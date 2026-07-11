Έπειτα από τα πρώτα δείγματα των κανονισμών για την εξέλιξη των νέων μονάδων ισχύος, η Audi ζητά άμεση αναθεώρηση του μηχανισμού ADUO.

Το παρασκήνιο της Formula 1 συνεχίζει να είναι αμφίρροπο με τη συμπλήρωση των πρώτων αγώνων υπό τους νέους κανονισμούς του 2026. Ένα από τα κύρια αντικείμενα συζήτησης είναι η εξέλιξη των νέων μονάδων ισχύος μέσα από το μηχανισμό ADUO που θεσπίστηκε στο 2026.

Τα αποτελέσματα της πρώτης μέτρησης προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τη Red Bull Racing να ζητά επίσημα από την FIA επιπλέον στοιχεία. Το μεγαλύτερο παράπονο ήταν το γεγονός πως η Mercedes-AMG έχει περιθώριο εξέλιξης του κινητήρα της, καθώς το ICE είναι πάνω από 2% πίσω από αυτό της Red Bull Ford.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

H Audi δυσαρεστημένη με το ADUO

Ο επικεφαλής της Audi, Ματία Μπινότο, σε δηλώσεις του στο Motorsport.com, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του μηχανισμού ADUO, τονίζοντας πως χρειάζονται άμεσα αλλαγές.

«Κατά την άποψή μου, το όριο του συστήματος είναι ότι μετράει αποκλειστικά την απόδοση στην πίστα. Ένα μονοθέσιο με συνολικό πλεονέκτημα μπορεί να αντέξει οικονομικά να μην εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της μονάδας ισχύος του. Είναι πιθανό, για παράδειγμα, η Mercedes να είχε έναν κινητήρα με ανώτερη προοπτική, αλλά να μην είχε ανάγκη να τον πιέσει στο όριο. Αν συνέβη αυτό, κέρδισε επιπλέον περιθώριο εξέλιξης. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο κανονισμός πρέπει να επανεξεταστεί. Αυτή δεν ήταν η αρχική πρόθεση του ADUO. Ο στόχος ήταν να βοηθηθούν όσοι πραγματικά έμεναν πίσω, όχι να δημιουργηθούν συνθήκες όπου το πραγματικό δυναμικό μιας μονάδας ισχύος είναι δύσκολο να αξιολογηθεί», είπε ο Ιταλός.

Το... αυτογκόλ των κατασκευαστών

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στον τρόπο μέτρησης. Ο μηχανισμός ADUO αξιολογεί αποκλειστικά την ισχύ του V6 κινητήρα εσωτερικής καύσης για να μοιράσει δυνατότητες αναβάθμισης. Αυτό επιτρέπει σε κατασκευαστές όπως η Mercedes ή η Ferrari να μην πιέζουν στο απόλυτο όριο τον V6 τους, είτε για λόγους αξιοπιστίας είτε για λόγους στρατηγικής. Με τον τρόπο αυτό μπορούν το συνολικό αεροδυναμικό πλεονέκτημα του μονοθεσίου τους.

Το πιο ακανθώδες σημείο της υπόθεσης είναι ότι, παρόλο που το δικαίωμα αναβάθμισης κρίνεται μόνο από τον V6, οι κατασκευαστές που το κερδίζουν μπορούν να ανασχεδιάσουν σχεδόν ολόκληρη τη μονάδα ισχύος, συμπεριλαμβανομένου του υβριδικού συστήματος. Αυτό τους επιτρέπει να βελτιώσουν θεαματικά το μονοθέσιό τους, κρατώντας εσκεμμένα τον V6 σε χαμηλότερα επίπεδα ισχύος για να εξασφαλίσουν κι άλλες αναβαθμίσεις στο μέλλον, αφήνοντας τη Red Bull πλήρως «κλειδωμένη» για το εγγύς μέλλον.

Από τη μεριά της η FIA παραδέχεται ότι ήθελε να συμπεριλάβει περισσότερους παράγοντες στη μέτρηση του ADUO, η παγκόσμια ομοσπονδία αποκαλύπτει ότι οι ίδιοι οι κατασκευαστές ήταν εκείνοι που πίεσαν για να παραμείνει ο V6 ως το μοναδικό κριτήριο, δημιουργώντας το τωρινό αδιέξοδο.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.