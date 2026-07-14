H Mercedes-Benz GLB παραμένει ένα σοβαρό premium SUV, έρχεται με αμιγώς ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις και προσφέρει κορυφαίους χώρους για έως επτά επιβάτες.

Η Mercedes-Benz ξεκινά την εμπορική διάθεση της νέας GLB στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μια ριζικά αναβαθμισμένη πρόταση στην κατηγορία των premium SUV. Το νέο μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον δυναμικό off-road χαρακτήρα με την αυξημένη καθημερινή πρακτικότητα, διατίθεται πλέον τόσο σε προηγμένες υβριδικές εκδόσεις βενζίνης όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με τεχνολογία EQ. Η γερμανική εταιρεία στοχεύει να προσφέρει έναν ολοκληρωμένο «καθημερινό ήρωα», ικανό να καλύψει τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας, προσφέροντας επιλογές πενταθέσιας ή επταθέσιας διάταξης.

Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στις εκθέσεις των εξουσιοδοτημένων διανομέων της χώρας μας μέσα στις επόμενες ημέρες. Η νέα γενιά της GLB έρχεται σημαντικά διαφοροποιημένη σε σχέση με το παρελθόν, όχι μόνο σε επίπεδο σχεδιασμού, αλλά και στις διαστάσεις της, οι οποίες έχουν αυξηθεί αισθητά προς όφελος της άνεσης των επιβατών. Όπως δήλωσε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG, Ματίας Γκάιζεν, το μοντέλο αποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρικό compact SUV μπορεί να είναι εξαιρετικά ευέλικτο και ικανό.

Αισθητή αύξηση διαστάσεων και χώρων

Η νέα ηλεκτρική GLB παρουσιάζει σημαντική αύξηση στο μέγεθός της σε σχέση με την προηγούμενη GLB και EQB. Το μήκος της αγγίζει πλέον τα 4.732 χλστ. (αυξημένο κατά 98 χλστ. από την παλιά GLB και κατά 48 χλστ. από την EQB), ενώ το μεταξόνιο έχει επιμηκυνθεί κατά 60 χλστ., φτάνοντας τα 2.889 χλστ. Αυτή η αλλαγή στις αναλογίες μεταφράζεται άμεσα σε πλουσιότερους χώρους στην καμπίνα, με τον χώρο για το κεφάλι να αυξάνεται κατά 35 χλστ. εμπρός και έως 64 χλστ. στη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Παράλληλα, οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν αυξημένο χώρο για τα πόδια (έως +68 χλστ.), με τη δεύτερη σειρά καθισμάτων να είναι στάνταρ συρόμενη κατά 140 χλστ. στις επταθέσιες εκδόσεις.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι η δυνατότητα επιλογής τρίτης σειράς καθισμάτων, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά έως και επτά επιβατών. Όταν αυτά τα καθίσματα δεν χρησιμοποιούνται, αναδιπλώνονται πλήρως στο δάπεδο δημιουργώντας μια επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης. Ο πίσω χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα από 480 έως 540 λίτρα (ανάλογα με τη διάταξη θέσεων), η οποία μπορεί να εκτοξευθεί στα 1.715 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Επιπλέον, οι ηλεκτρικές εκδόσεις εξοπλίζονται με έναν ιδιαίτερα πρακτικό εμπρός χώρο αποσκευών (frunk) χωρητικότητας 127 λίτρων, ο οποίος είναι ιδανικός για την αποθήκευση καλωδίων ή μικρών αποσκευών.

Ηλεκτρική τεχνολογία 800 Volt

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, οι οποίες εισάγουν για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία μια εξελιγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt. Αυτή η τεχνολογία, σε συνδυασμό με τη νέα γενιά μπαταριών ωφέλιμης χωρητικότητας 85 kWh, επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορους χρόνους φόρτισης. Σε σταθμούς DC με ισχύ έως 320 kW, η GLB μπορεί να ανακτήσει έως και 260 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά. Η βασική ηλεκτρική έκδοση GLB 250+ αποδίδει 200 kW (272 ίππους) μεταδίδοντας την κίνηση στους πίσω τροχούς, ενώ προσφέρει μια εντυπωσιακή αυτονομία που αγγίζει τα 631 χιλιόμετρα βάσει του προτύπου WLTP.

