάτες μας, να βλέπουμε την τρέχουσα απόδοσή μας, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό σύντομα θα είναι μια μακρινή ανάμνηση. Επώδυνη ακόμα, αλλά μακρινή ανάμνηση».

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