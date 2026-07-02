H FIA αναμένεται να προβεί σε ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων που επιβεβαιώνουν τη σειρά δυναμικής των κινητήρων της φετινής σεζόν της Formula 1.

To παρασκηνιακό θρίλερ σχετικά με το μηχανισμό ADUO δεν λέει να σταματήσει. Μετά τα παράπονα της Red Bull Racing σχετικά με τα πρώτα ευρήματα, η FIA εμφανίζεται έτοιμη να προσφέρει μια λεπτομερή εξήγηση στην ομάδα του Μίλτον Κινς για τους λόγους που έχει τον ισχυρότερο κινητήρα του grid.

Με την κίνηση αυτή, η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού, θέλει να ξεκαθαρίσει ότι τα αποτελέσματα της πρώτης ανάλυσης δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το «κλειδί» βρίσκεται στον θερμικό κινητήρα

Η εξήγηση για αυτή την απόκλιση ανάμεσα στην αίσθηση της ομάδας και τις μετρήσεις της FIA κρύβεται στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος ADUO. Η κατάταξη της FIA διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο τον κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), αφήνοντας εκτός εξίσωσης την απόδοση της μπαταρίας και τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας.

Μετά τις έντονες πιέσεις της Red Bull Racing, η FIA δέχθηκε να επανεξετάσει όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο αξιολόγησης (η οποία ολοκληρώθηκε στο GP Καναδά). Σύμφωνα με το The Race, η επανεξέταση αυτή πλησιάζει στο τέλος της, όμως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το αρχικό πόρισμα (που ήθελε την RBR να προηγείται κατά τουλάχιστον 2% της Mercedes στον τομέα του ICE) ήταν λανθασμένο. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα που κοινοποιήθηκαν επίσημα στις ομάδες την ημέρα του αγώνα στο Μονακό θα παραμείνουν ως έχουν.

Μόνη εναντίον όλων

Η FIA αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα τα ευρήματα του ADUO πριν από το Grand Prix Βελγίου. Μέχρι τότε, προτίθεται να ανοίξει τα χαρτιά της στην RBR, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα δεδομένα που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την απόδοση των υπόλοιπων κατασκευαστών.

Με τα δεδομένα αυτά να μην αλλάζουν, οι «ταύροι» έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, καθώς είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που δεν μπορεί να αναβαθμίσει τη μονάδα ισχύος του αυτή τη στιγμή. Έως τώρα:

Η Audi παρουσίασε την πρώτη της αναβάθμιση στον κινητήρα της στον αγώνα της Βαρκελώνης.

Η Ferrari αναμένεται να αγωνιστεί στην Αυστρία με την πρώτη αναβάθμιση στο δικό της κινητήρα.

Η Honda βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης του αναβαθμισμένου κινητήρα της που θα δούμε μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Οι ελπίδες της RBR να αποκτήσει δικαίωμα αναβάθμισης στη δεύτερη περίοδο αξιολόγησης (η οποία τρέχει από το Μονακό μέχρι το GP Ουγγαρίας) εξαρτώνται πλέον αποκλειστικά από τη Mercedes. Αν η γερμανική ομάδα επιλέξει να φέρει αναβαθμίσεις στον δικό της κινητήρα εσωτερικής καύσης, τότε η ισορροπία μπορεί να αλλάξει. Αν όμως η Mercedes επιλέξει να σταθεροποιήσει την απόδοσή της ή να εξελίξει άλλα τμήματα του μονοθεσίου της, τότε η RBR κινδυνεύει να μείνει «εγκλωβισμένη» με τον θεωρητικά κορυφαίο ICE του grid, χωρίς τη δυνατότητα να απαντήσει στις αναβαθμίσεις των αντιπάλων της.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.