Για όσους αναζητούν περισσότερη δύναμη και τετρακίνηση, η κορυφαία έκδοση GLB 350 4MATIC αποδίδει 260 kW (354 ίππους) και εξασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση χάρη σε έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα 80 kW στον εμπρός άξονα. Για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης, η Mercedes-Benz χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στην κατηγορία τη μονάδα Disconnect Unit (DCU), η οποία αποσυνδέει ταχύτατα τον εμπρός κινητήρα όταν το φορτίο είναι χαμηλό, μειώνοντας τις απώλειες στον εμπρός άξονα έως και κατά 90%. Επιπλέον, το μοντέλο διακρίνεται για την κορυφαία ικανότητα ρυμούλκησης που φτάνει τους 2 τόνους, καθώς και για το σύστημα by-wire One-Box που εξασφαλίζει έξυπνη ανάκτηση ενέργειας έως 200 kW κατά το φρενάρισμα.

Υβριδικά σύνολα 48 Volt

Η γκάμα της νέας GLB δεν περιορίζεται στην ηλεκτροκίνηση, καθώς περιλαμβάνει και προηγμένες υβριδικές εκδόσεις βενζίνης με σύστημα 48 Volt. Ο νέος τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,5 λίτρων συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 22 kW ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων (8F-eDCT). Διαθέσιμο σε τρία επίπεδα ισχύος (136, 163 και 190 ίππους), το υβριδικό σύστημα επιτρέπει coasting με σβηστό κινητήρα σε ταχύτητες έως 100 χλμ./ώρα, ανάκτηση ενέργειας έως 25 kW και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε αστικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση και μειωμένους ρύπους.

Στο εσωτερικό, η εμπειρία των επιβατών αναβαθμίζεται ψηφιακά μέσω της προαιρετικής MBUX Superscreen, μιας ενιαίας γυάλινης επιφάνειας που ενσωματώνει τρεις οθόνες (10,25 ιντσών για τον οδηγό και δύο των 14 ιντσών για το κέντρο και τον συνοδηγό). Το όχημα βασίζεται στο νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο υποστηρίζει over-the-air ενημερώσεις και ενσωματώνει για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη από τη Microsoft και τη Google. Ο νέος εικονικός βοηθός MBUX, βασισμένος στο ChatGPT-4o και το Google Gemini, επιτρέπει φυσικούς διαλόγους και προσφέρει έξυπνη πλοήγηση μέσω Google Maps με Electric Intelligence.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τον πλήρη τιμοκατάλογο της νέας GLB, με τις τιμές να ξεκινούν από τις 49.550 ευρώ για την ηλεκτρική έκδοση GLB 200 Electric. Η ισχυρότερη ηλεκτρική GLB 250+ Electric κοστίζει 55.400 ευρώ, ενώ η τετρακίνητη GLB 350 4MATIC Electric ανέρχεται στις 58.150 ευρώ. Στο στρατόπεδο των υβριδικών εκδόσεων, η GLB 200 Hybrid ξεκινά από τις 49.960 ευρώ, η τετρακίνητη GLB 200 4MATIC Hybrid κοστίζει 52.550 ευρώ, ενώ οι εκδόσεις GLB 220 Hybrid και GLB 220 4MATIC Hybrid τιμώνται στις 52.200 και 54.200 ευρώ αντίστοιχα.

Ο βασικός εξοπλισμός του μοντέλου (έκδοση Progressive) είναι εξαιρετικά πλούσιος, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή, προβολείς LED High Performance με φωτιζόμενη γρίλια ψυγείου, κεντρική οθόνη 14 ιντσών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και αυτόματη πόρτα χώρου αποσκευών Easy Pack. Στον τομέα της ασφάλειας, η σουίτα MB.DRIVE περιλαμβάνει στάνταρ το σύστημα διατήρησης απόστασης DISTRONIC, υποβοήθηση τυφλού σημείου, διατήρηση λωρίδας και κάμερα οπισθοπορείας. Παράλληλα, στοιχεία όπως το καινοτόμο σύστημα υαλοκαθαριστήρων VISION CONTROL και η ανάρτηση άνεσης προσφέρονται επίσης χωρίς επιπλέον χρέωση, καθιστώντας τη νέα GLB μια απόλυτα ανταγωνιστική premium πρόταση.